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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 4608460946104611

Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.1 5 743
1. Нет сбережений в валюте
10%
78
2. до 20%
6%
44
3. от 20% до 50%
7%
54
4. от 50% до 75%
13%
99
5. более 75%
63%
468
Всього голосів : 743
Повідомлення Додано: Суб 17 бер, 2018 19:01

  ребе Нок написав:
  ЛАД написав:Наши краткосрочные ОВГЗ вполне могут купить и без договорняка. Для какого-нибудь фонда 8 млрд. грн. (примерно 300 млн. долл.) это копейки, а прибыль может быть приличная, почему бы и не рискнуть.

Все возможно. Но механика процесса без гарантий сомнительна - завести валюту, продать на Межбанке, купить ОВГЗ на краткосрок там и набежит пару процентов, потом выйти на Межбанк и конвертировать обратно в доллар. И по какому курсу вопрос? Подготовка операции затраты времени, работа на Межбанке не бесплатна, потеря на курсе сразу и в перспективе. Думаю у амер. фондов под боком есть более спокойные инструменты где заработать пару процентов.

Там - пару %, у нас даже без курс. премии - даже за 3 мес. 4%. А заходя в ОВГЗ в январе по курсам 28+ и зная нашу сезонность вполне можно без всякого договорняка рассчитывать на курсовую премию 5-8%. Для них даже 4% за три месяца много, а 9-12% вообще фантастика.
  ЛАД написав:Кратковременное укрепление до 25,5 или даже ниже на торгбаланс особо не повлияет.

Как вижу в основном пишущие про курс 25 распространяют сие действо на лето. Не такой уж краткосрок получается согласитесь. Конечно этот дисбаланс сразу не выстрелит, может на то и расчет подложить мину следующей политсиле что придет после выборов.

На что распространяют " пишущие" это их проблемы. :)
Я допускаю цифры 25+ на очень короткое время - до недели-двух. На бОльшее время такой курс возможен только при реализации тех оптимистичных ожиданий, о кот. пишет orest.
О политике я уже писал. Мне кажется, что полит. пертурбации почти потеряли влияние на курс. Мы приобрели к ним неабияку устойчивость. Я уже даже не знаю, какие нужны полит. события, чтобы серьёзно и долговременно повлиять на курс.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Суб 17 бер, 2018 19:15

ЛАД выборы и есть полит. события с влиянием на курс.
Востаннє редагувалось ребе Нок в Суб 17 бер, 2018 19:16, всього редагувалось 1 раз.
ДС мне друг, но истина дороже
ребе Нок
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Повідомлення Додано: Суб 17 бер, 2018 19:16

  ЛАД написав:Кстати, ещё одна интересная статья на тему науки и мифотворчества - "Сотворение славян" https://focus.ua/long/391942/?utm_campaign=banner728.

Слід додати, що дані генетичних досліджень, як часто тепер трапляється, остаточно підтвердили одну з теорій щодо місця походження слов'ян (за археологічними даними, виключно слов'янськими гідротопонімами тощо). Це - басейн Прип'яті, тобто Полісся. В цих місцях найбільше розмаїття варіацій маркеру, притаманного слов'янам (один з варіантів R1a).
“A people that elect corrupt politicians, imposters, thieves and traitors are not victims... but accomplices”
― George Orwell
centurionus
 
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Повідомлення Додано: Суб 17 бер, 2018 19:22

  ЛАД написав:О политике я уже писал. Мне кажется, что полит. пертурбации почти потеряли влияние на курс. Мы приобрели к ним неабияку устойчивость. Я уже даже не знаю, какие нужны полит. события, чтобы серьёзно и долговременно повлиять на курс.

Как думаете, если-бы получилось то в чем обвиняют Савченко (гранатометами да по ВР) что было-бы с курсом ?
И от власти сейчас хотят непопулярных решений взамен на очередной транш.
Как думаете, нужно им перед выборами повышать цены на газ, открывать рынок земли, прикрывать 3-категорию единаков ?
И ведь за предстоящий год перед выборами число провокаций будет нарастать, согласитесь.
И кого в результате выберут ?
Как на этот выбор отреагируют разные регионы (Восток и Запад) ?
es77
 
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