Додано: Суб 17 бер, 2018 09:59

Валютный рынок завершил неделю 12-копеечным подорожанием доллара: по итогам торгов 16 марта его курс на межбанке достиг 26,40-26,43 грн./$, сообщил UBR.ua начальник управления дилинговых операций Райффайзен банка Аваль Юрий Гриненко. Всего со вторника «американец» поднялся на 48 копеек.



Экспортеры приберегают выручку и это уже настораживает казначеев. В пятницу они активно жаловались на металлургов: говорят, что сталевары заметно сократили объемы валютных продаж на межбанке, и главным поставщиком доллара стал агросектор.



Нацбанку пришлось сражаться за гривну: продал много доллара, но курс не удержал



Также второй день подряд рынок спасал Нацбанк. Сегодня он продал по запросу лучшего курса $30 млн. (вчера — $58 млн.), 20-ка уполномоченных банков получала валюту по единому курсу — 26,40 грн./$. Вероятно, чтобы никто не обижался в такое непростое время, и чтобы уменьшить курсовую раскачку на безналичных торгах.



По словам директора департамента казначейства Пиреус Банка Игоря Якобчука, чиновники активизировались после того, как межбанковские котировки вышли на сегодняшний максимум — 26,40-26,49 грн./$.



«Рост курса доллара вызван ограниченным предложением экспортеров. Они максимально придерживают валюту, подстегивая тем самым повышение котировок в ожидании более выгодных уровней. На фоне растущего спроса на доллар, высокого уровня ликвидности и обострения девальвационных настроений наличного рынка», — объяснил UBR.ua ситуацию директор казначейства Банка Кредит Днепр Олег Куринной.



Объем торгов 16 марта сократился со вчерашних $516,88 до $404,24 млн. Из числа наиболее активных валютных продавцов (кроме Нацбанка) выделяли Ощадбанк, Ситибанк, ING Bank и ПУМБ, а из покупателей — ОТП Банк, Креди Агриколь Банк, Райффайзен Банк Аваль и УкрСиббанк.



Значительная часть продаваемой валюты уходила в пятницу на наличный рынок. Люди продолжают активно раскупать доллар на росте курса, потому банкиры стараются наполнять свои кассы. Конечно, попутно повышая цену бакса.



«Наличный рынок сохраняет рост и существенный опережающий курсовой разрыв с межбанком: утренний уровень 25,48-26,60 грн./$ вырос к середине дня до 26,55-26,64 грн./$», — отметил Куринной.

Что дальше



На следующей неделе финансисты не ждут от межбанка устойчивого тренда с движением курса в одну сторону. Скорее всего, его будут активно раскачивать с понедельника по пятницу.



«В понедельник старт торгов жду в рамках 26,35-26,45 грн./$ — в принципе достаточно привлекательные уровни для продажи. Так что можно надеятся на увеличение валютных продаж с их стороны. Тем более, что крупных выплат Госказначейства по НДС в этом месяце мы не увидим: уже зашло около 270 млн. грн, и раньше было перечислено порядка 700 млн. Ни в какое сравнение с 7-8 млрд. грн, которые бизнес получал ранее. К тому же могут продолжаться конвертации валюты под выкуп частот по 4G, ведь у мобильных операторов есть месяц на закрытие сделок», — отметил Юрий Гриненко.



От кого пока не ждут крупных валютных поступлений — это от иностранных инвесторов, которые достаточно активно в январе-феврале заводили в Украину под покупку облигаций внутреннего госзайма.



«Многие нерезиденты успели выбрать свои лимиты и уже не могут покупать ОВГЗ. А другие интересуются не краткосрочными бумагами, а пятилетними облигациями. Интерес есть», — заметил Гриненко.



Его коллеги также считают, что на наш валютный рынок могут повлиять еще и внешние факторы.



«На следующей неделе главным фактором, который может повлиять на курс доллара будет заседание ФРС США. Ожидается повышение ставки на 25 пунктов. Что может повлечь за собой рост курса американской валюты», — считает Олег Куринной. В тоже время он закладывает более оптимистический для гривни курсовой коридор.



«В первые дни следующей недели возможно снижение курса до 26,10-26,20 грн./$ (благодаря активизации экспортеров), а во второй половине недели возможен возврат к уровню 26,20-26,30 грн./$, из-за возмещения НДС», — допускает Куринной.

Та не однаково мені, як Україну злії люди присплять, лукаві, і в огні Її, окраденую, збудять... ох, не однаково мені.