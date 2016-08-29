Я образно! Выйдет папа,потушит пожар,а там и учётную ставку в нвачале апреля могут поднять,а там нерезы,аграрии, заробитчане! Вообщем 2 серия!Верю,что папа не обидит нерезов!
Экономика на хрен не нужна? Главное - крепкая гривня? Или Вы шутите?
Karp
НБУ мы не обсуждаем.
Ситуяйция во многом будет зависеть от решительности действий НБУ. Если все будет происходить в том же ключе, что и 2 посл сессии,. то сценарий описанный Вами выглядит очень даже реальным
что не так? я не говорю плохо или хорошо... если так же... то... Что одному хорошо... Хорошо: простому люду? Экспортерам? Руководству страны? и т. д. Это бесконечная дискуссия. Если хорошо для ивестора плохо для игроков на измененях...
Надо идти вперед, все вперед, с жизнью, которая никогда не останавливается. (Эмиль Золя)
В 2017 году украинские компании увеличили объемы экспорта рыбной продукции до 9,4 тыс. тонн, против 6,7 тыс. тонн в 2016 году. Об этом сообщила Ассоциация украинских импортеров рыбы и морепродуктов.
При этом в денежном выражении за 2017 год экспортировано рыбной продукции на $27,7 млн, против $16,3 млн в 2016 году. За счет активной работы рыбных компаний с иностранными контрагентами удалось открыть новые рынки и точки сбыта для своей продукции.
Больше всего Украина экспортировала рыбной продукции в такие страны:
Молдова (+1424 тонны). Германия (1036 тонн). Беларусь (852 тонны). Грузия (846 тонн). Дания (825 тонн). Как ранее сообщал UBR, в 2017 году общий вылов водных биоресурсов в водоемах и морях Украины и океане составил 92,6 тыс. тонн, что на 4,8% больше, чем в 2016 году. Показатель вылова за 2016 год - 88,4 тыс. тонн, а за 2015 год - 88,5 тыс. тонн. Таким образом, вылов в 2017 году является крупнейшим за последние 2 года, рост составил 4,4%.
Тут, правда, ситуация несколько другая, чем со свининой, кот. тут как-то обсуждали. Прирост экспорта (на 2,7 тыс. т) был, можно считать, обеспечен ростом вылова (4,2 тыс. т). Но тем не менее. Рыбы в стране явно не хватает. После девальвации импортная рыба резко подорожала и стала стоить на уровне мяса и дороже, т. е. стала не по карману широким слоям. Потребление рыбы на душу населения, соответственно, тоже сильно упало и не соответствует нормам. В этой ситуации экспорт 10% рыбной продукции тоже довольно болезнен. Не берусь в данном случае давать рекомендации как быть, но что-то тут не так.
ЛАД рыба в Украине, как по-мне, на много дороже мяса. А 10% на тех мизерн объемах лова погоду не делают. Рыбкин флот, как и производство как много чего еще в плачевном состоянии. Гройсман может только арбузами хвастать, и то только на словах ☺
Надо идти вперед, все вперед, с жизнью, которая никогда не останавливается. (Эмиль Золя)
hamster bear написав:За последние два года цены существенно выросли и продолжают расти. Причем показатель инфляции часто нерепрезентативен в разрезе некоторых наиболее затратных статей расходов потребителей (коммуналка, продукты питания, услуги и тд). Экономика Украины все еще крайне зависима от импорта (энергетического, потребительского и тд), т.о. чисто гипотетически курс СКВ должен идти приблизительно в одном тренде с динамикой роста цен. В тоже время курс демонстрирует стабильность и даже некое укрепление гривны за теже последние два года. Небольшие качели длительностью в 1-2 месяца - не в счет. Вопрос: тезис неправильный или просто пружина курса сжимается все сильнее благодаря монетарным механизмам, чтобы в один прекрасный день совершить крайне болезненную коррекцию?
Я бы сказал так: при открытых границах и глобализации наши цены будут постоянно приближаться к ЭуропЭйским, хоть тресни. Коммуналка и услуги у нас дешевле на порядок. Продукты... ну если не брать "в Польше по акции у оптовиков в 5 утра" продукты также "у них" дороже.
не постоянно, а до достижения некоторого соотношения. Разница уменьшится, но сохранится. Уж на что Чехия центр Европы, Евросоюз, Шенген и все такое прочее - однако ж, до сих пор существенно дешевле соседних Германии/Австрии.
Німці до чехів люблять по яйця іздити...Ну і по контрафакт.Вразив в"єтнамський ринок підробок територією в декілька гектарів в Чехіі біля німецького кордону,так німців там хоч греблю гати.
ЛАД написав:Экономика на хрен не нужна? Главное - крепкая гривня? Или Вы шутите?
Я не шучу! Какая там экономика,всё же управляется вручную! Командуют парадом шулера!Вполне могут ещё поднять учётную ставку и тем самым раскочегарить поезд,ведь папе надо тариться никому ненужным и отдавать долги! Вообщем поживём увидим!
