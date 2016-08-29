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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Суб 17 бер, 2018 22:21
Aqaz123 написав:
Добавлено: Сб 17 мар, 2018 15:59
Re: Валютный рынок в контексте
Люди активно покупают доллар, НБУ продает и с ним ряд придворных банков Ощадбанк, Ситибанк, ING Bank и ПУМБ. Ждемс заседание ФРС США и активных действий в операции Объединенных сил по освобождению оккупированных территорий. Война - это большое горе, и колоссальные растраты и убытки. Деньги, как известно, любят тишину. Но война - это еще и средство к обогащению и захват новых огромных территорий (у кого нет бункера, тот обречен) ...
Все кайфуют от боевых действий и знаете почему ... ум отсутствует, мозгов нет! И бункер припасен
Берем с собой Либо и делаем Суперинфоканал! Опять-таки серьезно !
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Додано: Суб 17 бер, 2018 22:30
Zebra написав: Yuri_61 написав: гуляйполе написав:Yuri_61
27.35 покупал немного,но в кассе были
В кассе банка? Так таких курсов нет на продажу бакса в кассах банков. (26,6 макс)
Ипать ты старый, он же пишет, что это было в среду.
Можно подумать, кроме касс банков жизни нету.... Еще очень большой вопрос, где Вас круче обчистят...либо обворовавшийся кассир банка,либо офиц. крышованная обменка.
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Додано: Суб 17 бер, 2018 22:49
Yuri_61 написав: Vitl написав:
.Но генеральная линия на север пока непокобелима, нет факторов объективного гривнеукрепляжа, только искусственные.
Мне интересно Ваше мнение, сейчас надо тарится баксом или ждать лета- ранней осени?
Чтобы ответить, нужно каждому разобраться и определиться со своей стратегией и целями.Есть кратко, средне и долго сроки.Есть сбережения и спекуляция, есть срочные и близкие нужды.Решение очень индивидуально для каждого.
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
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Додано: Суб 17 бер, 2018 23:29
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