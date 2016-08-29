Додано: П'ят 16 бер, 2018 20:25

Вечерний обзор. Кстати, вечера по-прежнему не торопятся баловать нас добротой.



Курс гривны на МЕЖБАНКОВСКОМ ВАЛЮТНОМ РЫНКЕ, понизившийся в четверг относительно доллара на 25,39 коп., на торгах пятницы потерял 8,12 коп., оказавшись на уровне 26,3539 UAH/USD.



Сессия в долларовом сегменте ВАЛЮТНОГО МЕЖБАНКА стартовала 16 марта с уровней предыдущего закрытия 26,28/26,32 UAH/USD виртуально, без сделок.



Около 10.13, покидая виртуальную сферу, доллар потерял в цене - 26,26/26,30 UAH/USD.



С этого момента безналичный «американец» начало лихорадить. Поначалу он упал к 26,23/26,27, затем отскочил до 26,30/26,35 и, по состоянию на 10.32 немного успокоился на цифре 26,28/26,33 UAH/USD. После периода относительной стабильности, с появлением около 11.00 на рынке системных игроков, доллар инициировал рост, поднявшись для начала к 26,35/26,39, а спустя 8 минут, на 11.08 Киева, СКВ, ускорив рост, оказалась на уровне 26,38/26,42 UAH/USD.



К 11.30 рост был остановлен у отметки 26,37/26,41 UAH/USD долларовой интервенцией НБУ, который реализовывал СКВ 20-те «придворных» банков по 26,40

UAH/USD, не прибегая к аукциону. До полудня это удерживало цену «американца» на отметке 26,38/26,41 UAH/USD, однако, судя по всему, регулятор поскупился, продав всего лишь $30,0 млн., и уже к 12.16 доллар, возобновив рост, оказался на уровне 26,40/26,43 UAH/USD.



Около 12.34 торговая активность упала, СКВ «передумала» расти, откатившись к 26,38/26,42, а с 13.00 рынок ушел на обеденный перерыв на фоне действовавших в то время цен 26,39/26,43 UAH/USD.



После обеда на опустевшем рынке и в отсутствии НБУ единичные покупки приподняли действующую цену доллара к 26,40/26,44, а с 15.25 до 26,41/26,45 UAH/USD.



Эти цены оставались действующими на пустом МЕЖБАНКЕ до самого закрытия сессии.



На цифре 26,41/26,45 UAH/USD UAH/USD финишировала сессия ВАЛЮТНОГО МЕЖБАНКА в эту пятницу.



Большинство сделок на межбанке 16 марта, по оценкам участников рынка, было осуществлено по курсу 26,3539 UAH/USD.



С начала текущего года курс гривны на МЕЖБАНКЕ повысился на 6,10 с 28,0672 UAH/USD до 26,3539 UAH/USD.



Как сообщалось, за 2017 год курс гривны на МЕЖБАНКЕ снизился на 3,22% с 27,1909 UAH/USD до 28,0672 UAH/USD.



На Depo рынке 16 марта гривна overnight котировалась банками по 15,00/16,00% годовых (с 12.00 Киева - 15,00/16,00% годовых), доллар - по 1,5/3,0%, месячные ресурсы составляют: гривна — 15,5/18,0%, USD — 2,5/5,5%.



Безналичный доллар на торгах 16 марта, сохранив «бычий» тренд, вырос в цене по хорошо знакомым причинам.



Во-первых, экспортеры, «сделав выводы» из предыдущих сессий, когда НБУ открыто поддерживал доллар и надеясь на пролонгацию подорожания СКВ, продолжили «придерживать» валюту, формируя ее дефицит.



Во-вторых, регулятор, лоббируя доллар, стимулирует приток валюты из-за рубежа, конвертация которой в гривню сулит курсовые бонусы. В рамках участия нерезидентов в аукционах Минфина.



В-третьих, нынче пятница, день, когда значительная часть игроков межбанка старается обезопасить себя, войдя максимально-возможно в «старый надежный» доллар.



В-четвертых, на стороне «зеленых быков» межбанка выросшая гривневая ликвидность, сулящая сохранение спроса на СКВ в ближайшие сессии. О расширении гривневого ресурса дали понять выросшие с уровня 49 822,8 млн. грн. к отметке 57 538,5 млн. грн. остатки в нацвалюте на транзитных и коррсчетах НБУ.



