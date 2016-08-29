Libo написав:

J_P написав: Из жизни: в Штатах некоторые семьи умудряются пропитаться на 250 долларов. А у других меньше 1000 не получается. Количество мяса/яиц/рыбы одинаковое. Качество разное...

П.П.С. Приближение цен к "ЭуропЭйским", - реально большая и важная проблема. Когда у нас была гривна по 5, один знакомый американец покупал курагу, блюберри, капусту и коктейльные помидоры на Бесарабке (в магазинах такого качества нет). Говорил что у них в Трейдер Джо лучше и дешевле. Из жизни: в Штатах некоторые семьи умудряются пропитаться на 250 долларов. А у других меньше 1000 не получается. Количество мяса/яиц/рыбы одинаковое. Качество разное...П.П.С. Приближение цен к "ЭуропЭйским", - реально большая и важная проблема. Когда у нас была гривна по 5, один знакомый американец покупал курагу, блюберри, капусту и коктейльные помидоры на Бесарабке (в магазинах такого качества нет). Говорил что у них в Трейдер Джо лучше и дешевле.

1. Наверное, когда обсуждают жизнь в Украине на других совсем бедных планетах тоже с придыханием говорят, представляете, там можно умудриться пропитаться на 250 грн.! А что? Если из села вид батькив картопельку и овощи, сало и олийку, мяско и курочку, гречку и муку, сахарок и самогоночку ... Умудрялись же прожить и пропитаться в 90-е годы, когда з/п и пенсии по полгода не получали ... А тут еще целых 250 грн.!2. Trader Joe's далеко не лучшие магазины. Не соответствие цены и качества.Если спешишь и ничего ближе нет, то идешь в виде исключения за чем-нибудь в Trader Joe's.Лучшими являются Whole Foods. Экологически чистые и вкусные продукты. Говядина охлажденная, коровки паслись на травке - цена порядка $10 за фунт (полкила). Филе рыбы любой, тоже реально свежей и охлажденной порядка $10 за фунт. Кстати, треска и хэк, которыми у нас раньше пугали детей и издевались над солдатами на ужинах, тоже в эту цену. Все продукты всегда абсолютно свежие. Стейк мяса бизона (около 300 г) порядка $15. Буханка хлеба $4. Есть готовая еда. Скромный обед или ужин на одного обойдется порядка $15-$20.По качеству магазин похож на наше крутое Сильпо на Оболони. Про другие Сильпо не скажу. Но из Сильпо, если я трачу там $100, я выезжаю на тачке с полными торбами. Из Whole Foodsа с двумя не тяжелыми пакетами.В Нью-Йорке есть еще похожая по цене и качеству сеть Gristedes.Не верьте тем, кто говорит, что продукты у вас дороже или стоят столько же.Равенство цен на продукты только на помойке.