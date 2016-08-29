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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 4598459946004601

Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.1 5 742
1. Нет сбережений в валюте
11%
78
2. до 20%
6%
44
3. от 20% до 50%
7%
54
4. от 50% до 75%
13%
98
5. более 75%
63%
468
Всього голосів : 742
Повідомлення Додано: П'ят 16 бер, 2018 18:31

Долярчик
А что будет с доляром на след. недели. какой вообще ваш прогноз на март - апрель? :roll:
Каждый год нам твердят одно и тоже. Ждите завтрешнего дня. А когда реально мы будем жить а не существовать. Это для всех экспертов большой знак?.
Игорь Алексеевич
 
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Повідомлення Додано: П'ят 16 бер, 2018 18:36

Re: Валютный рынок в контексте

....і ще доповнегня до того поста, хто встиг прочитати:
... так от, кажу:.... ну тоді на понеділок?
- "ні, на понеділок - ні"(незнати чому, вже не уточнював)..."... хіба на вівторок!“- і додає: "якщо привезуть!" :shock:
...та фраза, була ОСТАННІМ дзвоником! :shock:
...потрібно дивитись уважно!- і вдумуватись у зміст сказаного.....
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Долярчик
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Повідомлення Додано: П'ят 16 бер, 2018 18:36

Следует помнить, что чаще всего грубят и оскорбляют люди несчастные. Поэтому делать то же самое в ответ или обижаться смысла нет. Лучше всего поступить, как мудрый самурай из притчи…
..............
На что мудрый самурай ответил: «К ненависти, зависти и оскорблениям нужно относиться как к подарку, который нельзя принять. Если ты не принимаешь подарок, то кому он тогда принадлежит?»

«Он принадлежит своему прежнему хозяину», — ответили ученики.

«Точно так же зависть и ненависть, пока ты их не примешь, остаются с тем, кто их принес», — подытожил мудрый самурай.

http://udiwitelno.com/nenavist-zavist-oskorbleniya-eto-podarok/
ЛАД
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  #<1 ... 4598459946004601
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