Обороты торгов безналичным долларом на МЕЖБАНКЕ 16 марта заметно понизились, имея для этого следующие основания.



Во-первых, как известно, в пятницу заметно падает приток экспортной СКВ из-за рубежа, обязательную часть которой игроки надо было продать на межбанке.



Во-вторых, сохранение устойчивого «бычьего» тренда, как известно, тоже снижает ликвидность.



В-третьих, утолившие «первый голод» 13-15 марта импортеры, охладели к доллару, ограничив его покупки.



В-четвертых, на рынок снова выходил НБУ, но объем его интервенций заметно уступал «вливаниям» на предыдущих торгах.



В-пятых, по пятницам сессия межбанка длится на час короче.











Торги 16 марта на «неформальном» наличном рынке во всех системных центрах валютообменного бизнеса (Киев, Харьков, Запорожье, Днепр, Одесса и Крыжополь)

продемонстрировали схожую динамику. В течение первой половины пятницы наличная валюта еще кое-как пыталась реагировать на события валютного межбанка, но после обеда на наличном рынке воцарилась исключительно деловая атмосфера, которой способствовала равновесная торговля.

Наличный рынок, лишившись перетока более дешевой СКВ с валютного межбанка, сосредоточился на ликвидности, что, с одной стороны помогло установлению равновесия покупок и продаж, с другой, обеспечило сохранение итоговой ликвидности на приличном уровне, повторив в целом, показатели предыдущей сессии.



Заметим, что прекращение притока дешевой СКВ с валютного межбанка из-за сокращения курсовой разницы наличного и безналичного доллара стоило «наличке» довольно символического по нынешним временам внутридневного и межсессионного роста долларовых цен.



При этом нельзя не отметить наблюдавшуюся в первой половине пятницы некоторую растерянность, отчасти парализовавшую в это время реальные сделки. Особенно заметно этот феномен проявился на рынке Запорожья, где до 12.00 реальные сделки вообще отсутствовали. Тамошние клиенты никак не могли поверить, что с одной стороны более дешевых оферов СКВ из-за терминации вышеупомянутого «перетока» с межбанка, не будет, а с другой, упавшая ценовая динамика исключала заметный рост бидов, что на полдня «заморозило» клиентский «принос».



В других крупных центрах местная публика довольно быстро осознала перемены и включилась в торговлю СКВ, которая постепенно выравнивалась, исключая заметные курсовые движения. В них не было нужды, особенно после обеда.



В течение пятницы позиция «спрос» наличного «неформального» доллара выросла на 5,0-7,0 коп., офера «потяжелели» на 5,0-12,0 коп.



По сравнению с закрытием четверга наличный «неформальный» «американец» вырос по спросу на 5,0-12,0 коп., позиция «предложение» прибавила столько же.



Остается констатировать, что наличные рынки всех вышеперечисленных населенных пунктов завершили сессию пятницы в балансе спрос/предложение на фоне незначительного повышения действующих цен, которое заметно отставало от значения «привеса» средневзвешенного курса безналичного доллара, которому не смог воспрепятствовать даже нацбанковский арбитраж.

В отличие от предыдущей сессии, ознаменовавшейся на наличном рынке возвращением к закрытию торгов действующих цен на уровни открытия, нынче «скупость» НБУ во время долларовых интервенций и сужение курсового зазора между наличным и безналичным долларами, стоила первому некоторого роста цен. Что, впрочем, нисколько не воспрепятствовало установлению итогового равновесия покупок и продаж.



Впрочем, по порядку.



Торги 16 марта в мелкооптовом и розничном сегменте «неформальной» ветки рынка наличных Днепра завершилась уровнями: доллар – 26,50/26,60 UAH/USD, евро – 32,75/32,95 UAH/EUR, рубль – 0,450/0,465 UAH/RUB.



Рынок наличных Днепра начал торги пятницы в условиях относительного равновесия покупок и продаж, которое до полудня пришлось поддерживать аккуратным повышением действующих цен. К этому обязывал «бычий» тренд на рынке «зеленого» безнала, вызывая сообразные настроения у потенциальных клиентов розничного сегмента наличного рынка Днепра.

