Додано: Суб 17 бер, 2018 19:01

ребе Нок написав: ЛАД написав: Наши краткосрочные ОВГЗ вполне могут купить и без договорняка. Для какого-нибудь фонда 8 млрд. грн. (примерно 300 млн. долл.) это копейки, а прибыль может быть приличная, почему бы и не рискнуть. Наши краткосрочные ОВГЗ вполне могут купить и без договорняка. Для какого-нибудь фонда 8 млрд. грн. (примерно 300 млн. долл.) это копейки, а прибыль может быть приличная, почему бы и не рискнуть.

Все возможно. Но механика процесса без гарантий сомнительна - завести валюту, продать на Межбанке, купить ОВГЗ на краткосрок там и набежит пару процентов, потом выйти на Межбанк и конвертировать обратно в доллар. И по какому курсу вопрос? Подготовка операции затраты времени, работа на Межбанке не бесплатна, потеря на курсе сразу и в перспективе. Думаю у амер. фондов под боком есть более спокойные инструменты где заработать пару процентов. Все возможно. Но механика процесса без гарантий сомнительна - завести валюту, продать на Межбанке, купить ОВГЗ на краткосрок там и набежит пару процентов, потом выйти на Межбанк и конвертировать обратно в доллар. И по какому курсу вопрос? Подготовка операции затраты времени, работа на Межбанке не бесплатна, потеря на курсе сразу и в перспективе. Думаю у амер. фондов под боком есть более спокойные инструменты где заработать пару процентов.

ЛАД написав: Кратковременное укрепление до 25,5 или даже ниже на торгбаланс особо не повлияет. Кратковременное укрепление до 25,5 или даже ниже на торгбаланс особо не повлияет.

Как вижу в основном пишущие про курс 25 распространяют сие действо на лето. Не такой уж краткосрок получается согласитесь. Конечно этот дисбаланс сразу не выстрелит, может на то и расчет подложить мину следующей политсиле что придет после выборов. Как вижу в основном пишущие про курс 25 распространяют сие действо на лето. Не такой уж краткосрок получается согласитесь. Конечно этот дисбаланс сразу не выстрелит, может на то и расчет подложить мину следующей политсиле что придет после выборов.

Там - пару %, у нас даже без курс. премии - даже за 3 мес. 4%. А заходя в ОВГЗ в январе по курсам 28+ и зная нашу сезонность вполне можно без всякого договорняка рассчитывать на курсовую премию 5-8%. Для них даже 4% за три месяца много, а 9-12% вообще фантастика.На что распространяют " пишущие" это их проблемы.Я допускаю цифры 25+ на очень короткое время - до недели-двух. На бОльшее время такой курс возможен только при реализации тех оптимистичных ожиданий, о кот. пишетО политике я уже писал. Мне кажется, что полит. пертурбации почти потеряли влияние на курс. Мы приобрели к ним неабияку устойчивость. Я уже даже не знаю, какие нужны полит. события, чтобы серьёзно и долговременно повлиять на курс.