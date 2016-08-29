Додано: П'ят 16 бер, 2018 16:12

Курс гривны на межбанковском валютном рынке, понизившийся в четверг относительно доллара на 25,39 коп., на торгах пятницы потерял 8,12 коп., оказавшись на уровне 26,3539 UAH/USD.



Сессия в долларовом сегменте валютного межбанка стартовала 16 марта с уровней предыдущего закрытия 26,28/26,32 UAH/USD виртуально, без сделок.



Около 10.13, покидая виртуальную сферу, доллар потерял в цене - 26,26/26,30 UAH/USD.



С этого момента безналичный «американец» начало лихорадить. Поначалу он упал к 26,23/26,27, затем отскочил до 26,30/26,35 и, по состоянию на 10.32 немного успокоился на цифре 26,28/26,33 UAH/USD. После периода относительной стабильности, с появлением около 11.00 на рынке системных игроков, доллар инициировал рост, поднявшись для начала к 26,35/26,39, а спустя 8 минут, на 11.08 Киева, СКВ, ускорив рост, оказалась на уровне 26,38/26,42 UAH/USD.



К 11.30 рост был остановлен у отметки 26,37/26,41 UAH/USD долларовой интервенцией НБУ, который реализовывал СКВ 20-те «придворных» банков по 26,40

UAH/USD, не прибегая к аукциону. До полудня это удерживало цену «американца» на отметке 26,38/26,41 UAH/USD, однако, судя по всему, регулятор поскупился, и уже к 12.16 доллар, возобновив рост, оказался на уровне 26,40/26,43 UAH/USD.



Около 12.34 торговая активность упала, СКВ «передумала» расти, откатившись к 26,38/26,42, а с 13.00 рынок ушел на обеденный перерыв на фоне действовавших в то время цен 26,39/26,43 UAH/USD.



После обеда на опустевшем рынке и в отсутствии НБУ единичные покупки приподняли действующую цену доллара к 26,40/26,44, а с 15.25 до 26,41/26,45 UAH/USD.



Эти цены оставались действующими на пустом межбанке до самого закрытия сессии.



На цифре 26,41/26,45 UAH/USD UAH/USD финишировала сессия валютного межбанка в эту пятницу.



Большинство сделок на межбанке 16 марта, по оценкам участников рынка, было осуществлено по курсу 26,3539 UAH/USD.



С начала текущего года курс гривны на межбанке повысился на 6,10 с 28,0672 UAH/USD до 26,3539 UAH/USD.



Как сообщалось, за 2017 год курс гривны на межбанке снизился на 3,22% с 27,1909 UAH/USD до 28,0672 UAH/USD.



На Depo рынке 16 марта гривна overnight котировалась банками по 15,00/16,00% годовых (с 12.00 Киева - 15,00/16,00% годовых), доллар - по 1,5/3,0%, месячные ресурсы составляют: гривна — 15,5/18,0%, USD — 2,5/5,5%.



Безналичный доллар на торгах 16 марта, сохранив «бычий» тренд, вырос в цене по хорошо знакомым причинам.



Во-первых, экспортеры, «сделав выводы» из предыдущих сессий, когда НБУ открыто поддерживал доллар и надеясь на пролонгацию подорожания СКВ, продолжили «придерживать» валюту, формируя ее дефицит.



Во-вторых, регулятор, лоббируя доллар, стимулирует приток валюты из-за рубежа, конвертация которой в гривню сулит курсовые бонусы. В рамках участия нерезидентов в аукционах Минфина.



В-третьих, нынче пятница, день, когда значительная часть игроков межбанка старается обезопасить себя, войдя максимально-возможно в «старый надежный» доллар.



В-четвертых, на стороне «зеленых быков» межбанка выросшая гривневая ликвидность, сулящая сохранение спроса на СКВ в ближайшие сессии. О расширении гривневого ресурса дали понять выросшие с уровня 49 822,8 млн. грн. к отметке 57 538,5 млн. грн. остатки в нацвалюте на транзитных и коррсчетах НБУ.



Обороты торгов безналичным долларом на межбанке 16 марта заметно понизились, имея для этого следующие основания.



Во-первых, как известно, в пятницу заметно падает приток экспортной СКВ из-за рубежа, обязательную часть которой игроки надо было продать на межбанке.



Во-вторых, сохранение устойчивого «бычьего» тренда, как известно, тоже снижает ликвидность.



В-третьих, утолившие «первый голод» 13-15 марта импортеры, охладели к доллару, ограничив его покупки.



В-четвертых, на рынок снова выходил НБУ, но объем его интервенций заметно уступал «вливаниям» на предыдущих торгах.



В-пятых, по пятницам сессия межбанка длится на час короче.



