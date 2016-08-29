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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 4600460146024603

Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.1 5 743
1. Нет сбережений в валюте
10%
78
2. до 20%
6%
44
3. от 20% до 50%
7%
54
4. от 50% до 75%
13%
99
5. более 75%
63%
468
Всього голосів : 743
Повідомлення Додано: П'ят 16 бер, 2018 20:51

  ребе Нок написав:
  Karp написав:"4324063:Перес де Куэльяр" то сценарий описанный Вами выглядит очень даже ркальным

Видишь даже твое подсознание противится этому утверждению и не дает написать - реальный.

На телефоне набирал...
Запамятовал, когда мы на ты перешли?
Надо идти вперед, все вперед, с жизнью, которая никогда не останавливается. (Эмиль Золя)
Karp
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Повідомлення Додано: П'ят 16 бер, 2018 20:58

Re: Валютный рынок в контексте

  Перес де Куэльяр написав:Вы знаете ,вот думаю на точке 27 ,если конечно достанем ,слив будет мощный, те кто застрял по 27+ ,увидя что было 26 , еще к ним подключатся те, кто откупил 26+ и экспортеры добавят не слабо
Полностью согласен! Как и зимой сейчас наблюдают,догонят до какого то предела,затем выйдет папа с 10 лимонами,затарит всех желающих и камнем вниз на 25,5! Качельки однако!
bub-har
 
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Повідомлення Додано: П'ят 16 бер, 2018 21:07

Karp не стесняйся можешь к мене на ты. Та и всех касается!
А телефон тут не причем, это подсознание шалит, все по Фрейду
ДС мне друг, но истина дороже
ребе Нок
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Повідомлення Додано: П'ят 16 бер, 2018 21:12

  InsiderNBU написав:...........
Показать быстрые покупки, дотянуть до 27 и обвалить до 25,4.

Кто должен (может) "показать быстрые покупки"?

Karp
Ситуяйция во многом будет зависеть от решительности действий НБУ. Если все будет происходить в том же ключе, что и 2 посл сессии, то сценарий описанный Вами выглядит очень даже реальным

Что Вам не нравится в действиях НБУ в 2 последних сессиях?
Или Вы считаете, что НБУ должен быстренько слить всё, что он скупил за последнее время? И что дальше? Обратите внимание, в результате всех покупок ЗВР не выросли.

bub-har
Как и зимой сейчас наблюдают,догонят до какого то предела,затем выйдет папа с 10 лимонами,затарит всех желающих и камнем вниз на 25,5!

А зимой обошлось 10 млн.? Сумма несколько смешная даже для нас. Полагаете такой суммой можно хотя бы немного качнуть рынок?

"Ребята, давайте жить дружно." :)
Не надо пургу гнать.
Востаннє редагувалось ЛАД в П'ят 16 бер, 2018 21:22, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: П'ят 16 бер, 2018 21:20

  ребе Нок написав:Karp не стесняйся можешь к мене на ты. Та и всех касается!
А телефон тут не причем, это подсознание шалит, все по Фрейду
Звиняйте , ТИкають тут ,В нас з повагою . :lol: https://www.youtube.com/watch?v=BL1msvji5H0
Перес де Куэльяр
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Повідомлення Додано: П'ят 16 бер, 2018 21:35

Re: Валютный рынок в контексте

  ЛАД написав:А зимой обошлось 10 млн.?
Я образно! Выйдет папа,потушит пожар,а там и учётную ставку в нвачале апреля могут поднять,а там нерезы,аграрии, заробитчане! Вообщем 2 серия!Верю,что папа не обидит нерезов!
bub-har
 
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Повідомлення Додано: П'ят 16 бер, 2018 21:37

  ЛАД написав:
  InsiderNBU написав:...........
Показать быстрые покупки, дотянуть до 27 и обвалить до 25,4.

Кто должен (может) "показать быстрые покупки"?

Karp
Ситуяйция во многом будет зависеть от решительности действий НБУ. Если все будет происходить в том же ключе, что и 2 посл сессии, то сценарий описанный Вами выглядит очень даже реальным

Что Вам не нравится в действиях НБУ в 2 последних сессиях?
Или Вы считаете, что НБУ должен быстренько слить всё, что он скупил за последнее время? И что дальше? Обратите внимание, в результате всех покупок ЗВР не выросли.

Мне все нравится в дейстыиях НБУ :D . Я не говорил об изменении ЗВР. Я не считаю что НБУ должен "быстренько слить всё"...
Хороший пример с уравновешенными весами...Часто малыми суммами можно сделать б'ольше чем больш'ими, очень важно когда и куда. НБУ мы не обсуждаем. :D
Надо идти вперед, все вперед, с жизнью, которая никогда не останавливается. (Эмиль Золя)
Karp
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