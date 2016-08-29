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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 4602460346044605

Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.1 5 743
1. Нет сбережений в валюте
10%
78
2. до 20%
6%
44
3. от 20% до 50%
7%
54
4. от 50% до 75%
13%
99
5. более 75%
63%
468
Всього голосів : 743
Повідомлення Додано: Суб 17 бер, 2018 00:33

Цель НБУ:
1. Напылесосить долларов для отдачи долгов, и т.п.
2. Получить прибыль около 60млрд грн. для перечисления в бюджет

Просто взять и тупо скупать баксы - не сработает.
А вот "рыночно" подстригать толпу - можно попробовать

Догадайтесь с 1 раза, за чей счёт будет обеспечено выполнение целей.
Всё IMHO
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Суб 17 бер, 2018 00:52

  Вкладчик1234 написав:Цель НБУ:
1. Напылесосить долларов для отдачи долгов, и т.п.
2. Получить прибыль около 60млрд грн. для перечисления в бюджет

Просто взять и тупо скупать баксы - не сработает.
А вот "рыночно" подстригать толпу - можно попробовать

Догадайтесь с 1 раза, за чей счёт будет обеспечено выполнение целей.

1. Подняли ставку - "нерезы" завели $
2. Такого обязательства нету. Есть прибыль - хорошо. Нету - ну и ладно.
В следствии завода $ "нерезами" курс пошел вниз, пересичный понес $ потому как сидит в $ и свежих гривневых поступлений не хватает на жизнь, что облегчает цель НБУ, но не было его задачей, хотя и было в мыслях. Это как я вижу со своей колокольни. А то, что подстрегут обывателя - тут уж извините, нужно думать головой, "тарясь" на все. Сужу по себе - ещё ниразу не сдавал "на хлебушек" при 1% гривны в корзине
Игорь
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Повідомлення Додано: Суб 17 бер, 2018 01:36

Интересная статья - ПроФФесорский состав. Как в Украине псевдонаука вытесняет науку https://focus.ua/society/393014/.
Не буду сравнивать наш форум с ситуацией , изложенной в статье, но иногда создаётся впечатление ...

P.s. Особенно восхитили примеры в самом низу, под статьёй.
Не знаю, то ли :lol: , то ли :mrgreen: , то ли :evil:
Востаннє редагувалось ЛАД в Суб 17 бер, 2018 02:08, всього редагувалось 1 раз.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Суб 17 бер, 2018 01:37

  Игорь написав:
  Вкладчик1234 написав:Цель НБУ:
1. Напылесосить долларов для отдачи долгов, и т.п.
2. Получить прибыль около 60млрд грн. для перечисления в бюджет

Просто взять и тупо скупать баксы - не сработает.
А вот "рыночно" подстригать толпу - можно попробовать

Догадайтесь с 1 раза, за чей счёт будет обеспечено выполнение целей.

1. Подняли ставку - "нерезы" завели $
2. Такого обязательства нету. Есть прибыль - хорошо. Нету - ну и ладно.
В следствии завода $ "нерезами" курс пошел вниз, пересичный понес $ потому как сидит в $ и свежих гривневых поступлений не хватает на жизнь, что облегчает цель НБУ, но не было его задачей, хотя и было в мыслях

1.Есть договоренность с "нерезами".Они валюту им % прибыль.На других условиях думаю был бы "голяк".
2Прибыль НБУ должна быть. Ладно не прокатит.
3Благодаря "нерезам" чистыми пылесос $800 лям.Есть цель и задача НБУ.
Продолжение этой практики следует и далее.Следующий обвал доллара будет "жирней" для пылесоса,так как показал низа.Чем выше сейчас вытянет курс,не выходя из безопасного коридора ,тем больше куш.Все всё знают и продолжают "играть".
Перес де Куэльяр
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Повідомлення Додано: Суб 17 бер, 2018 02:48

  Перес де Куэльяр написав:1.Есть договоренность с "нерезами".Они валюту им % прибыль.На других условиях думаю был бы "голяк".

1. Как Вы себе это представляете ? Приходят к Смолию ходоки с чемоданами зелени и говорят - готовы влоШиться, если к апрелю гарантируешь 25,8 ? :mrgreen: Думаю там дело просто в математике.
Сверхдоходная страна
Ситуация с курсом - это одна из причин, по которым нерезиденты стали вкладываться в ОВГЗ именно в конце января: дорогой доллар позволил им получить больше гривни за меньшие объемы валюты, отмечает Кожевин. Такие инвесторы кроме повышенной доходности по самим бумагам ориентировались и на возможность заработать на сезонном укреплении гривни, добавляет Приходько.
"Если курс в момент погашения опустится до 26,8 грн/$, инвесторы, которые в конце января продали свою валюту по 28 грн/$, смогут заработать дополнительно 4,5% дохода, не считая 16% доходности по ОВГЗ, - поясняет Приходько. - Для нерезидентов это сверхприбыльная сделка с минимальным риском, поэтому ажиотаж вокруг последних размещений понятен".
Основная часть приобретенных - ОВГЗ с погашением в апреле и июле этого года, что можно объяснить как раз ожиданиями роста курса гривни к лету, отмечает Котович.

http://finance.liga.net/economics/2018/2/20/articles/56803.htm
P.S. я б их в итоге "кинул", не со зла, для профилактики. :mrgreen:
Игорь
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Повідомлення Додано: Суб 17 бер, 2018 07:11

Немного статистики за январь 2018 года.

Дефицит внешней торговли в январе в Украине вырос в 8 раз

Дефицит внешней торговли товарами в Украине за январь 2018 года составил 284,1 миллиона долларов, что в 8 раз больше дефицита за аналогичный период предыдущего года на уровне 35,3 миллиона долларов.

Как сообщается на сайте Государственной службы статистики Украины, экспорт товаров из Украины за указанный период по сравнению с аналогичным периодом 2017 года вырос на 23,5% - до 3,724 миллиарда долларов, импорт – на 31,4%, до 4,008 миллиарда долларов.

Объем экспорта товаров в Российскую Федерацию вырос на 0,2% – до 264,3 миллиона долларов, импорта товаров из РФ – на 32%, до 692 миллионов долларов.


Как и ожидалось, снова ухудшение показателей торгового баланса.
Причем опять значительный рост импорта из РФ, на фоне лживой риторике от властей об сокращении экономических связей с Россией.
Не важно, какого кот цвета — черный он или белый. Хороший кот такой, который ловит мышей. (c) Дэн Сяопин
Shram
 
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Повідомлення Додано: Суб 17 бер, 2018 07:30

Shram так это там еще и газ словацкий считался как европейский.
Кстати говорят последняя покупка газа у поляков была по цене больше 1000 уе за тысячу кубов!!
ДС мне друг, но истина дороже
ребе Нок
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