К полудню на фоне выросшей ликвидности торгов здесь установилось «надежное» равновесие спроса и предложения.



Около 12.02 на «неформальном» наличном рынке Днепра цены мелкооптового и розничного доллара и евро выросли на фоне «бычьего» тренда межбанка - 26,50/26,60 UAH/USD, евро – 32,70/32,95 UAH/EUR, рубль 0,450/0,465 UAH/RUB.

Обороты «средние», равновесие покупок и продаж.



После обеда на рынке Днепра, со слов местных дилеров, окончательно «вошла в меридиан», не требуя «вмешательства» ценами. Равновесие спроса и предложение сохранилось до самого закрытия рынка, обеспечив ценовую стабильность и «очень хорошие» итоговые обороты. Заслужившие, как и накануне, «четверку с плюсом».



В течение пятницы биды розничного и мелкооптового «неформального» наличного доллара в Днепре выросли на 5,0-7,0 коп., офера прибавили столько же.



По сравнению с закрытием четверга биды и офера наличного розничного «неформального» доллара в Днепре прибавили по 5,0 коп.



Те же слова, из-за символического отличия между мелкооптовым и оптовым рынками днепровской «неформальной» «налички» уместны и для оптового сегмента, «зеленые» торги пятницы в котором завершились уровнями 26,50/26,60 UAH/USD.



Подобно рознице, дилеры днепровского «неформального» опта с самого открытия торгов работали наличную пару доллар-гривня в условиях относительного баланса спроса и предложение, на фоне «бычьего» тренда рынка «зеленого» безнала. Последнее предопределило необходимость довольно аккуратного повышения действующих цен в рамках мероприятий по обеспечению равновесия покупок и продаж.



К полудню баланс был установлен, и в дальнейшем ценовом регулировании уже не было нужды. После полудня цены оптового наличного доллара в Днепре уже не изменялись, а пятничная сессия завершилась полноценным балансом спрос/предложение, обеспечив сохранение ликвидности на приличном уровне. Аккурат на «твердую четверку», как и накануне.



На протяжении 16 марта биды оптового «неформального» наличного доллара в Днепре повысились на 5,0-7,0 коп., позиция «предложение» прибавила столько же.



По сравнению с закрытием 15 марта биды и офера наличного оптового «неформального» доллара в Днепре прибавили по 5,0 коп.



В свою очередь оптовый наличный евро на «неформальном» наличном рынке Днепра завершил торги 16 марта уровнями 32,75/32,95 UAH/EUR, констатировав в течение пятницы десятикопеечные стабильность бидов и оферов.



По сравнению с закрытием четверга биды оптового наличного евро в Днепре повысились на 10,0 коп., офера не претерпели изменений.



Со слов дилеров-«неформалов» наличных рынков вышеперечисленных городов, им в течение 16 марта, приходилось заниматься выравниванием рынка наличной пары доллар-гривня, небезуспешно пытаясь достичь приличной ликвидности тонкой курсовой регулировкой.



Натурально, в подобных условиях у наших валютчиков не было возможности уделять полноценное внимание пребывавшей в состоянии коррекции на излете украинской сессии форекса паре евро-доллар на мировом валютном рынке.



Нам же для внесения окончательной ясности надо появиться на мировом валютном рынке, с тем, чтобы окончательно расставить все точки над «i» в этом вопросе и в анализе динамики пары евро-доллар снять все вопросы и окончательно прояснить ситуацию.



Как оказалось, в течение украинской части мирового валютного рынка в пятницу (08.00-18.00 Киева) кросс-курс пары евро-доллар изменялся с уровня $1,2312 к отметке $1,2280 констатировав внутридневное его снижение на скромные 32 пункта.



Полагаю, наши дилеры наличного рынка учли внутридневное повышение наличной пары доллар-гривня, которое в полной мере компенсировало скромную потерю пары евро-доллар «в миру».



Заметим, однако, что это пояснение ситуации с парой евро-доллар на мировом валютном рынке и попытки обнаружить ее связь с настроениями в паре евро-гривня в Украине не освобождает нас от комментария «по поводу». Включая остальные системные мировые валюты.



