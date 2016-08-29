Вкладчик1234 написав:Цель НБУ: 1. Напылесосить долларов для отдачи долгов, и т.п. 2. Получить прибыль около 60млрд грн. для перечисления в бюджет
Просто взять и тупо скупать баксы - не сработает. А вот "рыночно" подстригать толпу - можно попробовать
Догадайтесь с 1 раза, за чей счёт будет обеспечено выполнение целей.
1. Подняли ставку - "нерезы" завели $ 2. Такого обязательства нету. Есть прибыль - хорошо. Нету - ну и ладно. В следствии завода $ "нерезами" курс пошел вниз, пересичный понес $ потому как сидит в $ и свежих гривневых поступлений не хватает на жизнь, что облегчает цель НБУ, но не было его задачей, хотя и было в мыслях. Это как я вижу со своей колокольни. А то, что подстрегут обывателя - тут уж извините, нужно думать головой, "тарясь" на все. Сужу по себе - ещё ниразу не сдавал "на хлебушек" при 1% гривны в корзине
Интересная статья - ПроФФесорский состав. Как в Украине псевдонаука вытесняет наукуhttps://focus.ua/society/393014/. Не буду сравнивать наш форум с ситуацией , изложенной в статье, но иногда создаётся впечатление ...
P.s. Особенно восхитили примеры в самом низу, под статьёй. Не знаю, то ли , то ли , то ли
Востаннє редагувалось ЛАД в Суб 17 бер, 2018 02:08, всього редагувалось 1 раз.
Вкладчик1234 написав:Цель НБУ: 1. Напылесосить долларов для отдачи долгов, и т.п. 2. Получить прибыль около 60млрд грн. для перечисления в бюджет
Просто взять и тупо скупать баксы - не сработает. А вот "рыночно" подстригать толпу - можно попробовать
Догадайтесь с 1 раза, за чей счёт будет обеспечено выполнение целей.
1. Подняли ставку - "нерезы" завели $ 2. Такого обязательства нету. Есть прибыль - хорошо. Нету - ну и ладно. В следствии завода $ "нерезами" курс пошел вниз, пересичный понес $ потому как сидит в $ и свежих гривневых поступлений не хватает на жизнь, что облегчает цель НБУ, но не было его задачей, хотя и было в мыслях
1.Есть договоренность с "нерезами".Они валюту им % прибыль.На других условиях думаю был бы "голяк". 2Прибыль НБУ должна быть. Ладно не прокатит. 3Благодаря "нерезам" чистыми пылесос $800 лям.Есть цель и задача НБУ. Продолжение этой практики следует и далее.Следующий обвал доллара будет "жирней" для пылесоса,так как показал низа.Чем выше сейчас вытянет курс,не выходя из безопасного коридора ,тем больше куш.Все всё знают и продолжают "играть".