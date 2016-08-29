Важка, прогресуюча форма олігофренії.
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Суб 17 бер, 2018 10:54
Re: Валютный рынок в контексте
Важка, прогресуюча форма олігофренії.
Востаннє редагувалось Василь-Рівне в Суб 17 бер, 2018 10:55, всього редагувалось 1 раз.
Та не однаково мені, як Україну злії люди присплять, лукаві, і в огні Її, окраденую, збудять... ох, не однаково мені.
Додано: Суб 17 бер, 2018 10:55
Re: Валютный рынок в контексте
Я недели две назад спрашивал у форумчан.Банки продают валюту?Так как, зайдя в два отделения получил отказ,при этом тренд южный.Наводит на мысль,что осенью "пересічному" будет очень проблематично купить доллар.И выводы нужно делать зараннее.
Додано: Суб 17 бер, 2018 10:58
Re: Валютный рынок в контексте
А моё мнение нбу настоящий спекулянт,ведь это очень заметно! Например:Сначало заложили в бюджет 29,3,загнали в январе курс почти до 29 и зная,что многие сидели на чемоданах и ждали курс 29, за неделю подняли учётную ставку и вдруг недоходя до 29 появились серъёзные дяди и пошёл резкий разворот поезда,тем самым обломав ждунов па 29 и выше! Круто папа делает свою работу,загоняя оленей на 29 и стрижёт,зарабатывая сумасшедшие деньги! Почему он тогда в конце года не делал свою работу,а просто наблюдал?
Додано: Суб 17 бер, 2018 10:59
Нам вистачить, а пересічний знову буде брати зимою по 28, не переживайте
Додано: Суб 17 бер, 2018 11:01
Усім доброго дня і чудового настрою.
Я писав що купував у сбербанку та укрсибі. У сбер взагалі новенькі пачки
Надо идти вперед, все вперед, с жизнью, которая никогда не останавливается. (Эмиль Золя)
Додано: Суб 17 бер, 2018 11:02
Я тоже в это верю и жду поезд для начала на станции 25,5
Додано: Суб 17 бер, 2018 11:20
...оооо, нарешті ми твоє фото бобачили!
...потрібно дивитись уважно!- і вдумуватись у зміст сказаного.....
Додано: Суб 17 бер, 2018 11:22
Так думает большенство ,как и пА29,а большенство как всегда не выигрывает,тогда вывод или к этой точке 25.5 не доходим ,или пролетаем еще ниже. А теперь подумаем как разумно поступить НБУ и учесть все составляющие и финансов и экономики,чтобы и вреда не было и большенству не угодить.А?
Додано: Суб 17 бер, 2018 11:36
Перес де Куэльяр То же и с обменками .. Захожу говорю нада пару тыщ.. А мне говорят есть только касарь и то 50 и 20ки Ну пошёл дальше ... Так и не взял .
Додано: Суб 17 бер, 2018 11:44
Re: Валютный рынок в контексте
Так и живем))))
З.ы. Куда лучше польза большинству.
"на свой счет надо принимать только деньги, остальное - спам"
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