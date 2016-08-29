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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 4601460246034604

Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.1 5 743
1. Нет сбережений в валюте
10%
78
2. до 20%
6%
44
3. от 20% до 50%
7%
54
4. от 50% до 75%
13%
99
5. более 75%
63%
468
Всього голосів : 743
Повідомлення Додано: П'ят 16 бер, 2018 22:17

  ребе Нок написав:Karp 3 с отпуском без, браконьерил что?

Гидроакустика. Отпуска в Киеве. 45 руб самолет Мурмаши-Киев
Надо идти вперед, все вперед, с жизнью, которая никогда не останавливается. (Эмиль Золя)
Karp
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Повідомлення Додано: П'ят 16 бер, 2018 22:28

  ЛАД написав:
  bub-har написав:
  ЛАД написав:А зимой обошлось 10 млн.?
Я образно! Выйдет папа,потушит пожар,а там и учётную ставку в нвачале апреля могут поднять,а там нерезы,аграрии, заробитчане! Вообщем 2 серия!Верю,что папа не обидит нерезов!

Экономика на хрен не нужна? Главное - крепкая гривня?
Или Вы шутите?

Karp
НБУ мы не обсуждаем. :D

Ситуяйция во многом будет зависеть от решительности действий НБУ. Если все будет происходить в том же ключе, что и 2 посл сессии,. то сценарий описанный Вами выглядит очень даже реальным

:)
что не так? :D я не говорю плохо или хорошо... если так же... то...
Что одному хорошо...
Хорошо: простому люду? Экспортерам? Руководству страны? и т. д. Это бесконечная дискуссия. Если хорошо для ивестора плохо для игроков на измененях...
Надо идти вперед, все вперед, с жизнью, которая никогда не останавливается. (Эмиль Золя)
Karp
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Повідомлення Додано: П'ят 16 бер, 2018 22:33

Ещё к вопросу экспорта продуктов питания.
https://ubr.ua/market/agricultural-market/ukraina-otkryla-novye-vneshnie-rynki-dlja-sbyta-ryby-3866821
В 2017 году украинские компании увеличили объемы экспорта рыбной продукции до 9,4 тыс. тонн, против 6,7 тыс. тонн в 2016 году. Об этом сообщила Ассоциация украинских импортеров рыбы и морепродуктов.

При этом в денежном выражении за 2017 год экспортировано рыбной продукции на $27,7 млн, против $16,3 млн в 2016 году. За счет активной работы рыбных компаний с иностранными контрагентами удалось открыть новые рынки и точки сбыта для своей продукции.

Больше всего Украина экспортировала рыбной продукции в такие страны:

Молдова (+1424 тонны).
Германия (1036 тонн).
Беларусь (852 тонны).
Грузия (846 тонн).
Дания (825 тонн).
Как ранее сообщал UBR, в 2017 году общий вылов водных биоресурсов в водоемах и морях Украины и океане составил 92,6 тыс. тонн, что на 4,8% больше, чем в 2016 году. Показатель вылова за 2016 год - 88,4 тыс. тонн, а за 2015 год - 88,5 тыс. тонн. Таким образом, вылов в 2017 году является крупнейшим за последние 2 года, рост составил 4,4%.

Тут, правда, ситуация несколько другая, чем со свининой, кот. тут как-то обсуждали. Прирост экспорта (на 2,7 тыс. т) был, можно считать, обеспечен ростом вылова (4,2 тыс. т). Но тем не менее. Рыбы в стране явно не хватает. После девальвации импортная рыба резко подорожала и стала стоить на уровне мяса и дороже, т. е. стала не по карману широким слоям. Потребление рыбы на душу населения, соответственно, тоже сильно упало и не соответствует нормам. В этой ситуации экспорт 10% рыбной продукции тоже довольно болезнен.
Не берусь в данном случае давать рекомендации как быть, но что-то тут не так. :(
ЛАД
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Повідомлення Додано: П'ят 16 бер, 2018 22:48

ЛАД рыба в Украине, как по-мне, на много дороже мяса. А 10% на тех мизерн объемах лова погоду не делают. Рыбкин флот, как и производство как много чего еще в плачевном состоянии. Гройсман может только арбузами хвастать, и то только на словах ☺
Надо идти вперед, все вперед, с жизнью, которая никогда не останавливается. (Эмиль Золя)
Karp
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Повідомлення Додано: П'ят 16 бер, 2018 23:06

  juristkostya написав:
  Starikan написав:
  hamster bear написав:За последние два года цены существенно выросли и продолжают расти. Причем показатель инфляции часто нерепрезентативен в разрезе некоторых наиболее затратных статей расходов потребителей (коммуналка, продукты питания, услуги и тд). Экономика Украины все еще крайне зависима от импорта (энергетического, потребительского и тд), т.о. чисто гипотетически курс СКВ должен идти приблизительно в одном тренде с динамикой роста цен. В тоже время курс демонстрирует стабильность и даже некое укрепление гривны за теже последние два года. Небольшие качели длительностью в 1-2 месяца - не в счет.
Вопрос: тезис неправильный или просто пружина курса сжимается все сильнее благодаря монетарным механизмам, чтобы в один прекрасный день совершить крайне болезненную коррекцию?

Я бы сказал так: при открытых границах и глобализации наши цены будут постоянно приближаться к ЭуропЭйским, хоть тресни. Коммуналка и услуги у нас дешевле на порядок. Продукты... ну если не брать "в Польше по акции у оптовиков в 5 утра" продукты также "у них" дороже.
не постоянно, а до достижения некоторого соотношения. Разница уменьшится, но сохранится. Уж на что Чехия центр Европы, Евросоюз, Шенген и все такое прочее - однако ж, до сих пор существенно дешевле соседних Германии/Австрии.

Німці до чехів люблять по яйця іздити...Ну і по контрафакт.Вразив в"єтнамський ринок підробок територією в декілька гектарів в Чехіі біля німецького кордону,так німців там хоч греблю гати.
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Повідомлення Додано: П'ят 16 бер, 2018 23:10

Re: Валютный рынок в контексте

  ЛАД написав:Экономика на хрен не нужна? Главное - крепкая гривня?
Или Вы шутите?
Я не шучу! Какая там экономика,всё же управляется вручную! Командуют парадом шулера!Вполне могут ещё поднять учётную ставку и тем самым раскочегарить поезд,ведь папе надо тариться никому ненужным и отдавать долги! Вообщем поживём увидим!
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