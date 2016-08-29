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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 4606460746084609>

Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.1 5 743
1. Нет сбережений в валюте
10%
78
2. до 20%
6%
44
3. от 20% до 50%
7%
54
4. от 50% до 75%
13%
99
5. более 75%
63%
468
Всього голосів : 743
Повідомлення Додано: Суб 17 бер, 2018 12:30

Re: Валютный рынок в контексте

  Senkiv написав:Хто може передбачити дії Смолія???

Смолій - ні, а ось Долярчик...
"на свой счет надо принимать только деньги, остальное - спам"
козак
 
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Повідомлення Додано: Суб 17 бер, 2018 12:33

  Senkiv написав:ну, і хто на що ставить?
Хто може передбачити дії Смолія???

*Відправлено з Чату

Как-будто действия Смолия являются самостоятельными и непредсказуемыми :?
Всё IMHO
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Повідомлення Додано: Суб 17 бер, 2018 12:39

  Libo написав:
  ЛАД написав:Интересная статья - ПроФФесорский состав. Как в Украине псевдонаука вытесняет науку https://focus.ua/society/393014/.
Не буду сравнивать наш форум с ситуацией , изложенной в статье, но иногда создаётся впечатление ...

P.s. Особенно восхитили примеры в самом низу, под статьёй.
Не знаю, то ли , то ли , то ли


Видишь ли друг, всё намного сложнее ...
То, что когда-то считалось лженаукой и за что сжигали по решению судов на кострах, через время оказывалось истинным и научным.
Так что самый большой маразм происходящего, что суд решает научный спор!
Собрались доценты с академиками, слушают мнение и решение судьи, на костёр или на лавры. Вместо того, чтобы решить этот спор как положено в своих аудиториях, на своих симпозиумах и конференциях. Это было бы правильнее и полезнее для науки.
А у нас произошла фетишизация судов. Маразматическо-правовая держава. Бандитов и убийц отпускают, коррупционеров и воров вообще судить отказываются, зато охотно проводят научные дискуссии и превратились в орган верификации научности знаний.
Дойдём до того, что скоро суды нам точно в своих решениях растолкуют, а есть ли Бог, а был ли Великий взрыв и существовало ли тогда время, есть ли судьба и математическая формула для угадывания чисел в казино ...
8) 8) 8)
......

На кострах сжигали, скорее, не за науку-лженауку, а за попытки оспорить авторитет церкви. Сейчас, к счастью, церковь отказалась освящать своим авторитетом научные теории (в первую очередь, конечно, благодаря падению её влияния и власти).
И, обратите внимание, в суд подал именно лжеучёный и именно за то, что его назвали лжеучёным.
Кроме того, в статье речь идёт о присуждении научных званий - а это у нас влияет скорее не на авторитет учёного, а на его материальное положение.
А справедливость научных теорий, действительно, определяется не судом.
Но обсуждать любой недоказуемый бред и тратить на это время нормальному учёному, естественно, не хочется.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Суб 17 бер, 2018 12:48

  Senkiv написав:ну, і хто на що ставить?
Хто може передбачити дії Смолія???

*Відправлено з Чату


Так кажись год уже Смолий в реальности рулит НБУ, что там может быть неожиданного?
Что ему скажут, то и будет делать.
Ровно через год выборы Президента, возможно в конце лета парламентские, возможно.

Будут держать зубами социальные парламенты, курс под строгим админконтролем. Сейчас начнется парад популизма.
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Повідомлення Додано: Суб 17 бер, 2018 12:54

Re: Валютный рынок в контексте

  Перес де Куэльяр написав:Так думает большенство ,как и пА29,а большенство как всегда не выигрывает,тогда вывод или к этой точке 25.5 не доходим ,или пролетаем еще ниже. А теперь подумаем как разумно поступить НБУ и учесть все составляющие и финансов и экономики,чтобы и вреда не было и большенству не угодить.А?

