Додано: Суб 17 бер, 2018 00:52

Вкладчик1234 написав: Цель НБУ:

1. Напылесосить долларов для отдачи долгов, и т.п.

2. Получить прибыль около 60млрд грн. для перечисления в бюджет



Просто взять и тупо скупать баксы - не сработает.

А вот "рыночно" подстригать толпу - можно попробовать



Догадайтесь с 1 раза, за чей счёт будет обеспечено выполнение целей. Цель НБУ:1. Напылесосить долларов для отдачи долгов, и т.п.2. Получить прибыль около 60млрд грн. для перечисления в бюджетПросто взять и тупо скупать баксы - не сработает.А вот "рыночно" подстригать толпу - можно попробоватьДогадайтесь с 1 раза, за чей счёт будет обеспечено выполнение целей.

1. Подняли ставку - "нерезы" завели $2. Такого обязательства нету. Есть прибыль - хорошо. Нету - ну и ладно.В следствии завода $ "нерезами" курс пошел вниз, пересичный понес $ потому как сидит в $ и свежих гривневых поступлений не хватает на жизнь, что облегчает цель НБУ, но не было его задачей, хотя и было в мыслях. Это как я вижу со своей колокольни. А то, что подстрегут обывателя - тут уж извините, нужно думать головой, "тарясь" на все. Сужу по себе - ещё ниразу не сдавал "на хлебушек" при 1% гривны в корзине