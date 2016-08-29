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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 4606460746084609

Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.1 5 743
1. Нет сбережений в валюте
10%
78
2. до 20%
6%
44
3. от 20% до 50%
7%
54
4. от 50% до 75%
13%
99
5. более 75%
63%
468
Всього голосів : 743
Повідомлення Додано: Суб 17 бер, 2018 13:50

Re: Валютный рынок в контексте

  Senkiv написав:Думаю наступного тижня розвернеться назад.
Тоже так думаю! Как никак конец месяца!
bub-har
 
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Повідомлення Додано: Суб 17 бер, 2018 13:51

  гуляйполе написав:Перес де Куэльяр
в среду брал в кредиагриколе


сколько по какому курсу?
Yuri_61
 
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Повідомлення Додано: Суб 17 бер, 2018 13:56

  ребе Нок написав:
  Перес де Куэльяр написав:Так думает большенство ,как и пА29,а большенство как всегда не выигрывает,тогда вывод или к этой точке 25.5 не доходим ,или пролетаем еще ниже. А теперь подумаем как разумно поступить НБУ и учесть все составляющие и финансов и экономики,чтобы и вреда не было и большенству не угодить.А?

Так торговое сальдо итак отрицательное, и это без курса 25,5 и ниже. Баланс в плюсе только мифическими инвестициями в долговые бумажки а не в реальную экономику, и кредитами от МВФ и ЕБРР. Вообще трудно себе представить такого иностранца который эти ОВГЗ купит без договорняка и перестраховки из АП и прочее. Вообще тогда предположу что это те же порошенко, ахметов, пинчук и подобные недавно вкинулись из своих офшоров дабы рисовать стабилизец на выборы, если что свое они уже наперед получили и еще получат если не с бумажек так по схемам с бюджета.

Кратковременное укрепление до 25,5 или даже ниже на торгбаланс особо не повлияет.
Наши краткосрочные ОВГЗ вполне могут купить и без договорняка. Для какого-нибудь фонда 8 млрд. грн. (примерно 300 млн. долл.) это копейки, а прибыль может быть приличная, почему бы и не рискнуть.

freeze
Будут держать зубами социальные параметры, курс под строгим админконтролем. Сейчас начнется парад популизма.

Парад популизма начнётся (правда, он особо и не заканчивался :) ), соцпараметры держать, скорее всего, будут. Но мне кажется, что курс к соцпараметрам сейчас уже не особо относится, большинство пересичных на него уже не обращает внимание и не обратит, если он не поднимется выше, к примеру, 35 или не опустится к 20.
Поскольку таких колебаний не ожидаю (разве что в случае дефолта или военного переворота Савченко :) ), то колебания для предвыборных целей от 25 до 30 считаю не особо существенными - всё это можно будет называть стабилизацией и плавающим курсом.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Суб 17 бер, 2018 14:10

Yuri_61
26.35 покупал немного,но в кассе были
Востаннє редагувалось гуляйполе в Суб 17 бер, 2018 14:40, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Суб 17 бер, 2018 14:24

  гуляйполе написав:Yuri_61
27.35 покупал немного,но в кассе были


В кассе банка? Так таких курсов нет на продажу бакса в кассах банков. (26,6 макс)
Yuri_61
 
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Повідомлення Додано: Суб 17 бер, 2018 14:41

Yuri_61
исправил,ошибся
гуляйполе
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Повідомлення Додано: Суб 17 бер, 2018 14:41

  Yuri_61 написав:
  гуляйполе написав:Yuri_61
27.35 покупал немного,но в кассе были


В кассе банка? Так таких курсов нет на продажу бакса в кассах банков. (26,6 макс)

Ипать ты старый, он же пишет, что это было в среду.
Zebra
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Повідомлення Додано: Суб 17 бер, 2018 14:42

Re: Валютный рынок в контексте

Теперь ждём лета и доллар па25. Иначе ведь и быть не может.

Потом ждём декабрь па 29,50. Иначе ведь и быть не может.
Yuri_61
 
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  #<1 ... 4606460746084609
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