Стало быть, стартовав 16 марта на азиатской сессии форекса с уровня $1,2305, пара евро-доллар инициировала затяжное и весьма плавное ралли, которое оказалось весьма «неубедительным» и закончилось вхождением пара евро-доллар около 18.00 в рамки диапазона $1,2280-1,2290, который она не покидала до 20.00 Киева…



Впрочем, это уже другая история, к которой мы еще вернемся, а нам предстоит привычная работа: попытаться по возможности правдоподобно пояснить эту динамику мирового форекса с помощью профильных гуру.



Доллар США в пятницу подешевел до минимума за девять сессий по отношению иене, долларовые индексы снижаются на фоне выросших политических рисков в Японии и США.



Евро несколько сократил подъем после разочаровавших инвесторов данных об инфляции в еврозоне.

Курс евро к 14.20 Киева 16 марта составил $1,2325 по сравнению с $1,2305 на закрытие предыдущих торгов в Нью-Йорке.



Курс доллара к японской нацвалюте в пятницу опустился на 0,7% - до 105,64 иены, евро - на 0,5%, до 130,20 иены.



Февральская инфляция в еврозоне оказалась слабее ожиданий рынка - 1,1% в годовом выражении при консенсус-прогнозе 1,2%.



Долларовый индекс ICE, отслеживающий динамику американской нацвалюты в парах с валютами основных торговых партнеров (евро, иеной, фунтом стерлингов, швейцарским франком, шведской кроной и канадским долларом), опустился на 0,2%.

По данным The Washington Post, следующим кандидатом на вылет из Белого дома является советник президента по нацбезопасности Герберт Макмастер. Между тем пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс заявила, что пока не планируется менять состав совета по национальной безопасности.



Участников рынка также тревожит жесткая позиция Вашингтона в преддверии ожидаемых переговоров с КНДР.



В Токио нарастает скандал, связанный с покупкой государственной земли по заниженным ценам. По данным японских СМИ, в сделках были косвенно замешаны премьер-министр Японии Синдзо Абэ и его супруга Акиэ Абэ. Министерство финансов на этой неделе признало, что в документы, ставшие предметом парламентского расследования, впоследствии были внесены более 300 исправлений, чтобы скрыть имена высокопоставленных участников.



Кроме того, была опубликована предсмертная записка чиновника Минфина, который покончил жизнь самоубийством из-за скандала. Он подробно описывает все махинации, на которые его толкнули руководители.

С начала недели доллар опустился на 0,1% к евро и на 1,1% к иене.



Индекс доллара США к пятнице поднялся до многодневного пика около 90,37 пунктов.



Доходность 10-летних облигаций США сильно отскочила до 2,86%. Потребительские настроения в США заметно улучшились: индикатор поднялся до самого высокого уровня с 2004 года.



Индекс доллара США (USDX), который измеряет курс доллара против корзины основных торговых партнеров страны, теперь «флиртует» со свежими максимумами.



Индекс теперь находится на пути к закрытию ростом второй недели подряд, стремясь консолидировать прорыв психологического рубежа 90,00 пунктов.



Рост доллара США сопровождался отскоком доходности бенчмарка до 2,86%, что на 5-6 б.п. выше, чем последние недельные минимумы.



Тем не менее, постоянная турбулентность на политической сцене США, опасения относительно разрастания глобальной торговой войны и предстоящего заседания FOMC Федрезерва, скорее всего, сдержат укрепление доллара в ближайшие дни.



Следующими барьерами (уровнями сопротивления) для индекса являются отметки: 90,57 пунктов (максимум 8 февраля), 90,93 (максимум 1 марта) и, наконец, 91,00 (максимум 18 января).



С другой стороны, пробой вниз уровня 89,88 (23,6% Fibo 95,15-88,25) откроет шлюз в направлении 89,56 (минимум 14 марта), а затем 89,41 (минимум 7 марта).



Индекс потребительских настроений Мичиганского университета в марте подскочил до 102 пунктов, максимума за последние 14 лет, то есть с января 2004 года. В феврале индекс находился на уровне 99,7 пункта, экономисты ждали снижения до 99,5 пункта. Налоговая реформа увеличила располагаемые доходы американцев, что улучшило их настроения, пояснили аналитики.

Подындекс оценки текущей финансовой ситуации в марте вырос до 122,8 пункта со 114,9 пункта в предыдущий месяц.



