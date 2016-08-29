Додано: П'ят 16 бер, 2018 21:12

InsiderNBU написав: ...........

Показать быстрые покупки, дотянуть до 27 и обвалить до 25,4. ...........Показать быстрые покупки, дотянуть до 27 и обвалить до 25,4.

Ситуяйция во многом будет зависеть от решительности действий НБУ. Если все будет происходить в том же ключе, что и 2 посл сессии, то сценарий описанный Вами выглядит очень даже реальным

Как и зимой сейчас наблюдают,догонят до какого то предела,затем выйдет папа с 10 лимонами,затарит всех желающих и камнем вниз на 25,5!

Кто должен (может) "показать быстрые покупки"?Что Вам не нравится в действиях НБУ в 2 последних сессиях?Или Вы считаете, что НБУ должен быстренько слить всё, что он скупил за последнее время? И что дальше? Обратите внимание, в результате всех покупок ЗВР не выросли.А зимой обошлось 10 млн.? Сумма несколько смешная даже для нас. Полагаете такой суммой можно хотя бы немного качнуть рынок?"Ребята, давайте жить дружно."Не надо пургу гнать.