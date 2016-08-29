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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 4604460546064607>

Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.1 5 743
1. Нет сбережений в валюте
10%
78
2. до 20%
6%
44
3. от 20% до 50%
7%
54
4. от 50% до 75%
13%
99
5. более 75%
63%
468
Всього голосів : 743
Повідомлення Додано: Суб 17 бер, 2018 08:54

Re: Валютный рынок в контексте

  Игорь написав:я б их в итоге "кинул", не со зла, для профилактики. :mrgreen:

Для профилактики чего? Что бы больше и не думали об ОВГЗ?
"на свой счет надо принимать только деньги, остальное - спам"
козак
 
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Повідомлення Додано: Суб 17 бер, 2018 08:57

  Vint написав:
  ребе Нок написав:Shram так это там еще и газ словацкий считался как европейский.
Кстати говорят последняя покупка газа у поляков была по цене больше 1000 уе за тысячу кубов!!

Бабки на лавочке говорят?

Витренко Юра источник. А что у вас есть другие сведения?
ДС мне друг, но истина дороже
ребе Нок
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Повідомлення Додано: Суб 17 бер, 2018 09:23

Припустимо, що такий висновок, Я зробив по "голках на сосні"

  козак написав:
  Долярчик написав:лошарі і лошарики підтакують :mrgreen:

Так вы бан и заслуживаете. А не медальку. Как и за ту назойливую интригу на пустом месте.

....ще раз пояснюю: НЕВАЖЛИВО, передбачив Я розвернення курсу на кавовій гущі, по голках на сосні, чи так, як Я там описав! (другий раз "завісу привідкривати" не буду, раз ви всі тут такі вУмні) ..... - але, ФАКТ, залишається фактом - Я ВСЕ ПРАВИЛЬНО ПЕРЕДБАЧИВ!!!
...тож може, давайте просто припустимо, що я це все оприділив по "голках на сосні"! - і всім буде щастя!))
...потрібно дивитись уважно!- і вдумуватись у зміст сказаного.....
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Долярчик
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Повідомлення Додано: Суб 17 бер, 2018 09:29

Re: Валютный рынок в контексте

  Долярчик написав:НЕВАЖЛИВО

Важливо.
"на свой счет надо принимать только деньги, остальное - спам"
козак
 
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Повідомлення Додано: Суб 17 бер, 2018 09:46

  козак написав:
  Игорь написав:Сужу по себе - ещё ниразу не сдавал "на хлебушек" при 1% гривны в корзине

Нивелирует объективность суждения напрочь.

приму во внимание
  козак написав:
  Игорь написав:я б их в итоге "кинул", не со зла, для профилактики. :mrgreen:

Для профилактики чего? Что бы больше и не думали об ОВГЗ?

шутка
Игорь
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Повідомлення Додано: Суб 17 бер, 2018 09:52

  Игорь написав:
  Перес де Куэльяр написав:1.Есть договоренность с "нерезами".Они валюту им % прибыль.На других условиях думаю был бы "голяк".

1. Как Вы себе это представляете ? Приходят к Смолию ходоки с чемоданами зелени и говорят - готовы влоШиться, если к апрелю гарантируешь 25,8 ? :mrgreen: Думаю там дело просто в математике.
Сверхдоходная страна

http://finance.liga.net/economics/2018/2/20/articles/56803.htm
P.S. я б их в итоге "кинул", не со зла, для профилактики. :mrgreen:

Всем добра.Вспоминая ситуацию на валютном рынке,курс от 28 тянули за "уши" вверх,видать под заход "нерезов",наводит на мысль ,что свои же деньги с оффшоров.Рынок был тонкий и острой потребности в валюте не было,мы видели по интервенциям НБУ,считаю мизерными.А вот и чаша весов .С начала года нерезиденты инвестировали в ОВГЗ 7,575 млрд грн с погашением через 3-6 месяцев, при этом НБУ выкупил с рынка чистыми $800млн,я думаю есть разница в выборе куска"пирога".
Востаннє редагувалось Перес де Куэльяр в Суб 17 бер, 2018 10:27, всього редагувалось 2 разів.
Перес де Куэльяр
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Повідомлення Додано: Суб 17 бер, 2018 09:59

Каким будет курс на следующей неделе

Валютный рынок завершил неделю 12-копеечным подорожанием доллара: по итогам торгов 16 марта его курс на межбанке достиг 26,40-26,43 грн./$, сообщил UBR.ua начальник управления дилинговых операций Райффайзен банка Аваль Юрий Гриненко. Всего со вторника «американец» поднялся на 48 копеек.

Экспортеры приберегают выручку и это уже настораживает казначеев. В пятницу они активно жаловались на металлургов: говорят, что сталевары заметно сократили объемы валютных продаж на межбанке, и главным поставщиком доллара стал агросектор.

Нацбанку пришлось сражаться за гривну: продал много доллара, но курс не удержал

Также второй день подряд рынок спасал Нацбанк. Сегодня он продал по запросу лучшего курса $30 млн. (вчера — $58 млн.), 20-ка уполномоченных банков получала валюту по единому курсу — 26,40 грн./$. Вероятно, чтобы никто не обижался в такое непростое время, и чтобы уменьшить курсовую раскачку на безналичных торгах.

По словам директора департамента казначейства Пиреус Банка Игоря Якобчука, чиновники активизировались после того, как межбанковские котировки вышли на сегодняшний максимум — 26,40-26,49 грн./$.

