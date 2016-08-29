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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 4608460946104611

Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.1 5 743
1. Нет сбережений в валюте
10%
78
2. до 20%
6%
44
3. от 20% до 50%
7%
54
4. от 50% до 75%
13%
99
5. более 75%
63%
468
Всього голосів : 743
Повідомлення Додано: Суб 17 бер, 2018 19:01

  ребе Нок написав:
  ЛАД написав:Наши краткосрочные ОВГЗ вполне могут купить и без договорняка. Для какого-нибудь фонда 8 млрд. грн. (примерно 300 млн. долл.) это копейки, а прибыль может быть приличная, почему бы и не рискнуть.

Все возможно. Но механика процесса без гарантий сомнительна - завести валюту, продать на Межбанке, купить ОВГЗ на краткосрок там и набежит пару процентов, потом выйти на Межбанк и конвертировать обратно в доллар. И по какому курсу вопрос? Подготовка операции затраты времени, работа на Межбанке не бесплатна, потеря на курсе сразу и в перспективе. Думаю у амер. фондов под боком есть более спокойные инструменты где заработать пару процентов.

Там - пару %, у нас даже без курс. премии - даже за 3 мес. 4%. А заходя в ОВГЗ в январе по курсам 28+ и зная нашу сезонность вполне можно без всякого договорняка рассчитывать на курсовую премию 5-8%. Для них даже 4% за три месяца много, а 9-12% вообще фантастика.
  ЛАД написав:Кратковременное укрепление до 25,5 или даже ниже на торгбаланс особо не повлияет.

Как вижу в основном пишущие про курс 25 распространяют сие действо на лето. Не такой уж краткосрок получается согласитесь. Конечно этот дисбаланс сразу не выстрелит, может на то и расчет подложить мину следующей политсиле что придет после выборов.

На что распространяют " пишущие" это их проблемы. :)
Я допускаю цифры 25+ на очень короткое время - до недели-двух. На бОльшее время такой курс возможен только при реализации тех оптимистичных ожиданий, о кот. пишет orest.
О политике я уже писал. Мне кажется, что полит. пертурбации почти потеряли влияние на курс. Мы приобрели к ним неабияку устойчивость. Я уже даже не знаю, какие нужны полит. события, чтобы серьёзно и долговременно повлиять на курс.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Суб 17 бер, 2018 19:15

ЛАД выборы и есть полит. события с влиянием на курс.
Востаннє редагувалось ребе Нок в Суб 17 бер, 2018 19:16, всього редагувалось 1 раз.
ДС мне друг, но истина дороже
ребе Нок
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Повідомлення Додано: Суб 17 бер, 2018 19:16

  ЛАД написав:Кстати, ещё одна интересная статья на тему науки и мифотворчества - "Сотворение славян" https://focus.ua/long/391942/?utm_campaign=banner728.

Слід додати, що дані генетичних досліджень, як часто тепер трапляється, остаточно підтвердили одну з теорій щодо місця походження слов'ян (за археологічними даними, виключно слов'янськими гідротопонімами тощо). Це - басейн Прип'яті, тобто Полісся. В цих місцях найбільше розмаїття варіацій маркеру, притаманного слов'янам (один з варіантів R1a).
“A people that elect corrupt politicians, imposters, thieves and traitors are not victims... but accomplices”
― George Orwell
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Повідомлення Додано: Суб 17 бер, 2018 19:22

  ЛАД написав:О политике я уже писал. Мне кажется, что полит. пертурбации почти потеряли влияние на курс. Мы приобрели к ним неабияку устойчивость. Я уже даже не знаю, какие нужны полит. события, чтобы серьёзно и долговременно повлиять на курс.

Как думаете, если-бы получилось то в чем обвиняют Савченко (гранатометами да по ВР) что было-бы с курсом ?
И от власти сейчас хотят непопулярных решений взамен на очередной транш.
Как думаете, нужно им перед выборами повышать цены на газ, открывать рынок земли, прикрывать 3-категорию единаков ?
И ведь за предстоящий год перед выборами число провокаций будет нарастать, согласитесь.
И кого в результате выберут ?
Как на этот выбор отреагируют разные регионы (Восток и Запад) ?
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Повідомлення Додано: Суб 17 бер, 2018 20:44

  Перес де Куэльяр написав:Многие озвучили ожидание 25-25.5 по курсу на лето,в 27.5 с трудом верю на июль,тогда какой курс на осень?если рости начнем от 27.5.Но по максимальному пику курса доллара скажу ,что он будет отличатся от предыдущих двух зим .Возможно всех по памяти попытаются высадить до 29,а залетим на 30+.Все нужно анализировать в процессе ,будет ли транш от МВФ,торговый баланс,инвестиции итд.


Вообще озвученные ожидания ничего не стоят.Анализировать в процессе - ключевая фраза.Могут сложиться обстоятельства гривнеукрепляжа, как мы и наблюдали несмотря на многие озвученные ожидания(и мои в т ч).Но генеральная линия на север пока непокобелима, нет факторов объективного гривнеукрепляжа, только искусственные.
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
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Повідомлення Додано: Суб 17 бер, 2018 20:47

  ЛАД написав:
  ЛАД написав:Кратковременное укрепление до 25,5 или даже ниже на торгбаланс особо не повлияет.

Я допускаю цифры 25+ на очень короткое время - до недели-двух.

А если ктото, с инсайдом, в этот момент импорта на год выкупит? Например пальмовое масло проплатить, а потом сладеньким демпинговать с форбовскими прибылями.
ДС мне друг, но истина дороже
ребе Нок
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