J_P написав: Из жизни: в Штатах некоторые семьи умудряются пропитаться на 250 долларов. А у других меньше 1000 не получается. Количество мяса/яиц/рыбы одинаковое. Качество разное... П.П.С. Приближение цен к "ЭуропЭйским", - реально большая и важная проблема. Когда у нас была гривна по 5, один знакомый американец покупал курагу, блюберри, капусту и коктейльные помидоры на Бесарабке (в магазинах такого качества нет). Говорил что у них в Трейдер Джо лучше и дешевле.
1. Наверное, когда обсуждают жизнь в Украине на других совсем бедных планетах тоже с придыханием говорят, представляете, там можно умудриться пропитаться на 250 грн.! А что? Если из села вид батькив картопельку и овощи, сало и олийку, мяско и курочку, гречку и муку, сахарок и самогоночку ... Умудрялись же прожить и пропитаться в 90-е годы, когда з/п и пенсии по полгода не получали ... А тут еще целых 250 грн.!
2. Trader Joe's далеко не лучшие магазины. Не соответствие цены и качества. Если спешишь и ничего ближе нет, то идешь в виде исключения за чем-нибудь в Trader Joe's. Лучшими являются Whole Foods. Экологически чистые и вкусные продукты. Говядина охлажденная, коровки паслись на травке - цена порядка $10 за фунт (полкила). Филе рыбы любой, тоже реально свежей и охлажденной порядка $10 за фунт. Кстати, треска и хэк, которыми у нас раньше пугали детей и издевались над солдатами на ужинах, тоже в эту цену. Все продукты всегда абсолютно свежие. Стейк мяса бизона (около 300 г) порядка $15. Буханка хлеба $4. Есть готовая еда. Скромный обед или ужин на одного обойдется порядка $15-$20. По качеству магазин похож на наше крутое Сильпо на Оболони. Про другие Сильпо не скажу. Но из Сильпо, если я трачу там $100, я выезжаю на тачке с полными торбами. Из Whole Foodsа с двумя не тяжелыми пакетами. В Нью-Йорке есть еще похожая по цене и качеству сеть Gristedes. Не верьте тем, кто говорит, что продукты у вас дороже или стоят столько же. Равенство цен на продукты только на помойке.
Якщо в нормальному магазині купити в Києві ті продукти,що ви описали,то на 100баксів у вас буде один пакет,це якщо ви все взяли по 300 грамів і півкіло,а якщо у відділі морепродуктів ви трошки більше затарились,то на 100 баксів половина пакету і буде.А якщо ви прийдете зі 100 баксами на Володимирський чи Бесарабку,то можете взяти дещо на пробу.Якість теж буде беззаперечною.
Ситуяйция во многом будет зависеть от решительности действий НБУ. Если все будет происходить в том же ключе, что и 2 посл сессии,. то сценарий описанный Вами выглядит очень даже реальным
что не так? я не говорю плохо или хорошо... если так же... то... Что одному хорошо... Хорошо: простому люду? Экспортерам? Руководству страны? и т. д. Это бесконечная дискуссия. Если хорошо для ивестора плохо для игроков на измененях...
Ну, если говорить в принципе... Конечно, рост % ставок ведёт к укреплению гривни. Но Вы писали о 2 посл. сессиях. Сегодня, как пишет ДС, НБУ по запросу лучшего курса продал 30 млн. Мало? Надо было продать 50? 100? Будем уменьшать ЗВР? Учётную ставку можно, конечно, ещё поднимать. Или даже, не трогая учётку, поднимать % по ОВГЗ и прочим займам. Только это будет плохо всем - и простому люду, и экспортёрам, и инвесторам, и вообще для экономики. Хорошо только для спекулятивного капитала. Но что-то мне кажется, что о спекулятивном капитале заботиться не стоит.
Перес де Куэльяр написав:Вы знаете ,вот думаю на точке 27 ,если конечно достанем ,слив будет мощный, те кто застрял по 27+ ,увидя что было 26 , еще к ним подключатся те, кто откупил 26+ и экспортеры добавят не слабо
Полностью согласен! Как и зимой сейчас наблюдают,догонят до какого то предела,затем выйдет папа с 10 лимонами,затарит всех желающих и камнем вниз на 25,5! Качельки однако!
Мое мнение -НБУ не спекулянт, просто выполняет свои функции в зависимости от поставленных целей, а мы, чтобы оправдать свои просчеты, ищем виновного, пытаемся раскрыть теории заговора. Горе от ума. Мне кажется никто не следит куда побежит стадо пересичных, просто делают свою работу. Переигрываем сами себя. ИМХО.
ЛАД сколько и когда продать не нам решать. Нужно продать ровно столько чтобы решить поставленную задачу. Нужно понимать цели и задачи. А мы о них догадываемся. А гадать на кофейной гуще... Вы говорите продано 30 млн. Если в следствие этой транзакции цель достигнута значит супер! Знать бы еще чего хотели достичь... А если в следствие того что "профукали" своевременность решение вопроса. (Не верно изначально оценили "угрозу") 30 млн могли просто зря потратить. Но это все догадки. Есть цель. Рассчитывают ресурс. Если все устрвивает действуют. В результате подводят итог. А бросать на весы гирьку явно недостаточного веса, как минимум непрофессионально, а часто преступно
Надо идти вперед, все вперед, с жизнью, которая никогда не останавливается. (Эмиль Золя)