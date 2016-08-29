ЛАД написав:Наши краткосрочные ОВГЗ вполне могут купить и без договорняка. Для какого-нибудь фонда 8 млрд. грн. (примерно 300 млн. долл.) это копейки, а прибыль может быть приличная, почему бы и не рискнуть.
Все возможно. Но механика процесса без гарантий сомнительна - завести валюту, продать на Межбанке, купить ОВГЗ на краткосрок там и набежит пару процентов, потом выйти на Межбанк и конвертировать обратно в доллар. И по какому курсу вопрос? Подготовка операции затраты времени, работа на Межбанке не бесплатна, потеря на курсе сразу и в перспективе. Думаю у амер. фондов под боком есть более спокойные инструменты где заработать пару процентов.
Там - пару %, у нас даже без курс. премии - даже за 3 мес. 4%. А заходя в ОВГЗ в январе по курсам 28+ и зная нашу сезонность вполне можно без всякого договорняка рассчитывать на курсовую премию 5-8%. Для них даже 4% за три месяца много, а 9-12% вообще фантастика.
ЛАД написав:Кратковременное укрепление до 25,5 или даже ниже на торгбаланс особо не повлияет.
Как вижу в основном пишущие про курс 25 распространяют сие действо на лето. Не такой уж краткосрок получается согласитесь. Конечно этот дисбаланс сразу не выстрелит, может на то и расчет подложить мину следующей политсиле что придет после выборов.
На что распространяют " пишущие" это их проблемы. Я допускаю цифры 25+ на очень короткое время - до недели-двух. На бОльшее время такой курс возможен только при реализации тех оптимистичных ожиданий, о кот. пишет orest. О политике я уже писал. Мне кажется, что полит. пертурбации почти потеряли влияние на курс. Мы приобрели к ним неабияку устойчивость. Я уже даже не знаю, какие нужны полит. события, чтобы серьёзно и долговременно повлиять на курс.
Слід додати, що дані генетичних досліджень, як часто тепер трапляється, остаточно підтвердили одну з теорій щодо місця походження слов'ян (за археологічними даними, виключно слов'янськими гідротопонімами тощо). Це - басейн Прип'яті, тобто Полісся. В цих місцях найбільше розмаїття варіацій маркеру, притаманного слов'янам (один з варіантів R1a).
“A people that elect corrupt politicians, imposters, thieves and traitors are not victims... but accomplices” ― George Orwell
ЛАД написав:О политике я уже писал. Мне кажется, что полит. пертурбации почти потеряли влияние на курс. Мы приобрели к ним неабияку устойчивость. Я уже даже не знаю, какие нужны полит. события, чтобы серьёзно и долговременно повлиять на курс.
Как думаете, если-бы получилось то в чем обвиняют Савченко (гранатометами да по ВР) что было-бы с курсом ? И от власти сейчас хотят непопулярных решений взамен на очередной транш. Как думаете, нужно им перед выборами повышать цены на газ, открывать рынок земли, прикрывать 3-категорию единаков ? И ведь за предстоящий год перед выборами число провокаций будет нарастать, согласитесь. И кого в результате выберут ? Как на этот выбор отреагируют разные регионы (Восток и Запад) ?