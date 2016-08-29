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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 4599460046014602>

Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.1 5 743
1. Нет сбережений в валюте
10%
78
2. до 20%
6%
44
3. от 20% до 50%
7%
54
4. от 50% до 75%
13%
99
5. более 75%
63%
468
Всього голосів : 743
Повідомлення Додано: П'ят 16 бер, 2018 18:36

Re: Валютный рынок в контексте

....і ще доповнегня до того поста, хто встиг прочитати:
... так от, кажу:.... ну тоді на понеділок?
- "ні, на понеділок - ні"(незнати чому, вже не уточнював)..."... хіба на вівторок!“- і додає: "якщо привезуть!" :shock:
...та фраза, була ОСТАННІМ дзвоником! :shock:
...потрібно дивитись уважно!- і вдумуватись у зміст сказаного.....
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Долярчик
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Повідомлення Додано: П'ят 16 бер, 2018 18:36

Следует помнить, что чаще всего грубят и оскорбляют люди несчастные. Поэтому делать то же самое в ответ или обижаться смысла нет. Лучше всего поступить, как мудрый самурай из притчи…
..............
На что мудрый самурай ответил: «К ненависти, зависти и оскорблениям нужно относиться как к подарку, который нельзя принять. Если ты не принимаешь подарок, то кому он тогда принадлежит?»

«Он принадлежит своему прежнему хозяину», — ответили ученики.

«Точно так же зависть и ненависть, пока ты их не примешь, остаются с тем, кто их принес», — подытожил мудрый самурай.

http://udiwitelno.com/nenavist-zavist-oskorbleniya-eto-podarok/
ЛАД
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Повідомлення Додано: П'ят 16 бер, 2018 18:42

  Игорь Алексеевич написав:Долярчик
А что будет с доляром на след. недели. какой вообще ваш прогноз на март - апрель? :roll:

...зараз немаю на чому передбачувати(кавова гуща закінчилась :mrgreen:.... точнішше, до квітня "її" відклав :mrgreen:)
...а так, просто думки в слух: будемо топтатись на місці, або трохи підростем...(28 - не возьмем, а от 27 дуже реально..... на ЧР) :D
...потрібно дивитись уважно!- і вдумуватись у зміст сказаного.....
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Долярчик
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Повідомлення Додано: П'ят 16 бер, 2018 18:51

  Долярчик написав:....і ще доповнегня до того поста, хто встиг прочитати:
... так от, кажу:.... ну тоді на понеділок?
- "ні, на понеділок - ні"(незнати чому, вже не уточнював)..."... хіба на вівторок!“- і додає: "якщо привезуть!" :shock:
...та фраза, була ОСТАННІМ дзвоником! :shock:


Выдаю тебе серенькую медальку.Я не прочёл какой то удалённый пост, но так понял, что тебе не отдают валюту.Скорее потому, что курс растёт и дефицит.А что тут военного не ясно.Всё в пределах нормы и проходили не раз.До лета ещё будет она никому не нужна...иногда.
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
Vitl
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Повідомлення Додано: П'ят 16 бер, 2018 18:53

  Долярчик написав:
  Игорь Алексеевич написав:Долярчик
А что будет с доляром на след. недели. какой вообще ваш прогноз на март - апрель? :roll:

...зараз немаю на чому передбачувати(кавова гуща закінчилась :mrgreen:.... точнішше, до квітня "її" відклав :mrgreen:)
...а так, просто думки в слух: будемо топтатись на місці, або трохи підростем...(28 - не возьмем, а от 27 дуже реально..... на ЧР) :D


А мне кажется. что подскок вверх нужно использовать для слива, т к выплаты в марте не завершены и пылесосить по дешёвке ещё будут.
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
Vitl
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Повідомлення Додано: П'ят 16 бер, 2018 19:12

Середньорічна


Вітаюсь со всіма.

Дата_____Объем _СрДнев_Дельта_СрГодовая_Дельта
_________МБ____ная____на вчера__________на вчера
12.03.2018 368,04 25,9246 -0,1691 27,546807 -0,0344
13.03.2018 419,18 25,9159 -0,0087 27,509074 -0,0377
14.03.2018 428,18 26,0188 0,10290 27,474668 -0,0344
15.03.2018 516,88 26,2727 0,25390 27,442078 -0,0326
16.03.2018 404,24 26,3539 0,08120 27,419482 -0,0226

Средненедельное изменение СрДневной стоимости доллара на МБ: 0,05204 (-0,1474). Росло на неделе в среднем по 5,204 копейки за день. Разворот или отскок? Как когда-то говорил ДС: "Дыхание рынка". :!:

Средненедельное изменение СрГодовой стоимости доллара на МБ: -0,032355 (-0,036968). СрГодовая падала в среднем по 3,2355 копейки в день. Падала с такой же скоростью, как и на прошдой неделе. Таки идем к прошлогодней СрГодовой :roll:

Полные обороты МБ за неделю - 2136,5200 (1367,92 (1693,54)). Обороты больше, и даже больше позапрошлой полной недели. Мне кажется, я понял на чем можно организовывать "бычью ловушку" :wink:

МБ и наличный рынок оставались ниже СрГодовой 27,41948193 всю неделю. СреднеГодовая еще достаточно высока, больше 27,2 гривен :idea: Выгодно покупать доллар.

Поглазеть график.

Поглазеть прошлый год.

Поглазеть 2016 год.

Поглазеть 2015 год.

ВО

Всем удачи.
СрГодовая - это взвешенная по ежедневным оборотам МБ цена доллара с 1 января по текущую дату года.
В скобках - предыдущее значение. Мяу...
s0v7a
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Повідомлення Додано: П'ят 16 бер, 2018 19:32

  Captain Obvious написав:
  сірий написав:
  Captain Obvious написав:А когда все нерезы будут выходить из овзг?

Хороший вопрос. Знал бы прикуп...

Ну есть же срок государственного займа на этих бумажках


Есть, думаете НБУ даст заработать по максимуму всем?
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Повідомлення Додано: П'ят 16 бер, 2018 19:35

Re: Валютный рынок в контексте

....надобылобрать!!!!!
daryaby807
 
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Повідомлення Додано: П'ят 16 бер, 2018 19:35

  s0v7a написав:[size=120]
.............
Мне кажется, я понял на чем можно организовывать "бычью ловушку" :wink:
...........

На чём?
ЛАД
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Повідомлення Додано: П'ят 16 бер, 2018 19:44

  Долярчик написав:...а отримав - бан на сутки! :mrgreen:

мало.
просто у ДС терпение ангельское.
Мы с пониманием относимся к вашему непо­ниманию. Но оставляем его без внимания!
Yuri_T
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