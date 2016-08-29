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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 4598459946004601>

Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.1 5 742
1. Нет сбережений в валюте
11%
78
2. до 20%
6%
44
3. от 20% до 50%
7%
54
4. от 50% до 75%
13%
98
5. более 75%
63%
468
Всього голосів : 742
Повідомлення Додано: П'ят 16 бер, 2018 17:37

  дядя Caша написав:
  4x4 написав:
  дядя Caша написав:
В-пятых, по пятницам сессия межбанка длится на час короче.

это НБУ делает обрезку оперативного стану в 16:00, торговать можно как и в любой другой рабочий день недели, до 17:30.



Возможно. Но в оперативных сводках из архива это не отражено. Ни по курсу, ни по объему, ни по количеству сделок. Теневой рынок безналичных валют? :roll: Или все переносится на понедельник?

US

Да, походу, никак не учитываются.:) Да и, как правило, в пятницу, ближе к вечеру... :) неофициальный день банкира, как-никак :)
Неправильно ты, Дядя Федор, бутерброд ешь...
4x4
 
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Повідомлення Додано: П'ят 16 бер, 2018 17:45

Долярчик
Нормальный маяк. Не хуже и не лучше чем у других.
Ваша интуиция Вас не подвела.
Но не спешите в принятии решений руководствоваться только "чуйкой".
В серьезных решениях лучше слушать разум, а не попу.
спросить у любой "пересичной бабушки"
метод статистических исследований от kharkov_val
vovan_prm
 
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Повідомлення Додано: П'ят 16 бер, 2018 17:56

Удалил
Востаннє редагувалось Перес де Куэльяр в П'ят 16 бер, 2018 18:25, всього редагувалось 2 разів.
Перес де Куэльяр
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Повідомлення Додано: П'ят 16 бер, 2018 17:58

  vovan_prm написав:Долярчик
Нормальный маяк. Не хуже и не лучше чем у других.
Ваша интуиция Вас не подвела.
Но не спешите в принятии решений руководствоваться только "чуйкой".
В серьезных решениях лучше слушать разум, а не попу.

Вы можете нормально процитировать , я устал искать пост Долярчика , он на той неделе какую то мульку-репер надыбал , интересно было глянуть шо он написал ... :|
Vadim V
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Повідомлення Додано: П'ят 16 бер, 2018 18:06

  Перес де Куэльяр написав:
  vovan_prm написав:Долярчик
Нормальный маяк. Не хуже и не лучше чем у других.
Ваша интуиция Вас не подвела.
Но не спешите в принятии решений руководствоваться только "чуйкой".
В серьезных решениях лучше слушать разум, а не попу.
А какая разница между интуиция=«чуйка»? Только в буквах , так ведь.

Синонимы: интуиция, чуйка, почувствовал пятой точкой.
Меня в школе научили стараться не использовать одно и тоже слово в трех предложениях :oops:
спросить у любой "пересичной бабушки"
метод статистических исследований от kharkov_val
vovan_prm
 
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Повідомлення Додано: П'ят 16 бер, 2018 18:13

  Vadim V написав:
  vovan_prm написав:Долярчик
Нормальный маяк. Не хуже и не лучше чем у других.
Ваша интуиция Вас не подвела.
Но не спешите в принятии решений руководствоваться только "чуйкой".
В серьезных решениях лучше слушать разум, а не попу.

Вы можете нормально процитировать , я устал искать пост Долярчика , он на той неделе какую то мульку-репер надыбал , интересно было глянуть шо он написал ... :|

Удаляют, потому что не хотят распространять секретную массонскую информацию, которую Долярчик выдал как на духу. Уже второй день чудом попадаю на его простыню. Но рассказывать не буду - это как все рыбные места выдать!
sailed
 
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Повідомлення Додано: П'ят 16 бер, 2018 18:17

удалил
Востаннє редагувалось Перес де Куэльяр в П'ят 16 бер, 2018 18:28, всього редагувалось 1 раз.
Перес де Куэльяр
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Повідомлення Додано: П'ят 16 бер, 2018 18:17

Vadim V Ответил в личку.
спросить у любой "пересичной бабушки"
метод статистических исследований от kharkov_val
vovan_prm
 
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Повідомлення Додано: П'ят 16 бер, 2018 18:19

...як тебе не любити - форуме мій)))

.... бачили? - знову потерли(але добре, що дехто - прочитали) .. все, більше не кидаю(бо минулого разу мене за другий "копіпаст" забанили!)
... копіпастну лише малу частинку мого "детальнорозписаного" попереднього поста:
===
- але ж факт - залишається фактом: Я ще в п'ятницю ПЕРЕДБАЧИВ, що курс розвернеться!(і неважливо, в який спосіб Я це зробив! - на кавовій гущі, по голках на сосні, чи так, як Я написав нижче!)
... але правду, чомусь труть.....
========
п. с.
...кажете "співпадіння"? — а я ще тоді(коли тримав інтригу в деталях) писав у кінці свого поста: "співпадіння - не думаю!"(с)

п. с.2...... і, як ми тоді всі жартували, що мені понаставляють плюсів і я отримаю сіреньку медаль......
...а отримав - бан на сутки! :mrgreen:
...потрібно дивитись уважно!- і вдумуватись у зміст сказаного.....
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Долярчик
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Повідомлення Додано: П'ят 16 бер, 2018 18:22

  sailed написав:
  Vadim V написав:
  vovan_prm написав:Долярчик
Нормальный маяк. Не хуже и не лучше чем у других.
Ваша интуиция Вас не подвела.
Но не спешите в принятии решений руководствоваться только "чуйкой".
В серьезных решениях лучше слушать разум, а не попу.

Вы можете нормально процитировать , я устал искать пост Долярчика , он на той неделе какую то мульку-репер надыбал , интересно было глянуть шо он написал ... :|

Удаляют, потому что не хотят распространять секретную массонскую информацию, которую Долярчик выдал как на духу. Уже второй день чудом попадаю на его простыню. Но рассказывать не буду - это как все рыбные места выдать!

:mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
...потрібно дивитись уважно!- і вдумуватись у зміст сказаного.....
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Долярчик
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