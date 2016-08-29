Игорь написав:P.S. я б их в итоге "кинул", не со зла, для профилактики.
Рынок сам справится, если ему мешать не будут Не со зла, а в силу объективных законов. Любая спекуляция основана на разнице цен, но ее результатом является уменьшение этой разницы, а в особо запущенных случаях разница меняет знак. Наш случай вполне может оказаться достаточно запущенным.
Игорь Алексеевич написав: а вот летом все ждут 25.5 но будет в конце июле 27,5. вот тогда и будет проблема купить даже пару штук
Какие аргументы в пользу такого прогноза? Лично я с вероятностью 95% жду курс па 25.хх Вот только придётся хорошо побегать в поисках бакса по такому сладкому курсу. Не факт, что можно будет найти доллары па25 даже с маленьким портретом
Игорь Алексеевич написав: а вот летом все ждут 25.5 но будет в конце июле 27,5. вот тогда и будет проблема купить даже пару штук
Какие аргументы в пользу такого прогноза? Лично я с вероятностью 95% жду курс па 25.хх
вроде мелочь. обмен денег, вывод из обращения мелочи, округления на кассах. но, всего 5% населения не придает этому внимание. а остальные могут принять по др. и начнут или закупать ящиками продукты или переводить монеты в у.е. любая информация из уст нбу про денежную реформу воспринимается населением, как отжим денег у населения.
Каждый год нам твердят одно и тоже. Ждите завтрешнего дня. А когда реально мы будем жить а не существовать. Это для всех экспертов большой знак?.
Yuri_61 написав:Лично я с вероятностью 95% жду курс па 25.хх Вот только придётся хорошо побегать в поисках бакса по такому сладкому курсу. Не факт, что можно будет найти доллары па25 даже с маленьким портретом
Вы предполагаете переход к административному курсообразованию? Только при жестком администрировании возможно сохранение низкой цены при дефиците товара, но и в этом случае черный рынок всегда дает возможность прибрести искомое по завышенной цене.
Многие озвучили ожидание 25-25.5 по курсу на лето,в 27.5 с трудом верю на июль,тогда какой курс на осень?если рости начнем от 27.5.Но по максимальному пику курса доллара скажу ,что он будет отличатся от предыдущих двух зим .Возможно всех по памяти попытаются высадить до 29,а залетим на 30+.Все нужно анализировать в процессе ,будет ли транш от МВФ,торговый баланс,инвестиции итд.
Люди активно покупают доллар, НБУ продает и с ним ряд придворных банков Ощадбанк, Ситибанк, ING Bank и ПУМБ. Ждемс заседание ФРС США и активных действий в операции Объединенных сил по освобождению оккупированных территорий. Война - это большое горе, и колоссальные растраты и убытки. Деньги, как известно, любят тишину. Но война - это еще и средство к обогащению и захват новых огромных территорий (у кого нет бункера, тот обречен) ...
Все кайфуют от боевых действий и знаете почему ... ум отсутствует, мозгов нет! И бункер припасен
Жизнь на земле есть подготовка к вечности. Одним в жизнь, другим в мучения. Это и есть смысл жизни! Халявщикам мучения на всю вечность.