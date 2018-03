Додано: Суб 17 бер, 2018 19:16

ЛАД написав: Кстати, ещё одна интересная статья на тему науки и мифотворчества - "Сотворение славян" https://focus.ua/long/391942/?utm_campaign=banner728 .

Слід додати, що дані генетичних досліджень, як часто тепер трапляється, остаточно підтвердили одну з теорій щодо місця походження слов'ян (за археологічними даними, виключно слов'янськими гідротопонімами тощо). Це - басейн Прип'яті, тобто Полісся. В цих місцях найбільше розмаїття варіацій маркеру, притаманного слов'янам (один з варіантів R1a).

