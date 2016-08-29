Какие аргументы в пользу такого прогноза? Лично я с вероятностью 95% жду курс па 25.хх Вот только придётся хорошо побегать в поисках бакса по такому сладкому курсу. Не факт, что можно будет найти доллары па25 даже с маленьким портретом
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Суб 17 бер, 2018 15:10
Какие аргументы в пользу такого прогноза? Лично я с вероятностью 95% жду курс па 25.хх Вот только придётся хорошо побегать в поисках бакса по такому сладкому курсу. Не факт, что можно будет найти доллары па25 даже с маленьким портретом
Додано: Суб 17 бер, 2018 15:16
вроде мелочь. обмен денег, вывод из обращения мелочи, округления на кассах. но, всего 5% населения не придает этому внимание. а остальные могут принять по др. и начнут или закупать ящиками продукты или переводить монеты в у.е.
любая информация из уст нбу про денежную реформу воспринимается населением, как отжим денег у населения.
Каждый год нам твердят одно и тоже. Ждите завтрешнего дня. А когда реально мы будем жить а не существовать. Это для всех экспертов большой знак?.
Додано: Суб 17 бер, 2018 15:23
Re: Валютный рынок в контексте
Вы предполагаете переход к административному курсообразованию?
Только при жестком администрировании возможно сохранение низкой цены при дефиците товара, но и в этом случае черный рынок всегда дает возможность прибрести искомое по завышенной цене.
Додано: Суб 17 бер, 2018 15:29
Re: Валютный рынок в контексте
Многие озвучили ожидание 25-25.5 по курсу на лето,в 27.5 с трудом верю на июль,тогда какой курс на осень?если рости начнем от 27.5.Но по максимальному пику курса доллара скажу ,что он будет отличатся от предыдущих двух зим .Возможно всех по памяти попытаются высадить до 29,а залетим на 30+.Все нужно анализировать в процессе ,будет ли транш от МВФ,торговый баланс,инвестиции итд.
Додано: Суб 17 бер, 2018 15:29
Додано: Суб 17 бер, 2018 15:59
Re: Валютный рынок в контексте
Люди активно покупают доллар, НБУ продает и с ним ряд придворных банков Ощадбанк, Ситибанк, ING Bank и ПУМБ. Ждемс заседание ФРС США и активных действий в операции Объединенных сил по освобождению оккупированных территорий. Война - это большое горе, и колоссальные растраты и убытки. Деньги, как известно, любят тишину. Но война - это еще и средство к обогащению и захват новых огромных территорий (у кого нет бункера, тот обречен) ...
Все кайфуют от боевых действий и знаете почему ... ум отсутствует, мозгов нет! И бункер припасен
Жизнь на земле есть подготовка к вечности. Одним в жизнь, другим в мучения. Это и есть смысл жизни! Халявщикам мучения на всю вечность.
Додано: Суб 17 бер, 2018 16:22
Здрввствуйте , давно Вас не было . Как ваше. самочувствие . Нет ли болей в головке , видений , чувство страха , может Вам кажется , что все вокруг против Вас ?
Додано: Суб 17 бер, 2018 17:33
Не совсем так.
Ни теория относительности, ни квант. механика, ни генетика, ни кибернетика не назывались лженаукой (в мире, у нас 2 последние были "продажными девками империализма", но это было вызвано вмешательством государства и идеологии). Хотя далеко не всеми учёными эти теории сразу были поняты и признаны.
Достаточно часто новые теории воспринимаются в штыки, но достаточно редко называются (и являются) лженаукой.
Нельзя всерьёз рассматривать теории о появлении украинского языка ещё не помню точно то ли за 2000, то ли за 4000 лет до н.э. (недавно читал об одном "учёном"). Или об Аратте как государстве "укров". Это не наука, а профанация.
Главный критерий науки - возможность подтверждения в эксперименте (во всяком случае, в точных науках).
Ну и ещё - принцип Оккама. Можно нафантазировать очень многое, но зачем? Для этого есть фэнтези.
Гелиоцентрическую систему мира Коперника можно было предпочесть птолемеевской геоцентрической и сжечь Джордано Бруно исключительно из идеологических соображений. А так обе они опирались на экспериментальные данные, и вопрос был только в том, какая из них лучше и точнее описывает реальные наблюдения.
Многие учёные (в том числе, если правильно помню, и Эйнштейн) не соглашались с принципом неопределённости Гейзенберга, но не соглашались с объяснением, факты никто не отрицал.
Лженаука, как правило, занимается в лучшем случае подтасовкой фактов, а в худшем - просто игнорирует их. "Если факты не совпадают с теорией, тем хуже для фактов".
Так же и в экономике. Можно говорить, что угодно, но основные эконом. законы подтверждены практикой и некоторые идеи, кот. здесь высказываются объясняются исключительно полным незнанием предмета (ещё хуже, чем у меня ), желанием простых решений и нежеланием (неумением) думать.
Иногда, по-видимому, желанием потроллить. Пример чуть выше - ответ Вам "С с чего вы это так подумали плохо обо мне".
Додано: Суб 17 бер, 2018 18:38
Кстати, ещё одна интересная статья на тему науки и мифотворчества - "Сотворение славян"
Востаннє редагувалось ЛАД в Суб 17 бер, 2018 18:40, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Суб 17 бер, 2018 18:38
Re: Валютный рынок в контексте
Все возможно. Но механика процесса без гарантий сомнительна - завести валюту, продать на Межбанке, купить ОВГЗ на краткосрок там и набежит пару процентов, потом выйти на Межбанк и конвертировать обратно в доллар. И по какому курсу вопрос? Подготовка операции затраты времени, работа на Межбанке не бесплатна, потеря на курсе сразу и в перспективе. Думаю у амер. фондов под боком есть более спокойные инструменты где заработать пару процентов.
Как вижу в основном пишущие про курс 25 распространяют сие действо на лето. Не такой уж краткосрок получается согласитесь. Конечно этот дисбаланс сразу не выстрелит, может на то и расчет подложить мину следующей политсиле что придет после выборов. Мне кстати кажется мы политику стали меньше обсуждать, а за последнее время случилось - Трамп не захотел встретится с токсичным Порошенко, на западе про президента Украины в последнее время шли разговоры про коррупцию в том числе на АТО. При этом Тимошенко пригласили и даже дали выступить на молитвенном завтраке в Вашингтоне. После возвращения Порошенко встречался с Тимошенко, наверное не договорились, так как после этого в СМИ прошла новая порция атак на Тимошенко, и Криворожсталь умудрились зацепить. Также ранее проговаривался сценарий, как Порошенко выгодно переизбрать парламент будучи еще президентом, так как пока еще с админ ресурсом его партия наберет больше голосов чем после без. Это все если конечно Порошенко не собрался ввести военное положение и вообще не проводить выборы при плохих раскладах для себя. Снова же не думаю что запад просто позволит ввести военное положение только из интересов президента посидеть в кресле подольше. Короче в наш предвыборный год где экономика уходит на второй план курс могут сделать и сладкий 25 и обещанный 29 и нейтральный 27, и еще подозреваю зимний подскок под вопросом.
ДС мне друг, но истина дороже
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