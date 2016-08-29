Смолій - ні, а ось Долярчик...
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Суб 17 бер, 2018 12:30
Re: Валютный рынок в контексте
"на свой счет надо принимать только деньги, остальное - спам"
Додано: Суб 17 бер, 2018 12:33
Как-будто действия Смолия являются самостоятельными и непредсказуемыми
Всё IMHO
Додано: Суб 17 бер, 2018 12:39
На кострах сжигали, скорее, не за науку-лженауку, а за попытки оспорить авторитет церкви. Сейчас, к счастью, церковь отказалась освящать своим авторитетом научные теории (в первую очередь, конечно, благодаря падению её влияния и власти).
И, обратите внимание, в суд подал именно лжеучёный и именно за то, что его назвали лжеучёным.
Кроме того, в статье речь идёт о присуждении научных званий - а это у нас влияет скорее не на авторитет учёного, а на его материальное положение.
А справедливость научных теорий, действительно, определяется не судом.
Но обсуждать любой недоказуемый бред и тратить на это время нормальному учёному, естественно, не хочется.
Додано: Суб 17 бер, 2018 12:48
Так кажись год уже Смолий в реальности рулит НБУ, что там может быть неожиданного?
Что ему скажут, то и будет делать.
Ровно через год выборы Президента, возможно в конце лета парламентские, возможно.
Будут держать зубами социальные парламенты, курс под строгим админконтролем. Сейчас начнется парад популизма.
Додано: Суб 17 бер, 2018 12:54
Re: Валютный рынок в контексте
Так торговое сальдо итак отрицательное, и это без курса 25,5 и ниже. Баланс в плюсе только мифическими инвестициями в долговые бумажки а не в реальную экономику, и кредитами от МВФ и ЕБРР. Вообще трудно себе представить такого иностранца который эти ОВГЗ купит без договорняка и перестраховки из АП и прочее. Вообще тогда предположу что это те же порошенко, ахметов, пинчук и подобные недавно вкинулись из своих офшоров дабы рисовать стабилизец на выборы, если что свое они уже наперед получили и еще получат если не с бумажек так по схемам с бюджета.
ДС мне друг, но истина дороже
Додано: Суб 17 бер, 2018 13:24
1. НБУ в бюджет ничего не закладывает. Он к этому не имеет никакого отношения. И никаких прогнозов по курсу на 2018 НБУ не давал.
2. В конце года у нас, как обычно, выполняли план по расходам бюджета. На рынок вывалили десятки млрд. гривни. НБУ должен был потратить пару млрд. долл., чтобы изъять эту гривню? К концу января это гривня слегка рассосалась.
Додано: Суб 17 бер, 2018 13:29
щось мені чешеться рука продати $. Думаю наступного тижня розвернеться назад.
*Відправлено з Чату
Додано: Суб 17 бер, 2018 13:39
У кого какие предположения по курсу бакса в Украине 2018?
Мои предположения: если цены на сталь и пшеницу будут высокими на мировых биржах, то и курс гривны предполагаю, должен укрепится (интересно, когда Украине аграрии сливают свои долларовые заначки: в апрель- май (имхо)?
А тут накладка нерезы (подозреваю, что это офшорные фирмы наших олигархов)получать будут дивиденды а может вообще выходить из ОВГЗ. А тут перед выборами будут сливать бакс на предвыборные расходы в грише.
И вообше: есть ли у кого схема (в буквальном смысле), показывающая помесячно, когда избыток гриши или бакса в 2018 -2019 годах будет. Ну что-то типа светофора фунтика?
И что лучше гривневое депо, долларовое депо, или слить потом прикупить и на депо и т.д. и т.п.
Т.е. нужна бинес стратегия для пересичного.
Додано: Суб 17 бер, 2018 13:46
Вот - вот, и я о том же, откупать тоже проблема для пересичного без связей. Когда курс опускается падвадцать пятьс хвостиком (летом прошлого года) бакс можно даже и не спрашивать. Да что там: прошёлся вчера по филиям банков: даже сейчас по курсу 26,60 бакса нет нигде, вернее в одной отделении банка сказали: нам завели бакс, но только десятками с маленьким портретом. Естественно не купил.
А как у вас там?
Так что кто думает: искать бакс сейчас, или же ждать июля августа - октября?
Повторится ли курсовые колебания 2017 года в 2018?
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