«Рост курса доллара вызван ограниченным предложением экспортеров. Они максимально придерживают валюту, подстегивая тем самым повышение котировок в ожидании более выгодных уровней. На фоне растущего спроса на доллар, высокого уровня ликвидности и обострения девальвационных настроений наличного рынка», — объяснил UBR.ua ситуацию директор казначейства Банка Кредит Днепр Олег Куринной.

Объем торгов 16 марта сократился со вчерашних $516,88 до $404,24 млн. Из числа наиболее активных валютных продавцов (кроме Нацбанка) выделяли Ощадбанк, Ситибанк, ING Bank и ПУМБ, а из покупателей — ОТП Банк, Креди Агриколь Банк, Райффайзен Банк Аваль и УкрСиббанк.

Значительная часть продаваемой валюты уходила в пятницу на наличный рынок. Люди продолжают активно раскупать доллар на росте курса, потому банкиры стараются наполнять свои кассы. Конечно, попутно повышая цену бакса.

«Наличный рынок сохраняет рост и существенный опережающий курсовой разрыв с межбанком: утренний уровень 25,48-26,60 грн./$ вырос к середине дня до 26,55-26,64 грн./$», — отметил Куринной.
Что дальше

На следующей неделе финансисты не ждут от межбанка устойчивого тренда с движением курса в одну сторону. Скорее всего, его будут активно раскачивать с понедельника по пятницу.

«В понедельник старт торгов жду в рамках 26,35-26,45 грн./$ — в принципе достаточно привлекательные уровни для продажи. Так что можно надеятся на увеличение валютных продаж с их стороны. Тем более, что крупных выплат Госказначейства по НДС в этом месяце мы не увидим: уже зашло около 270 млн. грн, и раньше было перечислено порядка 700 млн. Ни в какое сравнение с 7-8 млрд. грн, которые бизнес получал ранее. К тому же могут продолжаться конвертации валюты под выкуп частот по 4G, ведь у мобильных операторов есть месяц на закрытие сделок», — отметил Юрий Гриненко.

От кого пока не ждут крупных валютных поступлений — это от иностранных инвесторов, которые достаточно активно в январе-феврале заводили в Украину под покупку облигаций внутреннего госзайма.

«Многие нерезиденты успели выбрать свои лимиты и уже не могут покупать ОВГЗ. А другие интересуются не краткосрочными бумагами, а пятилетними облигациями. Интерес есть», — заметил Гриненко.

Его коллеги также считают, что на наш валютный рынок могут повлиять еще и внешние факторы.

«На следующей неделе главным фактором, который может повлиять на курс доллара будет заседание ФРС США. Ожидается повышение ставки на 25 пунктов. Что может повлечь за собой рост курса американской валюты», — считает Олег Куринной. В тоже время он закладывает более оптимистический для гривни курсовой коридор.

«В первые дни следующей недели возможно снижение курса до 26,10-26,20 грн./$ (благодаря активизации экспортеров), а во второй половине недели возможен возврат к уровню 26,20-26,30 грн./$, из-за возмещения НДС», — допускает Куринной.
Та не однаково мені, як Україну злії люди присплять, лукаві, і в огні Її, окраденую, збудять... ох, не однаково мені.
Василь-Рівне
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Повідомлення Додано: Суб 17 бер, 2018 10:16

  Перес де Куэльяр написав:Вспоминая ситуацию на валютном рынке,курс от 28 тянули за "уши" вверх,видать под заход "нерезов",наводит на мысль ,что свои же деньги с оффшоров

Если так - то будет как минимум ещё одно проседание доллара, для фиксации прибыли по окончанию ОВГЗ
Всё IMHO
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Суб 17 бер, 2018 10:33

... ну як на вихідних і без оф-топа))

Василь-Рівне
...на вечір, у місті Лева, прогнозують сильний сніг-хурделицю....
...тож, завтра, чекаємо "вельмишановного пана", з лопатою у нас :mrgreen:
...потрібно дивитись уважно!- і вдумуватись у зміст сказаного.....
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Долярчик
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Повідомлення Додано: Суб 17 бер, 2018 10:54

  ЛАД написав:Интересная статья - ПроФФесорский состав. Как в Украине псевдонаука вытесняет науку https://focus.ua/society/393014/.
Не буду сравнивать наш форум с ситуацией , изложенной в статье, но иногда создаётся впечатление ...

P.s. Особенно восхитили примеры в самом низу, под статьёй.
Не знаю, то ли , то ли , то ли


Видишь ли друг, всё намного сложнее ...
То, что когда-то считалось лженаукой и за что сжигали по решению судов на кострах, через время оказывалось истинным и научным.
Так что самый большой маразм происходящего, что суд решает научный спор!
Собрались доценты с академиками, слушают мнение и решение судьи, на костёр или на лавры. Вместо того, чтобы решить этот спор как положено в своих аудиториях, на своих симпозиумах и конференциях. Это было бы правильнее и полезнее для науки.
А у нас произошла фетишизация судов. Маразматическо-правовая держава. Бандитов и убийц отпускают, коррупционеров и воров вообще судить отказываются, зато охотно проводят научные дискуссии и превратились в орган верификации научности знаний.
Дойдём до того, что скоро суды нам точно в своих решениях растолкуют, а есть ли Бог, а был ли Великий взрыв и существовало ли тогда время, есть ли судьба и математическая формула для угадывания чисел в казино ...
8) 8) 8)
Libo
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