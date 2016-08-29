Додано: П'ят 16 бер, 2018 22:48

ЛАД рыба в Украине, как по-мне, на много дороже мяса. А 10% на тех мизерн объемах лова погоду не делают. Рыбкин флот, как и производство как много чего еще в плачевном состоянии. Гройсман может только арбузами хвастать, и то только на словах ☺