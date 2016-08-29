Долярчик
А что будет с доляром на след. недели. какой вообще ваш прогноз на март - апрель?
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 16 бер, 2018 18:31
Долярчик
А что будет с доляром на след. недели. какой вообще ваш прогноз на март - апрель?
Каждый год нам твердят одно и тоже. Ждите завтрешнего дня. А когда реально мы будем жить а не существовать. Это для всех экспертов большой знак?.
Додано: П'ят 16 бер, 2018 18:36
Re: Валютный рынок в контексте
....і ще доповнегня до того поста, хто встиг прочитати:
... так от, кажу:.... ну тоді на понеділок?
- "ні, на понеділок - ні"(незнати чому, вже не уточнював)..."... хіба на вівторок!“- і додає: "якщо привезуть!"
...та фраза, була ОСТАННІМ дзвоником!
...потрібно дивитись уважно!- і вдумуватись у зміст сказаного.....
Додано: П'ят 16 бер, 2018 18:36
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