ЛАД написав:Интересная статья - ПроФФесорский состав. Как в Украине псевдонаука вытесняет наукуhttps://focus.ua/society/393014/. Не буду сравнивать наш форум с ситуацией , изложенной в статье, но иногда создаётся впечатление ...
P.s. Особенно восхитили примеры в самом низу, под статьёй. Не знаю, то ли , то ли , то ли
Видишь ли друг, всё намного сложнее ... То, что когда-то считалось лженаукой и за что сжигали по решению судов на кострах, через время оказывалось истинным и научным. Так что самый большой маразм происходящего, что суд решает научный спор! Собрались доценты с академиками, слушают мнение и решение судьи, на костёр или на лавры. Вместо того, чтобы решить этот спор как положено в своих аудиториях, на своих симпозиумах и конференциях. Это было бы правильнее и полезнее для науки. А у нас произошла фетишизация судов. Маразматическо-правовая держава. Бандитов и убийц отпускают, коррупционеров и воров вообще судить отказываются, зато охотно проводят научные дискуссии и превратились в орган верификации научности знаний. Дойдём до того, что скоро суды нам точно в своих решениях растолкуют, а есть ли Бог, а был ли Великий взрыв и существовало ли тогда время, есть ли судьба и математическая формула для угадывания чисел в казино ...
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На кострах сжигали, скорее, не за науку-лженауку, а за попытки оспорить авторитет церкви. Сейчас, к счастью, церковь отказалась освящать своим авторитетом научные теории (в первую очередь, конечно, благодаря падению её влияния и власти). И, обратите внимание, в суд подал именно лжеучёный и именно за то, что его назвали лжеучёным. Кроме того, в статье речь идёт о присуждении научных званий - а это у нас влияет скорее не на авторитет учёного, а на его материальное положение. А справедливость научных теорий, действительно, определяется не судом. Но обсуждать любой недоказуемый бред и тратить на это время нормальному учёному, естественно, не хочется.
Перес де Куэльяр написав:Так думает большенство ,как и пА29,а большенство как всегда не выигрывает,тогда вывод или к этой точке 25.5 не доходим ,или пролетаем еще ниже. А теперь подумаем как разумно поступить НБУ и учесть все составляющие и финансов и экономики,чтобы и вреда не было и большенству не угодить.А?
Так торговое сальдо итак отрицательное, и это без курса 25,5 и ниже. Баланс в плюсе только мифическими инвестициями в долговые бумажки а не в реальную экономику, и кредитами от МВФ и ЕБРР. Вообще трудно себе представить такого иностранца который эти ОВГЗ купит без договорняка и перестраховки из АП и прочее. Вообще тогда предположу что это те же порошенко, ахметов, пинчук и подобные недавно вкинулись из своих офшоров дабы рисовать стабилизец на выборы, если что свое они уже наперед получили и еще получат если не с бумажек так по схемам с бюджета.