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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 4608460946104611>

Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.1 5 743
1. Нет сбережений в валюте
10%
78
2. до 20%
6%
44
3. от 20% до 50%
7%
54
4. от 50% до 75%
13%
99
5. более 75%
63%
468
Всього голосів : 743
Повідомлення Додано: Суб 17 бер, 2018 15:10

  Игорь Алексеевич написав: а вот летом все ждут 25.5
но будет в конце июле 27,5. вот тогда и будет проблема купить даже пару штук :P


Какие аргументы в пользу такого прогноза? Лично я с вероятностью 95% жду курс па 25.хх Вот только придётся хорошо побегать в поисках бакса по такому сладкому курсу. Не факт, что можно будет найти доллары па25 даже с маленьким портретом :lol:
Yuri_61
 
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Повідомлення Додано: Суб 17 бер, 2018 15:16

  Yuri_61 написав:
  Игорь Алексеевич написав: а вот летом все ждут 25.5
но будет в конце июле 27,5. вот тогда и будет проблема купить даже пару штук :P


Какие аргументы в пользу такого прогноза? Лично я с вероятностью 95% жду курс па 25.хх


вроде мелочь. обмен денег, вывод из обращения мелочи, округления на кассах. но, всего 5% населения не придает этому внимание. а остальные могут принять по др. и начнут или закупать ящиками продукты или переводить монеты в у.е.
любая информация из уст нбу про денежную реформу воспринимается населением, как отжим денег у населения. :oops:
Каждый год нам твердят одно и тоже. Ждите завтрешнего дня. А когда реально мы будем жить а не существовать. Это для всех экспертов большой знак?.
Игорь Алексеевич
 
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Повідомлення Додано: Суб 17 бер, 2018 15:23

Re: Валютный рынок в контексте

  Yuri_61 написав:Лично я с вероятностью 95% жду курс па 25.хх Вот только придётся хорошо побегать в поисках бакса по такому сладкому курсу. Не факт, что можно будет найти доллары па25 даже с маленьким портретом

Вы предполагаете переход к административному курсообразованию?
Только при жестком администрировании возможно сохранение низкой цены при дефиците товара, но и в этом случае черный рынок всегда дает возможность прибрести искомое по завышенной цене.
Сибарит
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Повідомлення Додано: Суб 17 бер, 2018 15:29

Re: Валютный рынок в контексте

Многие озвучили ожидание 25-25.5 по курсу на лето,в 27.5 с трудом верю на июль,тогда какой курс на осень?если рости начнем от 27.5.Но по максимальному пику курса доллара скажу ,что он будет отличатся от предыдущих двух зим .Возможно всех по памяти попытаются высадить до 29,а залетим на 30+.Все нужно анализировать в процессе ,будет ли транш от МВФ,торговый баланс,инвестиции итд.
Перес де Куэльяр
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Повідомлення Додано: Суб 17 бер, 2018 15:29

  Сибарит написав:Вы предполагаете переход к административному курсообразованию?


С с чего вы это так подумали плохо обо мне :)
Yuri_61
 
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Повідомлення Додано: Суб 17 бер, 2018 15:59

Re: Валютный рынок в контексте

Люди активно покупают доллар, НБУ продает и с ним ряд придворных банков Ощадбанк, Ситибанк, ING Bank и ПУМБ. Ждемс заседание ФРС США и активных действий в операции Объединенных сил по освобождению оккупированных территорий. Война - это большое горе, и колоссальные растраты и убытки. Деньги, как известно, любят тишину. Но война - это еще и средство к обогащению и захват новых огромных территорий (у кого нет бункера, тот обречен) ...

Зображення

Все кайфуют от боевых действий и знаете почему ... :mrgreen: ум отсутствует, мозгов нет! И бункер припасен :evil:
Жизнь на земле есть подготовка к вечности. Одним в жизнь, другим в мучения. Это и есть смысл жизни! Халявщикам мучения на всю вечность.
Aqaz123
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Повідомлення Додано: Суб 17 бер, 2018 16:22

  Aqaz123 написав:Люди активно покупают доллар, НБУ продает и с ним ряд придворных банков Ощадбанк, Ситибанк, ING Bank и ПУМБ. Ждемс заседание ФРС США и активных действий в операции Объединенных сил по освобождению оккупированных территорий. Война - это большое горе, и колоссальные растраты и убытки. Деньги, как известно, любят тишину. Но война - это еще и средство к обогащению и захват новых огромных территорий (у кого нет бункера, тот обречен) ... [@image@] Все кайфуют от боевых действий и знаете почему ...

Здрввствуйте , давно Вас не было . Как ваше. самочувствие . Нет ли болей в головке , видений , чувство страха , может Вам кажется , что все вокруг против Вас ?
Перес де Куэльяр
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Повідомлення Додано: Суб 17 бер, 2018 17:33

  Сибарит написав:
  ЛАД написав:ПроФФесорский состав. Как в Украине псевдонаука вытесняет науку

Это описано нормальное состояние науки.
Даже судебный процесс, хоть и выглядит дико, не является чем-то уникальным (примеры привел Либо). И не важно, замешана ли здесь религия.
Вся история науки - это история борьбы доминирующих научных теорий с новыми. При этом каждая новая научная теория на первых этапах считается лженаучной.
Разумеется, развитие получают единицы из множества зарождающихся теорий, достигают стадии общепринятой совсем редко, но ради этого стоит смириться с валом различных новых теорий, независимо от степени их невоспринимаемости.
Т.о. лженаука является передним краем науки, без нее наука остановится в развитии и постепенно передет в состояние религии.

