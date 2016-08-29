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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 4609461046114612

Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.1 5 743
1. Нет сбережений в валюте
10%
78
2. до 20%
6%
44
3. от 20% до 50%
7%
54
4. от 50% до 75%
13%
99
5. более 75%
63%
468
Всього голосів : 743
Повідомлення Додано: Суб 17 бер, 2018 22:08

  Yuri_61 написав:
  Игорь Алексеевич написав: а вот летом все ждут 25.5
но будет в конце июле 27,5. вот тогда и будет проблема купить даже пару штук :P


Какие аргументы в пользу такого прогноза? Лично я с вероятностью 95% жду курс па 25.хх Вот только придётся хорошо побегать в поисках бакса по такому сладкому курсу. Не факт, что можно будет найти доллары па25 даже с маленьким портретом :lol:


Купите в Привате плюс 0.5 на карту :oops:
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Повідомлення Додано: Суб 17 бер, 2018 22:10

дарий Делов-то. На десять коп. дороже.... :mrgreen:
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Повідомлення Додано: Суб 17 бер, 2018 22:15

дарий Дальше снятие через день вааще без проблем. :roll:
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Повідомлення Додано: Суб 17 бер, 2018 22:21

Re: Валютный рынок в контексте

  Aqaz123 написав:Добавлено: Сб 17 мар, 2018 15:59
Re: Валютный рынок в контексте
Люди активно покупают доллар, НБУ продает и с ним ряд придворных банков Ощадбанк, Ситибанк, ING Bank и ПУМБ. Ждемс заседание ФРС США и активных действий в операции Объединенных сил по освобождению оккупированных территорий. Война - это большое горе, и колоссальные растраты и убытки. Деньги, как известно, любят тишину. Но война - это еще и средство к обогащению и захват новых огромных территорий (у кого нет бункера, тот обречен) ...



Все кайфуют от боевых действий и знаете почему ... ум отсутствует, мозгов нет! И бункер припасен


Берем с собой Либо и делаем Суперинфоканал! Опять-таки серьезно !
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Повідомлення Додано: Суб 17 бер, 2018 22:30

  Zebra написав:
  Yuri_61 написав:
  гуляйполе написав:Yuri_61
27.35 покупал немного,но в кассе были


В кассе банка? Так таких курсов нет на продажу бакса в кассах банков. (26,6 макс)

Ипать ты старый, он же пишет, что это было в среду.


Можно подумать, кроме касс банков жизни нету.... Еще очень большой вопрос, где Вас круче обчистят...либо обворовавшийся кассир банка,либо офиц. крышованная обменка. :mrgreen:
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дарий Я Либо давно говорил!!!! Демуру на подхват.... :D
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дарий ДС продюсер и гл. аналитик однозначно! :!:
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Повідомлення Додано: Суб 17 бер, 2018 22:49

  Yuri_61 написав:
  Vitl написав:.Но генеральная линия на север пока непокобелима, нет факторов объективного гривнеукрепляжа, только искусственные.


Мне интересно Ваше мнение, сейчас надо тарится баксом или ждать лета- ранней осени?


Чтобы ответить, нужно каждому разобраться и определиться со своей стратегией и целями.Есть кратко, средне и долго сроки.Есть сбережения и спекуляция, есть срочные и близкие нужды.Решение очень индивидуально для каждого.
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
Vitl
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Vitl https://mail.google.com/mail/u/0/#inbox ... PartId=0.1
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дарий То так.... просто фотка хорошая.... :D
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