Я образно! Выйдет папа,потушит пожар,а там и учётную ставку в нвачале апреля могут поднять,а там нерезы,аграрии, заробитчане! Вообщем 2 серия!Верю,что папа не обидит нерезов!
Экономика на хрен не нужна? Главное - крепкая гривня? Или Вы шутите?
Karp
НБУ мы не обсуждаем.
Ситуяйция во многом будет зависеть от решительности действий НБУ. Если все будет происходить в том же ключе, что и 2 посл сессии,. то сценарий описанный Вами выглядит очень даже реальным
что не так? я не говорю плохо или хорошо... если так же... то... Что одному хорошо... Хорошо: простому люду? Экспортерам? Руководству страны? и т. д. Это бесконечная дискуссия. Если хорошо для ивестора плохо для игроков на измененях...
Надо идти вперед, все вперед, с жизнью, которая никогда не останавливается. (Эмиль Золя)
В 2017 году украинские компании увеличили объемы экспорта рыбной продукции до 9,4 тыс. тонн, против 6,7 тыс. тонн в 2016 году. Об этом сообщила Ассоциация украинских импортеров рыбы и морепродуктов.
При этом в денежном выражении за 2017 год экспортировано рыбной продукции на $27,7 млн, против $16,3 млн в 2016 году. За счет активной работы рыбных компаний с иностранными контрагентами удалось открыть новые рынки и точки сбыта для своей продукции.
Больше всего Украина экспортировала рыбной продукции в такие страны:
Молдова (+1424 тонны). Германия (1036 тонн). Беларусь (852 тонны). Грузия (846 тонн). Дания (825 тонн). Как ранее сообщал UBR, в 2017 году общий вылов водных биоресурсов в водоемах и морях Украины и океане составил 92,6 тыс. тонн, что на 4,8% больше, чем в 2016 году. Показатель вылова за 2016 год - 88,4 тыс. тонн, а за 2015 год - 88,5 тыс. тонн. Таким образом, вылов в 2017 году является крупнейшим за последние 2 года, рост составил 4,4%.
Тут, правда, ситуация несколько другая, чем со свининой, кот. тут как-то обсуждали. Прирост экспорта (на 2,7 тыс. т) был, можно считать, обеспечен ростом вылова (4,2 тыс. т). Но тем не менее. Рыбы в стране явно не хватает. После девальвации импортная рыба резко подорожала и стала стоить на уровне мяса и дороже, т. е. стала не по карману широким слоям. Потребление рыбы на душу населения, соответственно, тоже сильно упало и не соответствует нормам. В этой ситуации экспорт 10% рыбной продукции тоже довольно болезнен. Не берусь в данном случае давать рекомендации как быть, но что-то тут не так.
ЛАД рыба в Украине, как по-мне, на много дороже мяса. А 10% на тех мизерн объемах лова погоду не делают. Рыбкин флот, как и производство как много чего еще в плачевном состоянии. Гройсман может только арбузами хвастать, и то только на словах ☺
Надо идти вперед, все вперед, с жизнью, которая никогда не останавливается. (Эмиль Золя)
hamster bear написав:За последние два года цены существенно выросли и продолжают расти. Причем показатель инфляции часто нерепрезентативен в разрезе некоторых наиболее затратных статей расходов потребителей (коммуналка, продукты питания, услуги и тд). Экономика Украины все еще крайне зависима от импорта (энергетического, потребительского и тд), т.о. чисто гипотетически курс СКВ должен идти приблизительно в одном тренде с динамикой роста цен. В тоже время курс демонстрирует стабильность и даже некое укрепление гривны за теже последние два года. Небольшие качели длительностью в 1-2 месяца - не в счет. Вопрос: тезис неправильный или просто пружина курса сжимается все сильнее благодаря монетарным механизмам, чтобы в один прекрасный день совершить крайне болезненную коррекцию?
Я бы сказал так: при открытых границах и глобализации наши цены будут постоянно приближаться к ЭуропЭйским, хоть тресни. Коммуналка и услуги у нас дешевле на порядок. Продукты... ну если не брать "в Польше по акции у оптовиков в 5 утра" продукты также "у них" дороже.
не постоянно, а до достижения некоторого соотношения. Разница уменьшится, но сохранится. Уж на что Чехия центр Европы, Евросоюз, Шенген и все такое прочее - однако ж, до сих пор существенно дешевле соседних Германии/Австрии.
Німці до чехів люблять по яйця іздити...Ну і по контрафакт.Вразив в"єтнамський ринок підробок територією в декілька гектарів в Чехіі біля німецького кордону,так німців там хоч греблю гати.
ЛАД написав:Экономика на хрен не нужна? Главное - крепкая гривня? Или Вы шутите?
Я не шучу! Какая там экономика,всё же управляется вручную! Командуют парадом шулера!Вполне могут ещё поднять учётную ставку и тем самым раскочегарить поезд,ведь папе надо тариться никому ненужным и отдавать долги! Вообщем поживём увидим!