Дата: 16 марта 2018 г. 16.17



Рынок наличных Днепра, опт, «неформальная» ветка:



$ - 26,50/26,60 UAH/USD (с утра – 26,43-45/26,53-55 UAH/USD, к полудню - 26,50/26,60 UAH/USD)

€ – 32,75/32,95 UAH/EUR (с утра – 32,70-75/32,90-95 UAH/EUR, к полудню - 32,70/32,95 UAH/EUR)

RUB – 0,450/0,465 UAH/RUB (с утра - 0,450/0,465 UAH/RUB, к полудню - 0,450/0,465 UAH/RUB)



Рынок наличных Днепра начал торги пятницы в условиях равновесия покупок и продаж в паре доллар-гривня. Этот баланс до полудня немного нуждался в поддержке ценами.



Около 12.02 на «неформальном» наличном рынке Днепра цены оптового доллара и евро выросли на фоне «бычьего» тренда межбанка - 26,50/26,60 UAH/USD, евро – 32,70/32,95 UAH/EUR, рубль 0,450/0,465 UAH/RUB.

Обороты «средние», равновесие покупок и продаж.



После обеда на рынке Днепра, со слов местных дилеров, окончательно «вошла в меридиан», не требуя «вмешательства» ценами. Равновесие спроса и предложение сохранилось до самого закрытия рынка, обеспечив ценовую стабильность и «хорошие» итоговые обороты. Заслужившие, как и накануне, «твердую четверку».



Дата: 16 марта 2018 г. на 16.28

Рынок наличных Киева



Опт и мелкий опт («неформал»)



$ 26,55/26,70 UAH/USD (с утра 26,48/26,58 UAH/USD, к полудню 26,55/26,70 UAH/USD)

€ 32,80/32,95 UAH/EUR (с утра 32,65-70/32,85-90 UAH/EUR, к полудню 32,80/33,00 UAH/EUR)



Торги на столичном «неформальном» наличном рынке 16 марта стартовали в условиях тишины по части реальных сделок. Возможно, потенциальные клиенты засмотрелись как на межбанке «колбасит» безналичный доллар.



К полудню это настроение сменилось относительным равновесием при незначительном преобладании спроса.



К 11.55 столичные валютчики-оптовики рапортовали о некотором повышении действующих цен: 26,55/26,70 UAH/USD, евро - 32,80/33,00 UAH/EUR. На моменте на рынке столицы относительное равновесие спроса и оферов при некотором преобладании спроса.



После обеда на столичном рынке существенных изменений в настроении не произошло. Равновесие спроса и предложение стало более «очевидным», приведя к сохранении итоговой ликвидности на «хорошем» уровне. Аккурат, на «четверку», как и накануне.



Дата: 16 марта 2018 г.



16.42 рынок Запорожья, опт:



$ - 26,52/26,60 UAH/USD (с утра - 26,40/26,60 UAH/USD, к обеду - 26,50/26,70 UAH/USD)

€ – 32,70/32,95 UAH/EUR (с утра – 32,60/33,00 UAH/EUR, к обеду - 32,70/33,10 UAH/EUR)

RUB – 0,453/0,460 UAH/RUB (с утра - 0,458/0,465 UAH/RUB, к обеду 0,460/0,468 UAH/RUB).



В соседнем Запорожье местный рынок наличных начал торги пятницы в условиях отсутствия реальных сделок. «Клиент избалован, ни сдавать, ни приобретать доллар не хочет», - резюмировали запорожские валютчики.



В период до полудня котировки доллара на рынке города немного приподняли более значимые биды, реагируя на «зеленых быков» валютного межбанка.



По состоянию на 11.57 Киева на «неформальном» наличном рынке Запорожья местные валютчики сообщили о незначительных переменах в ценах (26,50/26,60 UAH/USD, евро - 32,60/32,85 UAH/EUR, рубль 0,453/0,460 UAH/RUB). Здесь по-прежнему проблемы с ликвидностью, клиенты саботируют рынок.



После обеда на рынке Запорожья закипела двусторонняя работа – здесь стартовали и покупки и «принос». Подобное настроение позволило запорожскому рынку отыграть дополуденное безделье и завершить пятничную сессии в полноценном балансе спрос/предложение.



По итогам пятницы запорожцы поставили себе же за ликвидность «твердую четверку», как и накануне.



Дата: 16 марта 2018 г. на 16.00

Рынок Харькова, неформальный опт



$ - 26,50/26,67 UAH/USD (с утра - 26,45/26,60 UAH/USD, к полудню - 26,45/26,67 UAH/USD)

€ – 32,55/33,00 UAH/EUR (с утра – 32,55/33,00 UAH/EUR, к полудню - 32,55/33,00 UAH/EUR)

RUB 0,455/0,465 UAH/RUB (с утра - 0,455/0,465 UAH/RUB, к полудню - 0,455/0,465 UAH/RUB)



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