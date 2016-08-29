Додано: Суб 17 бер, 2018 17:33

Сибарит написав: ЛАД написав: ПроФФесорский состав. Как в Украине псевдонаука вытесняет науку ПроФФесорский состав. Как в Украине псевдонаука вытесняет науку

Это описано нормальное состояние науки.

Даже судебный процесс, хоть и выглядит дико, не является чем-то уникальным (примеры привел Либо). И не важно, замешана ли здесь религия.

Вся история науки - это история борьбы доминирующих научных теорий с новыми. При этом каждая новая научная теория на первых этапах считается лженаучной.

Разумеется, развитие получают единицы из множества зарождающихся теорий, достигают стадии общепринятой совсем редко, но ради этого стоит смириться с валом различных новых теорий, независимо от степени их невоспринимаемости.

Т.о. лженаука является передним краем науки, без нее наука остановится в развитии и постепенно передет в состояние религии.



Вы очень точно сравнили процессы в науке с процессами на форумах. Корень явления один: люди очень тяжело отказываются от своих убеждений, особенно в тех случаях, когда их убеждения разделяет большинство. Это описано нормальное состояние науки.Даже судебный процесс, хоть и выглядит дико, не является чем-то уникальным (примеры привел Либо). И не важно, замешана ли здесь религия.Вся история науки - это история борьбы доминирующих научных теорий с новыми. При этом каждая новая научная теория на первых этапах считается лженаучной.Разумеется, развитие получают единицы из множества зарождающихся теорий, достигают стадии общепринятой совсем редко, но ради этого стоит смириться с валом различных новых теорий, независимо от степени их невоспринимаемости.Т.о. лженаука является передним краем науки, без нее наука остановится в развитии и постепенно передет в состояние религии.Вы очень точно сравнили процессы в науке с процессами на форумах. Корень явления один: люди очень тяжело отказываются от своих убеждений, особенно в тех случаях, когда их убеждения разделяет большинство.

украинского

возможность подтверждения в эксперименте

исключительно

объяснением

факты

Не совсем так.Ни теория относительности, ни квант. механика, ни генетика, ни кибернетика не назывались лженаукой (в мире, у нас 2 последние были "продажными девками империализма", но это было вызвано вмешательством государства и идеологии). Хотя далеко не всеми учёными эти теории сразу были поняты и признаны.Достаточно часто новые теории воспринимаются в штыки, но достаточно редко называются (и являются) лженаукой.Нельзя всерьёз рассматривать теории о появленииязыка ещё не помню точно то ли за 2000, то ли за 4000 лет до н.э. (недавно читал об одном "учёном"). Или об Аратте как государстве "укров". Это не наука, а профанация.Главный критерий науки -(во всяком случае, в точных науках).Ну и ещё - принцип Оккама. Можно нафантазировать очень многое, но зачем? Для этого есть фэнтези.Гелиоцентрическую систему мира Коперника можно было предпочесть птолемеевской геоцентрической и сжечь Джордано Бруноиз идеологических соображений. А так обе они опирались на экспериментальные данные, и вопрос был только в том, какая из них лучше и точнее описывает реальные наблюдения.Многие учёные (в том числе, если правильно помню, и Эйнштейн) не соглашались с принципом неопределённости Гейзенберга, но не соглашались сникто не отрицал.Лженаука, как правило, занимается в лучшем случае подтасовкой фактов, а в худшем - просто игнорирует их. "Если факты не совпадают с теорией, тем хуже для фактов".Так же и в экономике. Можно говорить, что угодно, но основные эконом. законы подтверждены практикой и некоторые идеи, кот. здесь высказываются объясняются исключительно полным незнанием предмета (ещё хуже, чем у меня), желанием простых решений и нежеланием (неумением) думать.Иногда, по-видимому, желанием потроллить. Пример чуть выше - ответ Вам "С с чего вы это так подумали плохо обо мне".