Вы очень точно сравнили процессы в науке с процессами на форумах. Корень явления один: люди очень тяжело отказываются от своих убеждений, особенно в тех случаях, когда их убеждения разделяет большинство.

Не совсем так.
Ни теория относительности, ни квант. механика, ни генетика, ни кибернетика не назывались лженаукой (в мире, у нас 2 последние были "продажными девками империализма", но это было вызвано вмешательством государства и идеологии). Хотя далеко не всеми учёными эти теории сразу были поняты и признаны.
Достаточно часто новые теории воспринимаются в штыки, но достаточно редко называются (и являются) лженаукой.
Нельзя всерьёз рассматривать теории о появлении украинского языка ещё не помню точно то ли за 2000, то ли за 4000 лет до н.э. (недавно читал об одном "учёном"). Или об Аратте как государстве "укров". Это не наука, а профанация.
Главный критерий науки - возможность подтверждения в эксперименте (во всяком случае, в точных науках).
Ну и ещё - принцип Оккама. Можно нафантазировать очень многое, но зачем? Для этого есть фэнтези. :)
Гелиоцентрическую систему мира Коперника можно было предпочесть птолемеевской геоцентрической и сжечь Джордано Бруно исключительно из идеологических соображений. А так обе они опирались на экспериментальные данные, и вопрос был только в том, какая из них лучше и точнее описывает реальные наблюдения.
Многие учёные (в том числе, если правильно помню, и Эйнштейн) не соглашались с принципом неопределённости Гейзенберга, но не соглашались с объяснением, факты никто не отрицал.
Лженаука, как правило, занимается в лучшем случае подтасовкой фактов, а в худшем - просто игнорирует их. "Если факты не совпадают с теорией, тем хуже для фактов". :)

Так же и в экономике. Можно говорить, что угодно, но основные эконом. законы подтверждены практикой и некоторые идеи, кот. здесь высказываются объясняются исключительно полным незнанием предмета (ещё хуже, чем у меня :) ), желанием простых решений и нежеланием (неумением) думать.
Иногда, по-видимому, желанием потроллить. Пример чуть выше - ответ Вам "С с чего вы это так подумали плохо обо мне".
ЛАД
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Повідомлення Додано: Суб 17 бер, 2018 18:38

Кстати, ещё одна интересная статья на тему науки и мифотворчества - "Сотворение славян" https://focus.ua/long/391942/?utm_campaign=banner728.
Востаннє редагувалось ЛАД в Суб 17 бер, 2018 18:40, всього редагувалось 1 раз.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Суб 17 бер, 2018 18:38

Re: Валютный рынок в контексте

  ЛАД написав:Наши краткосрочные ОВГЗ вполне могут купить и без договорняка. Для какого-нибудь фонда 8 млрд. грн. (примерно 300 млн. долл.) это копейки, а прибыль может быть приличная, почему бы и не рискнуть.

Все возможно. Но механика процесса без гарантий сомнительна - завести валюту, продать на Межбанке, купить ОВГЗ на краткосрок там и набежит пару процентов, потом выйти на Межбанк и конвертировать обратно в доллар. И по какому курсу вопрос? Подготовка операции затраты времени, работа на Межбанке не бесплатна, потеря на курсе сразу и в перспективе. Думаю у амер. фондов под боком есть более спокойные инструменты где заработать пару процентов.
  ЛАД написав:Кратковременное укрепление до 25,5 или даже ниже на торгбаланс особо не повлияет.

Как вижу в основном пишущие про курс 25 распространяют сие действо на лето. Не такой уж краткосрок получается согласитесь. Конечно этот дисбаланс сразу не выстрелит, может на то и расчет подложить мину следующей политсиле что придет после выборов. Мне кстати кажется мы политику стали меньше обсуждать, а за последнее время случилось - Трамп не захотел встретится с токсичным Порошенко, на западе про президента Украины в последнее время шли разговоры про коррупцию в том числе на АТО. При этом Тимошенко пригласили и даже дали выступить на молитвенном завтраке в Вашингтоне. После возвращения Порошенко встречался с Тимошенко, наверное не договорились, так как после этого в СМИ прошла новая порция атак на Тимошенко, и Криворожсталь умудрились зацепить. Также ранее проговаривался сценарий, как Порошенко выгодно переизбрать парламент будучи еще президентом, так как пока еще с админ ресурсом его партия наберет больше голосов чем после без. Это все если конечно Порошенко не собрался ввести военное положение и вообще не проводить выборы при плохих раскладах для себя. Снова же не думаю что запад просто позволит ввести военное положение только из интересов президента посидеть в кресле подольше. Короче в наш предвыборный год где экономика уходит на второй план курс могут сделать и сладкий 25 и обещанный 29 и нейтральный 27, и еще подозреваю зимний подскок под вопросом.
ДС мне друг, но истина дороже
ребе Нок
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