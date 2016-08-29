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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 4604460546064607

Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.1 5 743
1. Нет сбережений в валюте
10%
78
2. до 20%
6%
44
3. от 20% до 50%
7%
54
4. от 50% до 75%
13%
99
5. более 75%
63%
468
Всього голосів : 743
Повідомлення Додано: Суб 17 бер, 2018 10:54

Re: Валютный рынок в контексте

  Долярчик написав:... ну як на вихідних і без оф-топа))
Василь-Рівне
...на вечір, у місті Лева, прогнозують сильний сніг-хурделицю....
...тож, завтра, чекаємо "вельмишановного пана", з лопатою у нас :mrgreen:

Важка, прогресуюча форма олігофренії.

Зображення
Востаннє редагувалось Василь-Рівне в Суб 17 бер, 2018 10:55, всього редагувалось 1 раз.
Та не однаково мені, як Україну злії люди присплять, лукаві, і в огні Її, окраденую, збудять... ох, не однаково мені.
Василь-Рівне
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Повідомлення Додано: Суб 17 бер, 2018 10:55

Re: Валютный рынок в контексте

Я недели две назад спрашивал у форумчан.Банки продают валюту?Так как, зайдя в два отделения получил отказ,при этом тренд южный.Наводит на мысль,что осенью "пересічному" будет очень проблематично купить доллар.И выводы нужно делать зараннее.
Перес де Куэльяр
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Повідомлення Додано: Суб 17 бер, 2018 10:58

Re: Валютный рынок в контексте

  Игорь написав:Мое мнение -НБУ не спекулянт, просто выполняет свои функции в зависимости от поставленных целей, а мы, чтобы оправдать свои просчеты, ищем виновного, пытаемся раскрыть теории заговора. Горе от ума. Мне кажется никто не следит куда побежит стадо пересичных, просто делают свою работу. Переигрываем сами себя. ИМХО.
А моё мнение нбу настоящий спекулянт,ведь это очень заметно! Например:Сначало заложили в бюджет 29,3,загнали в январе курс почти до 29 и зная,что многие сидели на чемоданах и ждали курс 29, за неделю подняли учётную ставку и вдруг недоходя до 29 появились серъёзные дяди и пошёл резкий разворот поезда,тем самым обломав ждунов па 29 и выше! Круто папа делает свою работу,загоняя оленей на 29 и стрижёт,зарабатывая сумасшедшие деньги! Почему он тогда в конце года не делал свою работу,а просто наблюдал?
bub-har
 
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Повідомлення Додано: Суб 17 бер, 2018 10:59

  Перес де Куэльяр написав:Я недели две назад спрашивал у форумчан.Банки продают валюту?Так как, зайдя в два отделения получил отказ,при этом тренд южный.Наводит на мысль,что осенью "пересічному" будет очень проблематично купить доллар.И выводы нужно делать зараннее.

Нам вистачить, а пересічний знову буде брати зимою по 28, не переживайте :)
FairyPrince
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Повідомлення Додано: Суб 17 бер, 2018 11:01

  Перес де Куэльяр написав:Я недели две назад спрашивал у форумчан.Банки продают валюту?Так как, зайдя в два отделения получил отказ,при этом тренд южный.Наводит на мысль,что осенью "пересічному" будет очень проблематично купить доллар.И выводы нужно делать зараннее.

Усім доброго дня і чудового настрою.
Я писав що купував у сбербанку та укрсибі. У сбер взагалі новенькі пачки
Надо идти вперед, все вперед, с жизнью, которая никогда не останавливается. (Эмиль Золя)
Karp
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Повідомлення Додано: Суб 17 бер, 2018 11:02

  Вкладчик1234 написав:
  Перес де Куэльяр написав:Вспоминая ситуацию на валютном рынке,курс от 28 тянули за "уши" вверх,видать под заход "нерезов",наводит на мысль ,что свои же деньги с оффшоров

Если так - то будет как минимум ещё одно проседание доллара, для фиксации прибыли по окончанию ОВГЗ
Я тоже в это верю и жду поезд для начала на станции 25,5
bub-har
 
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Повідомлення Додано: Суб 17 бер, 2018 11:20

  Василь-Рівне написав:
  Долярчик написав:... ну як на вихідних і без оф-топа))
Василь-Рівне
...на вечір, у місті Лева, прогнозують сильний сніг-хурделицю....
...тож, завтра, чекаємо "вельмишановного пана", з лопатою у нас :mrgreen:

Важка, прогресуюча форма олігофренії.

Зображення

...оооо, нарешті ми твоє фото бобачили! :mrgreen:
...потрібно дивитись уважно!- і вдумуватись у зміст сказаного.....
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Долярчик
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Повідомлення Додано: Суб 17 бер, 2018 11:22

  bub-har написав:
  Вкладчик1234 написав:
  Перес де Куэльяр написав:Вспоминая ситуацию на валютном рынке,курс от 28 тянули за "уши" вверх,видать под заход "нерезов",наводит на мысль ,что свои же деньги с оффшоров

Если так - то будет как минимум ещё одно проседание доллара, для фиксации прибыли по окончанию ОВГЗ
Я тоже в это верю и жду поезд для начала на станции 25,5
Так думает большенство ,как и пА29,а большенство как всегда не выигрывает,тогда вывод или к этой точке 25.5 не доходим ,или пролетаем еще ниже. А теперь подумаем как разумно поступить НБУ и учесть все составляющие и финансов и экономики,чтобы и вреда не было и большенству не угодить.А?
Перес де Куэльяр
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Повідомлення Додано: Суб 17 бер, 2018 11:36

Перес де Куэльяр То же и с обменками .. Захожу говорю нада пару тыщ.. А мне говорят есть только касарь и то 50 и 20ки :) Ну пошёл дальше ... Так и не взял .
Den
 
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