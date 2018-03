Додано: Нед 18 бер, 2018 00:04



https://www.gp.gov.ua/ua/news.html?_m=publications&_c=view&_t=rec&id=225891 Цікаві суми відшкодування ПДВ для дипмісій. Відшкодовують усі ... . Безлад ... .

“A people that elect corrupt politicians, imposters, thieves and traitors are not victims... but accomplices”

― George Orwell