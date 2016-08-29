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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 4599460046014602

Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.1 5 743
1. Нет сбережений в валюте
10%
78
2. до 20%
6%
44
3. от 20% до 50%
7%
54
4. от 50% до 75%
13%
99
5. более 75%
63%
468
Всього голосів : 743
Повідомлення Додано: П'ят 16 бер, 2018 19:45

  ЛАД написав:
  s0v7a написав:[size=120]
.............
Мне кажется, я понял на чем можно организовывать "бычью ловушку" :wink:
...........

На чём?


Показать быстрые покупки, дотянуть до 27 и обвалить до 25,4.
InsiderNBU
 
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Повідомлення Додано: П'ят 16 бер, 2018 19:58

  antikkristall написав:
  Karp написав:МБ на 12.30 208.94 млн сзв 26.3436
Вдалого дня, панове!


Вчера сдал соточку "на хлебушек" по 26,52 в основной харьковской он-лайн обменке, а сегодня пока только 26,46...тут на подходе 25 число и надо гасить в ноль "рабочий кредит" по приватовской карте, а там сумма приличная за 55 дней набежала, на фоне роста МБ хочется хотя бы 26.80 :)

До 25 еще все сильно поменяется. Возможно Вам повезет ☺
Надо идти вперед, все вперед, с жизнью, которая никогда не останавливается. (Эмиль Золя)
Karp
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  #<1 ... 4599460046014602
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