Так торговое сальдо итак отрицательное, и это без курса 25,5 и ниже. Баланс в плюсе только мифическими инвестициями в долговые бумажки а не в реальную экономику, и кредитами от МВФ и ЕБРР. Вообще трудно себе представить такого иностранца который эти ОВГЗ купит без договорняка и перестраховки из АП и прочее. Вообще тогда предположу что это те же порошенко, ахметов, пинчук и подобные недавно вкинулись из своих офшоров дабы рисовать стабилизец на выборы, если что свое они уже наперед получили и еще получат если не с бумажек так по схемам с бюджета.
ДС мне друг, но истина дороже
ребе Нок
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Повідомлення Додано: Суб 17 бер, 2018 13:12

Перес де Куэльяр
в среду брал в кредиагриколе
гуляйполе
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Повідомлення Додано: Суб 17 бер, 2018 13:24

  bub-har написав:
  Игорь написав:Мое мнение -НБУ не спекулянт, просто выполняет свои функции в зависимости от поставленных целей, а мы, чтобы оправдать свои просчеты, ищем виновного, пытаемся раскрыть теории заговора. Горе от ума. Мне кажется никто не следит куда побежит стадо пересичных, просто делают свою работу. Переигрываем сами себя. ИМХО.
А моё мнение нбу настоящий спекулянт,ведь это очень заметно! Например:Сначало заложили в бюджет 29,3,загнали в январе курс почти до 29 и зная,что многие сидели на чемоданах и ждали курс 29, за неделю подняли учётную ставку и вдруг недоходя до 29 появились серъёзные дяди и пошёл резкий разворот поезда,тем самым обломав ждунов па 29 и выше! Круто папа делает свою работу,загоняя оленей на 29 и стрижёт,зарабатывая сумасшедшие деньги! Почему он тогда в конце года не делал свою работу,а просто наблюдал?

1. НБУ в бюджет ничего не закладывает. Он к этому не имеет никакого отношения. И никаких прогнозов по курсу на 2018 НБУ не давал.
2. В конце года у нас, как обычно, выполняли план по расходам бюджета. На рынок вывалили десятки млрд. гривни. НБУ должен был потратить пару млрд. долл., чтобы изъять эту гривню? К концу января это гривня слегка рассосалась.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Суб 17 бер, 2018 13:29

щось мені чешеться рука продати $. Думаю наступного тижня розвернеться назад.

*Відправлено з Чату
Senkiv
 
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Повідомлення Додано: Суб 17 бер, 2018 13:39

У кого какие предположения по курсу бакса в Украине 2018?

Мои предположения: если цены на сталь и пшеницу будут высокими на мировых биржах, то и курс гривны предполагаю, должен укрепится (интересно, когда Украине аграрии сливают свои долларовые заначки: в апрель- май (имхо)?
А тут накладка нерезы (подозреваю, что это офшорные фирмы наших олигархов)получать будут дивиденды а может вообще выходить из ОВГЗ. А тут перед выборами будут сливать бакс на предвыборные расходы в грише.
И вообше: есть ли у кого схема (в буквальном смысле), показывающая помесячно, когда избыток гриши или бакса в 2018 -2019 годах будет. Ну что-то типа светофора фунтика?
И что лучше гривневое депо, долларовое депо, или слить потом прикупить и на депо и т.д. и т.п.
Т.е. нужна бинес стратегия для пересичного.
Yuri_61
 
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Повідомлення Додано: Суб 17 бер, 2018 13:46

  Den написав:Перес де Куэльяр То же и с обменками .. Захожу говорю нада пару тыщ.. А мне говорят есть только касарь и то 50 и 20ки :) Ну пошёл дальше ... Так и не взял .


Вот - вот, и я о том же, откупать тоже проблема для пересичного без связей. Когда курс опускается падвадцать пятьс хвостиком (летом прошлого года) бакс можно даже и не спрашивать. Да что там: прошёлся вчера по филиям банков: даже сейчас по курсу 26,60 бакса нет нигде, вернее в одной отделении банка сказали: нам завели бакс, но только десятками с маленьким портретом. Естественно не купил.
А как у вас там?

Так что кто думает: искать бакс сейчас, или же ждать июля августа - октября?
Повторится ли курсовые колебания 2017 года в 2018?
Yuri_61
 
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