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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 16 бер, 2018 17:37
Да, походу, никак не учитываются.
Да и, как правило, в пятницу, ближе к вечеру...
неофициальный день банкира, как-никак
Неправильно ты, Дядя Федор, бутерброд ешь...
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Додано: П'ят 16 бер, 2018 17:45
Долярчик
Нормальный маяк. Не хуже и не лучше чем у других.
Ваша интуиция Вас не подвела.
Но не спешите в принятии решений руководствоваться только "чуйкой".
В серьезных решениях лучше слушать разум, а не попу.
спросить у любой "пересичной бабушки"
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vovan_prm
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Додано: П'ят 16 бер, 2018 17:56
Удалил
Востаннє редагувалось Перес де Куэльяр
в П'ят 16 бер, 2018 18:25, всього редагувалось 2 разів.
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Додано: П'ят 16 бер, 2018 17:58
vovan_prm написав:Долярчик
Нормальный маяк. Не хуже и не лучше чем у других.
Ваша интуиция Вас не подвела.
Но не спешите в принятии решений руководствоваться только "чуйкой".
В серьезных решениях лучше слушать разум, а не попу.
Вы можете нормально процитировать , я устал искать пост Долярчика , он на той неделе какую то мульку-репер надыбал , интересно было глянуть шо он написал ...
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Додано: П'ят 16 бер, 2018 18:06
Перес де Куэльяр написав: vovan_prm написав:Долярчик
Нормальный маяк. Не хуже и не лучше чем у других.
Ваша интуиция Вас не подвела.
Но не спешите в принятии решений руководствоваться только "чуйкой".
В серьезных решениях лучше слушать разум, а не попу.
А какая разница между интуиция=«чуйка»? Только в буквах , так ведь.
Синонимы: интуиция, чуйка, почувствовал пятой точкой.
Меня в школе научили стараться не использовать одно и тоже слово в трех предложениях
спросить у любой "пересичной бабушки"
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Додано: П'ят 16 бер, 2018 18:13
Удаляют, потому что не хотят распространять секретную массонскую информацию, которую Долярчик выдал как на духу. Уже второй день чудом попадаю на его простыню. Но рассказывать не буду - это как все рыбные места выдать!
Vadim V написав: vovan_prm написав:Долярчик
Нормальный маяк. Не хуже и не лучше чем у других.
Ваша интуиция Вас не подвела.
Но не спешите в принятии решений руководствоваться только "чуйкой".
В серьезных решениях лучше слушать разум, а не попу.
Вы можете нормально процитировать , я устал искать пост Долярчика , он на той неделе какую то мульку-репер надыбал , интересно было глянуть шо он написал ...
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Додано: П'ят 16 бер, 2018 18:17
удалил
Востаннє редагувалось Перес де Куэльяр
в П'ят 16 бер, 2018 18:28, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: П'ят 16 бер, 2018 18:17
Vadim V Ответил в личку.
спросить у любой "пересичной бабушки"
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Додано: П'ят 16 бер, 2018 18:19
.... бачили? - знову потерли(але добре, що дехто - прочитали) .. все, більше не кидаю(бо минулого разу мене за другий "копіпаст" забанили!)
... копіпастну лише малу частинку мого "детальнорозписаного" попереднього поста:
===
- але ж факт - залишається фактом: Я ще в п'ятницю ПЕРЕДБАЧИВ, що курс розвернеться!(і неважливо, в який спосіб Я це зробив! - на кавовій гущі, по голках на сосні, чи так, як Я написав нижче!)
... але правду, чомусь труть.....
========
п. с.
...кажете "співпадіння"? — а я ще тоді(коли тримав інтригу в деталях) писав у кінці свого поста: "співпадіння - не думаю!"(с)
п. с.2...... і, як ми тоді всі жартували, що мені понаставляють плюсів і я отримаю сіреньку медаль......
...а отримав - бан на сутки!
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