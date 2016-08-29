....і ще доповнегня до того поста, хто встиг прочитати: ... так от, кажу:.... ну тоді на понеділок? - "ні, на понеділок - ні"(незнати чому, вже не уточнював)..."... хіба на вівторок!“- і додає: "якщо привезуть!" ...та фраза, була ОСТАННІМ дзвоником!
Следует помнить, что чаще всего грубят и оскорбляют люди несчастные. Поэтому делать то же самое в ответ или обижаться смысла нет. Лучше всего поступить, как мудрый самурай из притчи… .............. На что мудрый самурай ответил: «К ненависти, зависти и оскорблениям нужно относиться как к подарку, который нельзя принять. Если ты не принимаешь подарок, то кому он тогда принадлежит?»
«Он принадлежит своему прежнему хозяину», — ответили ученики.
«Точно так же зависть и ненависть, пока ты их не примешь, остаются с тем, кто их принес», — подытожил мудрый самурай.
Игорь Алексеевич написав:Долярчик А что будет с доляром на след. недели. какой вообще ваш прогноз на март - апрель?
...зараз немаю на чому передбачувати(кавова гуща закінчилась .... точнішше, до квітня "її" відклав ) ...а так, просто думки в слух: будемо топтатись на місці, або трохи підростем...(28 - не возьмем, а от 27 дуже реально..... на ЧР)
Долярчик написав:....і ще доповнегня до того поста, хто встиг прочитати: ... так от, кажу:.... ну тоді на понеділок? - "ні, на понеділок - ні"(незнати чому, вже не уточнював)..."... хіба на вівторок!“- і додає: "якщо привезуть!" ...та фраза, була ОСТАННІМ дзвоником!
Выдаю тебе серенькую медальку.Я не прочёл какой то удалённый пост, но так понял, что тебе не отдают валюту.Скорее потому, что курс растёт и дефицит.А что тут военного не ясно.Всё в пределах нормы и проходили не раз.До лета ещё будет она никому не нужна...иногда.
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
Игорь Алексеевич написав:Долярчик А что будет с доляром на след. недели. какой вообще ваш прогноз на март - апрель?
...зараз немаю на чому передбачувати(кавова гуща закінчилась .... точнішше, до квітня "її" відклав ) ...а так, просто думки в слух: будемо топтатись на місці, або трохи підростем...(28 - не возьмем, а от 27 дуже реально..... на ЧР)
А мне кажется. что подскок вверх нужно использовать для слива, т к выплаты в марте не завершены и пылесосить по дешёвке ещё будут.
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
Средненедельное изменение СрДневной стоимости доллара на МБ: 0,05204 (-0,1474). Росло на неделе в среднем по 5,204 копейки за день. Разворот или отскок? Как когда-то говорил ДС: "Дыхание рынка".
Средненедельное изменение СрГодовой стоимости доллара на МБ: -0,032355 (-0,036968). СрГодовая падала в среднем по 3,2355 копейки в день. Падала с такой же скоростью, как и на прошдой неделе. Таки идем к прошлогодней СрГодовой
Полные обороты МБ за неделю - 2136,5200 (1367,92 (1693,54)). Обороты больше, и даже больше позапрошлой полной недели. Мне кажется, я понял на чем можно организовывать "бычью ловушку"
МБ и наличный рынок оставались ниже СрГодовой 27,41948193 всю неделю. СреднеГодовая еще достаточно высока, больше 27,2 гривен Выгодно покупать доллар.