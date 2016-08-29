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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Суб 17 бер, 2018 13:50
Senkiv написав:
Думаю наступного тижня розвернеться назад.
Тоже так думаю! Как никак конец месяца!
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bub-har
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Додано: Суб 17 бер, 2018 13:51
гуляйполе написав:Перес де Куэльяр
в среду брал в кредиагриколе
сколько по какому курсу?
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Yuri_61
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Додано: Суб 17 бер, 2018 13:56
Кратковременное
ребе Нок написав: Перес де Куэльяр написав:
Так думает большенство ,как и пА29,а большенство как всегда не выигрывает,тогда вывод или к этой точке 25.5 не доходим ,или пролетаем еще ниже. А теперь подумаем как разумно поступить НБУ и учесть все составляющие и финансов и экономики,чтобы и вреда не было и большенству не угодить.А?
Так торговое сальдо итак отрицательное, и это без курса 25,5 и ниже. Баланс в плюсе только мифическими инвестициями в долговые бумажки а не в реальную экономику, и кредитами от МВФ и ЕБРР. Вообще трудно себе представить такого иностранца который эти ОВГЗ купит без договорняка и перестраховки из АП и прочее. Вообще тогда предположу что это те же порошенко, ахметов, пинчук и подобные недавно вкинулись из своих офшоров дабы рисовать стабилизец на выборы, если что свое они уже наперед получили и еще получат если не с бумажек так по схемам с бюджета.
укрепление до 25,5 или даже ниже на торгбаланс особо не повлияет.
Наши краткосрочные ОВГЗ вполне могут купить и без договорняка. Для какого-нибудь фонда 8 млрд. грн. (примерно 300 млн. долл.) это копейки, а прибыль может быть приличная, почему бы и не рискнуть.freeze
Будут держать зубами социальные параметры, курс под строгим админконтролем. Сейчас начнется парад популизма.
Парад популизма начнётся (правда, он особо и не заканчивался
), соцпараметры держать, скорее всего, будут. Но мне кажется, что курс к соцпараметрам сейчас уже не особо относится, большинство пересичных на него уже не обращает внимание и не обратит, если он не поднимется выше, к примеру, 35 или не опустится к 20.
Поскольку таких колебаний не ожидаю (разве что в случае дефолта или военного переворота Савченко
), то колебания для предвыборных целей
от 25 до 30 считаю не особо существенными - всё это можно будет называть стабилизацией и плавающим курсом.
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ЛАД
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Додано: Суб 17 бер, 2018 14:10
Yuri_61
26.35 покупал немного,но в кассе были
Востаннє редагувалось гуляйполе
в Суб 17 бер, 2018 14:40, всього редагувалось 1 раз.
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гуляйполе
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Додано: Суб 17 бер, 2018 14:24
гуляйполе написав:Yuri_61
27.35 покупал немного,но в кассе были
В кассе банка? Так таких курсов нет на продажу бакса в кассах банков. (26,6 макс)
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Yuri_61
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Додано: Суб 17 бер, 2018 14:41
Yuri_61
исправил,ошибся
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гуляйполе
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Додано: Суб 17 бер, 2018 14:41
Yuri_61 написав: гуляйполе написав:Yuri_61
27.35 покупал немного,но в кассе были
В кассе банка? Так таких курсов нет на продажу бакса в кассах банков. (26,6 макс)
Ипать ты старый, он же пишет, что это было в среду.
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Zebra
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Додано: Суб 17 бер, 2018 14:42
Теперь ждём лета и доллар па25. Иначе ведь и быть не может.
Потом ждём декабрь па 29,50. Иначе ведь и быть не может.
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Yuri_61
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