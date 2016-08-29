Перес де Куэльяр написав:Вы знаете ,вот думаю на точке 27 ,если конечно достанем ,слив будет мощный, те кто застрял по 27+ ,увидя что было 26 , еще к ним подключатся те, кто откупил 26+ и экспортеры добавят не слабо
Полностью согласен! Как и зимой сейчас наблюдают,догонят до какого то предела,затем выйдет папа с 10 лимонами,затарит всех желающих и камнем вниз на 25,5! Качельки однако!
InsiderNBU написав:........... Показать быстрые покупки, дотянуть до 27 и обвалить до 25,4.
Кто должен (может) "показать быстрые покупки"?
Karp
Ситуяйция во многом будет зависеть от решительности действий НБУ. Если все будет происходить в том же ключе, что и 2 посл сессии, то сценарий описанный Вами выглядит очень даже реальным
Что Вам не нравится в действиях НБУ в 2 последних сессиях? Или Вы считаете, что НБУ должен быстренько слить всё, что он скупил за последнее время? И что дальше? Обратите внимание, в результате всех покупок ЗВР не выросли.
bub-har
Как и зимой сейчас наблюдают,догонят до какого то предела,затем выйдет папа с 10 лимонами,затарит всех желающих и камнем вниз на 25,5!
А зимой обошлось 10 млн.? Сумма несколько смешная даже для нас. Полагаете такой суммой можно хотя бы немного качнуть рынок?
"Ребята, давайте жить дружно." Не надо пургу гнать.
Востаннє редагувалось ЛАД в П'ят 16 бер, 2018 21:22, всього редагувалось 1 раз.
InsiderNBU написав:........... Показать быстрые покупки, дотянуть до 27 и обвалить до 25,4.
Кто должен (может) "показать быстрые покупки"?
Karp
Ситуяйция во многом будет зависеть от решительности действий НБУ. Если все будет происходить в том же ключе, что и 2 посл сессии, то сценарий описанный Вами выглядит очень даже реальным
Что Вам не нравится в действиях НБУ в 2 последних сессиях? Или Вы считаете, что НБУ должен быстренько слить всё, что он скупил за последнее время? И что дальше? Обратите внимание, в результате всех покупок ЗВР не выросли.
Мне все нравится в дейстыиях НБУ . Я не говорил об изменении ЗВР. Я не считаю что НБУ должен "быстренько слить всё"... Хороший пример с уравновешенными весами...Часто малыми суммами можно сделать б'ольше чем больш'ими, очень важно когда и куда. НБУ мы не обсуждаем.
Надо идти вперед, все вперед, с жизнью, которая никогда не останавливается. (Эмиль Золя)