Индикатор потребительских ожиданий на ближайшие полгода упал до 88,6 пункта по сравнению с 90 пунктов в феврале, что связано с опасениями ускорения темпов инфляции. Инфляционные ожидания на среднесрочную перспективу (ближайший год) в марте подскочили до 2,9% с 2,7%. В то же время прогноз инфляции на долгосрочную перспективу (на 5-10 лет) остался на уровне 2,5%.



Отметка в 100 пунктов соответствует уровню доверия 1966 года. Показатель достигал рекорда в 111,4 пункта в январе 2000 года, а исторический минимум в 51.7 пункта был зафиксирован в мае 1980 года.



Другой отчет, представленный Федрезервом, показал, что промышленное производство в США в феврале 2018 года выросло на 1,1% по сравнению с предыдущим месяцем. Это самый сильный рост с октября прошлого года. Аналитики прогнозировали рост показателя на 0,4%. Рост в январе был пересмотрен в худшую сторону - в позапрошлом месяце промпроизводство сократилось на 0,3%, а не на 0,1%, как сообщалось ранее. Производство в перерабатывающей промышленности, на которую приходится 75% от общего объема промпроизводства, увеличилось в прошлом месяце на 1,2% при прогнозе роста на 0,5%. В январе показатель понизился на 0,2%, а ранее сообщалось об отсутствии изменений.



Использование производственных мощностей в США, индикатор будущей инфляции, в феврале составило 78,1% против 77,4% в январе, экономисты прогнозировали 77,7%.



Стало быть, в четверг пара евро-доллар продолжила снижение второй день подряд, впрочем, весьма умеренными темпами. От утреннего максимума дня на $1,2380 евро падал до $1,23.



В данном случае наблюдавшаяся в четверг слабость евро (и других валютных пар forex) имела место даже вопреки росту аппетитов к риску, после трех дней падения подряд в четверг индекс Dow Jones торговался ростом в 1,2% (хотя закрылся +0,47%).



Трудно выделить какой-то драйвер, объясняющий укрепление доллара в четверг, статистика выходила, но была второстепенной значимости.



Индекс производственной активности ФРБ Нью-Йорк за март вырос с 13.1 до 22.5 (консенсус-прогноз Bloomberg 15,0), а аналогичный индекс ФРБ Филадельфии упал с 25,8 до 22,3 (прогноз 23,0). Еженедельные данные по заявкам по безработице вышли чуть лучше прогноза, 226 тыс., на уровнях, близких к минимальным с 1973 года, но в этом не было сюрприза.



Пока евро-доллар с 02 марта находится в довольно узком диапазоне $1,2260-1,2440.



Мы полагали, что пара двинется пробивать верхнюю границу диапазона, и вызовет срабатывание стоп-приказов продавцов, но пятничное снижение ставит этот сценарий под угрозу.



Пробитие $1,2260 может вызвать резкое ускорение падения и обвал на минимум от 1 марта на $1,2150.



Если говорить про активность Казначейства США, то с учетом размещений этой недели Казначейство привлекло в I квартале уже $428 млрд. (за 2,5 месяца, до 15 марта), при плане в $441 млрд. При этом во II квартале Казначейство планирует привлечь лишь $176 млрд. долга.

Соответственно, фактор изъятия с рынка долларовой ликвидности Казначейством США уже свое отыграл. Однако в итоге его воздействие ограничилось лишь тем, что пара евро-доллар остановила рост в диапазоне $1,220-1,252 на два месяца.



Апогеем этого воздействия было падение пары евро-доллар 01 марта к $1,2150, потом пошел рост.



То же самое произошло осенью прошлого года – усиленные размещения в октябре-ноябре привели к коррекции до $1,1560 после сентябрьского максимума на $1,2090.



В этом смысле, следуя аналогии, пара могла бы сейчас пойти на новые максимумы.



С другой стороны, основной драйвер, который вызывал рост евро в последний год - рост аппетитов к риску, явно потерял свою динамику.



Последние протекционистские «телодвижения» администрации США явно пугают рынки.



Так что повторение ралли на рынках начала года видится весьма маловероятным.



