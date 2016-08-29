Вы предполагаете переход к административному курсообразованию?
Только при жестком администрировании возможно сохранение низкой цены при дефиците товара, но и в этом случае черный рынок всегда дает возможность прибрести искомое по завышенной цене.
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Суб 17 бер, 2018 15:23
Re: Валютный рынок в контексте
Вы предполагаете переход к административному курсообразованию?
Только при жестком администрировании возможно сохранение низкой цены при дефиците товара, но и в этом случае черный рынок всегда дает возможность прибрести искомое по завышенной цене.
Додано: Суб 17 бер, 2018 15:29
Re: Валютный рынок в контексте
Многие озвучили ожидание 25-25.5 по курсу на лето,в 27.5 с трудом верю на июль,тогда какой курс на осень?если рости начнем от 27.5.Но по максимальному пику курса доллара скажу ,что он будет отличатся от предыдущих двух зим .Возможно всех по памяти попытаются высадить до 29,а залетим на 30+.Все нужно анализировать в процессе ,будет ли транш от МВФ,торговый баланс,инвестиции итд.
Додано: Суб 17 бер, 2018 15:29
Додано: Суб 17 бер, 2018 15:59
Re: Валютный рынок в контексте
Люди активно покупают доллар, НБУ продает и с ним ряд придворных банков Ощадбанк, Ситибанк, ING Bank и ПУМБ. Ждемс заседание ФРС США и активных действий в операции Объединенных сил по освобождению оккупированных территорий. Война - это большое горе, и колоссальные растраты и убытки. Деньги, как известно, любят тишину. Но война - это еще и средство к обогащению и захват новых огромных территорий (у кого нет бункера, тот обречен) ...
Все кайфуют от боевых действий и знаете почему ... ум отсутствует, мозгов нет! И бункер припасен
Жизнь на земле есть подготовка к вечности. Одним в жизнь, другим в мучения. Это и есть смысл жизни! Халявщикам мучения на всю вечность.
Додано: Суб 17 бер, 2018 16:22
Здрввствуйте , давно Вас не было . Как ваше. самочувствие . Нет ли болей в головке , видений , чувство страха , может Вам кажется , что все вокруг против Вас ?
Додано: Суб 17 бер, 2018 17:33
Не совсем так.
Ни теория относительности, ни квант. механика, ни генетика, ни кибернетика не назывались лженаукой (в мире, у нас 2 последние были "продажными девками империализма", но это было вызвано вмешательством государства и идеологии). Хотя далеко не всеми учёными эти теории сразу были поняты и признаны.
Достаточно часто новые теории воспринимаются в штыки, но достаточно редко называются (и являются) лженаукой.
Нельзя всерьёз рассматривать теории о появлении украинского языка ещё не помню точно то ли за 2000, то ли за 4000 лет до н.э. (недавно читал об одном "учёном"). Или об Аратте как государстве "укров". Это не наука, а профанация.
Главный критерий науки - возможность подтверждения в эксперименте (во всяком случае, в точных науках).
Ну и ещё - принцип Оккама. Можно нафантазировать очень многое, но зачем? Для этого есть фэнтези.
Гелиоцентрическую систему мира Коперника можно было предпочесть птолемеевской геоцентрической и сжечь Джордано Бруно исключительно из идеологических соображений. А так обе они опирались на экспериментальные данные, и вопрос был только в том, какая из них лучше и точнее описывает реальные наблюдения.
Многие учёные (в том числе, если правильно помню, и Эйнштейн) не соглашались с принципом неопределённости Гейзенберга, но не соглашались с объяснением, факты никто не отрицал.
Лженаука, как правило, занимается в лучшем случае подтасовкой фактов, а в худшем - просто игнорирует их. "Если факты не совпадают с теорией, тем хуже для фактов".
Так же и в экономике. Можно говорить, что угодно, но основные эконом. законы подтверждены практикой и некоторые идеи, кот. здесь высказываются объясняются исключительно полным незнанием предмета (ещё хуже, чем у меня ), желанием простых решений и нежеланием (неумением) думать.
Иногда, по-видимому, желанием потроллить. Пример чуть выше - ответ Вам "С с чего вы это так подумали плохо обо мне".
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