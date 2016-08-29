Перес де Куэльяр написав:Многие озвучили ожидание 25-25.5 по курсу на лето,в 27.5 с трудом верю на июль,тогда какой курс на осень?если рости начнем от 27.5.Но по максимальному пику курса доллара скажу ,что он будет отличатся от предыдущих двух зим .Возможно всех по памяти попытаются высадить до 29,а залетим на 30+.Все нужно анализировать в процессе ,будет ли транш от МВФ,торговый баланс,инвестиции итд.
Вообще озвученные ожидания ничего не стоят.Анализировать в процессе - ключевая фраза.Могут сложиться обстоятельства гривнеукрепляжа, как мы и наблюдали несмотря на многие озвученные ожидания(и мои в т ч).Но генеральная линия на север пока непокобелима, нет факторов объективного гривнеукрепляжа, только искусственные.
Ожидания большенства приводят к действиям , которые мы анализируем по ситуации предполагаемого результата , то есть цифра(курс доллара) . Зная ,что гривнеукрепляж искусственный , тем не менее действия большенства в ожидании например 25 ,вынуждают на моменте нас играть в игру на опережение , сегодня гривна в приоритете а завтра доллар .
Востаннє редагувалось Перес де Куэльяр в Нед 18 бер, 2018 01:50, всього редагувалось 1 раз.