Тоже так думаю! Как никак конец месяца!
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Суб 17 бер, 2018 13:50
Re: Валютный рынок в контексте
Додано: Суб 17 бер, 2018 13:51
Додано: Суб 17 бер, 2018 13:56
Кратковременное укрепление до 25,5 или даже ниже на торгбаланс особо не повлияет.
Наши краткосрочные ОВГЗ вполне могут купить и без договорняка. Для какого-нибудь фонда 8 млрд. грн. (примерно 300 млн. долл.) это копейки, а прибыль может быть приличная, почему бы и не рискнуть.
freeze
Парад популизма начнётся (правда, он особо и не заканчивался ), соцпараметры держать, скорее всего, будут. Но мне кажется, что курс к соцпараметрам сейчас уже не особо относится, большинство пересичных на него уже не обращает внимание и не обратит, если он не поднимется выше, к примеру, 35 или не опустится к 20.
Поскольку таких колебаний не ожидаю (разве что в случае дефолта или военного переворота Савченко ), то колебания для предвыборных целей от 25 до 30 считаю не особо существенными - всё это можно будет называть стабилизацией и плавающим курсом.
Додано: Суб 17 бер, 2018 14:10
Yuri_61
26.35 покупал немного,но в кассе были
Востаннє редагувалось гуляйполе в Суб 17 бер, 2018 14:40, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Суб 17 бер, 2018 14:24
Додано: Суб 17 бер, 2018 14:41
Додано: Суб 17 бер, 2018 14:42
Re: Валютный рынок в контексте
Теперь ждём лета и доллар па25. Иначе ведь и быть не может. Все дружненько сливаем.
Затем ждём декабрь па 29,50. А иначе ведь и быть не может.
Все как один откупаем
По любэ курс будет летом как летом 2017. Вот только будет ли бакс в обменках, это ещё не факт.
Вот только гривневый депозит перебивает игрой с валютой, наверняка.Кто посчитал выигрыш гривневого депо по сравнению с играми с валютой?
Востаннє редагувалось Yuri_61 в Суб 17 бер, 2018 15:07, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Суб 17 бер, 2018 15:04
Re: Валютный рынок в контексте
Это описано нормальное состояние науки.
Даже судебный процесс, хоть и выглядит дико, не является чем-то уникальным (примеры привел Либо). И не важно, замешана ли здесь религия.
Вся история науки - это история борьбы доминирующих научных теорий с новыми. При этом каждая новая научная теория на первых этапах считается лженаучной.
Разумеется, развитие получают единицы из множества зарождающихся теорий, достигают стадии общепринятой совсем редко, но ради этого стоит смириться с валом различных новых теорий, независимо от степени их невоспринимаемости.
Т.о. лженаука является передним краем науки, без нее наука остановится в развитии и постепенно передет в состояние религии.
Вы очень точно сравнили процессы в науке с процессами на форумах. Корень явления один: люди очень тяжело отказываются от своих убеждений, особенно в тех случаях, когда их убеждения разделяет большинство.
Додано: Суб 17 бер, 2018 15:07
осенью будет без проблем купить по 29. а вот летом все ждут 25.5.
но будет в конце июле 27,5. вот тогда и будет проблема купить даже пару штук
Каждый год нам твердят одно и тоже. Ждите завтрешнего дня. А когда реально мы будем жить а не существовать. Это для всех экспертов большой знак?.
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