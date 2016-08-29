Libo написав:

ЛАД написав: Интересная статья - ПроФФесорский состав. Как в Украине псевдонаука вытесняет науку https://focus.ua/society/393014/ .

Не буду сравнивать наш форум с ситуацией , изложенной в статье, но иногда создаётся впечатление ...



P.s. Особенно восхитили примеры в самом низу, под статьёй.

Не знаю, то ли , то ли , то ли Интересная статья -Не буду сравнивать наш форум с ситуацией , изложенной в статье, но иногда создаётся впечатление ...P.s. Особенно восхитили примеры в самом низу, под статьёй.Не знаю, то ли , то ли , то ли

Видишь ли друг, всё намного сложнее ...То, что когда-то считалось лженаукой и за что сжигали по решению судов на кострах, через время оказывалось истинным и научным.Так что самый большой маразм происходящего, что суд решает научный спор!Собрались доценты с академиками, слушают мнение и решение судьи, на костёр или на лавры. Вместо того, чтобы решить этот спор как положено в своих аудиториях, на своих симпозиумах и конференциях. Это было бы правильнее и полезнее для науки.А у нас произошла фетишизация судов. Маразматическо-правовая держава. Бандитов и убийц отпускают, коррупционеров и воров вообще судить отказываются, зато охотно проводят научные дискуссии и превратились в орган верификации научности знаний.Дойдём до того, что скоро суды нам точно в своих решениях растолкуют, а есть ли Бог, а был ли Великий взрыв и существовало ли тогда время, есть ли судьба и математическая формула для угадывания чисел в казино .........