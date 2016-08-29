Вкладчик1234 написав:Цель НБУ: 1. Напылесосить долларов для отдачи долгов, и т.п. 2. Получить прибыль около 60млрд грн. для перечисления в бюджет
Просто взять и тупо скупать баксы - не сработает. А вот "рыночно" подстригать толпу - можно попробовать
Догадайтесь с 1 раза, за чей счёт будет обеспечено выполнение целей.
1. Подняли ставку - "нерезы" завели $ 2. Такого обязательства нету. Есть прибыль - хорошо. Нету - ну и ладно. В следствии завода $ "нерезами" курс пошел вниз, пересичный понес $ потому как сидит в $ и свежих гривневых поступлений не хватает на жизнь, что облегчает цель НБУ, но не было его задачей, хотя и было в мыслях. Это как я вижу со своей колокольни. А то, что подстрегут обывателя - тут уж извините, нужно думать головой, "тарясь" на все. Сужу по себе - ещё ниразу не сдавал "на хлебушек" при 1% гривны в корзине
Интересная статья - ПроФФесорский состав. Как в Украине псевдонаука вытесняет наукуhttps://focus.ua/society/393014/. Не буду сравнивать наш форум с ситуацией , изложенной в статье, но иногда создаётся впечатление ...
P.s. Особенно восхитили примеры в самом низу, под статьёй. Не знаю, то ли , то ли , то ли
Востаннє редагувалось ЛАД в Суб 17 бер, 2018 02:08, всього редагувалось 1 раз.
Вкладчик1234 написав:Цель НБУ: 1. Напылесосить долларов для отдачи долгов, и т.п. 2. Получить прибыль около 60млрд грн. для перечисления в бюджет
Просто взять и тупо скупать баксы - не сработает. А вот "рыночно" подстригать толпу - можно попробовать
Догадайтесь с 1 раза, за чей счёт будет обеспечено выполнение целей.
1. Подняли ставку - "нерезы" завели $ 2. Такого обязательства нету. Есть прибыль - хорошо. Нету - ну и ладно. В следствии завода $ "нерезами" курс пошел вниз, пересичный понес $ потому как сидит в $ и свежих гривневых поступлений не хватает на жизнь, что облегчает цель НБУ, но не было его задачей, хотя и было в мыслях
1.Есть договоренность с "нерезами".Они валюту им % прибыль.На других условиях думаю был бы "голяк". 2Прибыль НБУ должна быть. Ладно не прокатит. 3Благодаря "нерезам" чистыми пылесос $800 лям.Есть цель и задача НБУ. Продолжение этой практики следует и далее.Следующий обвал доллара будет "жирней" для пылесоса,так как показал низа.Чем выше сейчас вытянет курс,не выходя из безопасного коридора ,тем больше куш.Все всё знают и продолжают "играть".
Перес де Куэльяр написав:1.Есть договоренность с "нерезами".Они валюту им % прибыль.На других условиях думаю был бы "голяк".
1. Как Вы себе это представляете ? Приходят к Смолию ходоки с чемоданами зелени и говорят - готовы влоШиться, если к апрелю гарантируешь 25,8 ? Думаю там дело просто в математике.
Сверхдоходная страна Ситуация с курсом - это одна из причин, по которым нерезиденты стали вкладываться в ОВГЗ именно в конце января: дорогой доллар позволил им получить больше гривни за меньшие объемы валюты, отмечает Кожевин. Такие инвесторы кроме повышенной доходности по самим бумагам ориентировались и на возможность заработать на сезонном укреплении гривни, добавляет Приходько. "Если курс в момент погашения опустится до 26,8 грн/$, инвесторы, которые в конце января продали свою валюту по 28 грн/$, смогут заработать дополнительно 4,5% дохода, не считая 16% доходности по ОВГЗ, - поясняет Приходько. - Для нерезидентов это сверхприбыльная сделка с минимальным риском, поэтому ажиотаж вокруг последних размещений понятен". Основная часть приобретенных - ОВГЗ с погашением в апреле и июле этого года, что можно объяснить как раз ожиданиями роста курса гривни к лету, отмечает Котович.
Дефицит внешней торговли в январе в Украине вырос в 8 раз
Дефицит внешней торговли товарами в Украине за январь 2018 года составил 284,1 миллиона долларов, что в 8 раз больше дефицита за аналогичный период предыдущего года на уровне 35,3 миллиона долларов.
Как сообщается на сайте Государственной службы статистики Украины, экспорт товаров из Украины за указанный период по сравнению с аналогичным периодом 2017 года вырос на 23,5% - до 3,724 миллиарда долларов, импорт – на 31,4%, до 4,008 миллиарда долларов.
Объем экспорта товаров в Российскую Федерацию вырос на 0,2% – до 264,3 миллиона долларов, импорта товаров из РФ – на 32%, до 692 миллионов долларов.
Как и ожидалось, снова ухудшение показателей торгового баланса. Причем опять значительный рост импорта из РФ, на фоне лживой риторике от властей об сокращении экономических связей с Россией.
Не важно, какого кот цвета — черный он или белый. Хороший кот такой, который ловит мышей. (c) Дэн Сяопин