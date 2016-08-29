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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 16 бер, 2018 19:45
Показать быстрые покупки, дотянуть до 27 и обвалить до 25,4.
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InsiderNBU
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Додано: П'ят 16 бер, 2018 19:58
antikkristall написав: Karp написав:
МБ на 12.30 208.94 млн сзв 26.3436
Вдалого дня, панове!
Вчера сдал соточку "на хлебушек" по 26,52 в основной харьковской он-лайн обменке, а сегодня пока только 26,46...тут на подходе 25 число и надо гасить в ноль "рабочий кредит" по приватовской карте, а там сумма приличная за 55 дней набежала, на фоне роста МБ хочется хотя бы 26.80
До 25 еще все сильно поменяется. Возможно Вам повезет ☺
Надо идти вперед, все вперед, с жизнью, которая никогда не останавливается. (Эмиль Золя)
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Karp
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