А, следовательно, в таких условиях рынок может обратить наконец внимание на ужесточение монетарной политики ФРС. Но мы надеемся, что поведение пары евро-доллар будет не в виде отыгрыша новости, а затем фиксации по факту, а обратным.



Собственно, отыгрывать уже нечего - рынок уже несколько месяцев назад заложил повышение ставки ФРС в марте. А вот сходить против доллара до заседания 21 марта, а потом вдруг переосмыслить значение монетарной политики, и начать играть резко в пользу доллара, рынок может.

Даже если это выглядит не очень логичным, рынок так поступает не реже, чем по принципу «покупай на ожиданиях, продавай на факте». Поэтому мы пока все еще ждем, что пара евро-доллар в ближайшей перспективе удержится от падения и попытается выйти поближе к отметке $1,2450, чтобы потом на решении FOMC и с «грузом» собранных стопов, наконец, начать серьезное снижение.



Таким был информационный фон для внутридневной динамики пары евро-доллар и остальных системных валют на мировом форексе.



Мы довольно подробно попытались пояснить поведение пары евро-доллар на мировом валютном рынке, на которое достаточно спокойной (по итогам дня) курсовой динамикой «по-своему» «отвечали» «неформальные» дилеры оптового сегмента рынка наличных Днепра. Во всяком случае, в пределах украинской сессии форекса.



Уточним, что отказавшись от объемных операций с евро до окончательного прояснения ситуации в паре евро-доллар на мировом валютном рынке, дилеры розничного и мелкооптового сегмента «неформального» наличного рынка Днепра завершили торги пятницы уровнями 32,75/32,95 UAH/EUR, констатировав при этом внутридневную стабильность бидов и оферов этой СКВ.



Двигающийся обычно с евро «параллельными» курсами оптовый российский рубль на сей раз вел себя «консервативно», не изменившись в течение 16 марта ни по спросу ни по предложению.



Торги рублем в пятницу в оптовом сегменте «неформального» наличного рынка Днепра завершились уровнями 0,450/0,465 UAH/RUB.



По сравнению с закрытием четверга биды и офера оптового рубля не претерпели изменений.



Со слов дилеров днепровского опта, ликвидность в секторе рубля 16 марта, как и ранее, была по сути нулевой. Ненадежные и являющиеся заложниками нефтецен «деревянные» деньги враждебной Украине и остальному миру страны у нас не пользуются популярностью.



Резюмируя вышеизложенное, отметим: в целом же, общая ликвидность оптового сегмента «неформальной» ветки рынка наличных Днепра в пятницу, заслужив «твердую четверку», повторила показатели предыдущей сессии.



Наличный евро в розничном и мелкооптовом сегменте «неформальной» ветки рынка Днепра к вечеру пятницы пытались работать по повысившемуся с закрытия четверга на 10,0 коп. спросу и не претерпевшему изменений предложению.



Котировки российской валюты (розница) к финишу торгов 16 марта по спросу и по предложению не изменились.



На валютном межбанке, вопреки появившемуся накануне оптимизму относительно гривни, пятничная сессия продемонстрировала прежние попытки экспортеров «придержать» валюту. Динамичное подорожание СКВ заставило регулятор снова провести долларовую интервенцию, объем которой оказался вдвое ниже, чем накануне ($30,0 млн. против $58,0 млн.).



Мы не исключаем, что на стороне «зеленых быков» межбанка нынче был пресловутый «пятничный синдром» и ожидания пролонгации роста курса доллара на новой неделе.



Думаю, посильное участие в росте курса безналичного «американца» нынче приняли нерезиденты, у которых сезон репатриации дивидендов не за горами.



На этом фоне курсовой зазор между наличным и безналичным долларами заметно сузился, сведя на нет пресловутый переток более дешевой СКВ с межбанка на дорогой (уже ненамного) наличный рынок. Это стало видно как по курсовой динамике наличного рынка, так и по некоторому снижению тамошней торговой активности.



Думаю, не порадует оборотами и понедельничная сессия валютного межбанка, причем тонкость рынка может подготовить определенные сюрпризы. Сколь-нибудь заметный спрос или объемное предложение чреваты 19-го изрядной курсовой динамикой безналичного доллара. Почти наверняка, шансы у «зеленых быков» на понедельничных торгах межбанка все-таки выше.



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