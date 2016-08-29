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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 4610461146124613

Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.1 5 743
1. Нет сбережений в валюте
10%
78
2. до 20%
6%
44
3. от 20% до 50%
7%
54
4. от 50% до 75%
13%
99
5. более 75%
63%
468
Всього голосів : 743
Повідомлення Додано: Нед 18 бер, 2018 00:04

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https://www.gp.gov.ua/ua/news.html?_m=publications&_c=view&_t=rec&id=225891
“A people that elect corrupt politicians, imposters, thieves and traitors are not victims... but accomplices”
― George Orwell
centurionus
 
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Повідомлення Додано: Нед 18 бер, 2018 01:39

  Vitl написав:
  Перес де Куэльяр написав:Многие озвучили ожидание 25-25.5 по курсу на лето,в 27.5 с трудом верю на июль,тогда какой курс на осень?если рости начнем от 27.5.Но по максимальному пику курса доллара скажу ,что он будет отличатся от предыдущих двух зим .Возможно всех по памяти попытаются высадить до 29,а залетим на 30+.Все нужно анализировать в процессе ,будет ли транш от МВФ,торговый баланс,инвестиции итд.


Вообще озвученные ожидания ничего не стоят.Анализировать в процессе - ключевая фраза.Могут сложиться обстоятельства гривнеукрепляжа, как мы и наблюдали несмотря на многие озвученные ожидания(и мои в т ч).Но генеральная линия на север пока непокобелима, нет факторов объективного гривнеукрепляжа, только искусственные.

Ожидания большенства приводят к действиям , которые мы анализируем по ситуации предполагаемого результата , то есть цифра(курс доллара) . Зная ,что гривнеукрепляж искусственный , тем не менее действия большенства в ожидании например 25 ,вынуждают на моменте нас играть в игру на опережение , сегодня гривна в приоритете а завтра доллар .
Востаннє редагувалось Перес де Куэльяр в Нед 18 бер, 2018 01:50, всього редагувалось 1 раз.
Перес де Куэльяр
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Повідомлення Додано: Нед 18 бер, 2018 01:42

Перес де Куэльяр
Амиго тоже не спится ? :wink: БОЛЬШиНСТВО мабуть уже спит.... :oops:
дарий
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Повідомлення Додано: Нед 18 бер, 2018 01:54

  дарий написав:Перес де Куэльяр
Амиго тоже не спится ? :wink: БОЛЬШиНСТВО мабуть уже спит.... :oops:

Да есть такое . Libo не спят ?
Перес де Куэльяр
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Повідомлення Додано: Нед 18 бер, 2018 02:04

Перес де Куэльяр Либо спят... :lol:
дарий
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Повідомлення Додано: Нед 18 бер, 2018 08:29

  Перес де Куэльяр написав:
  дарий написав:Перес де Куэльяр
Амиго тоже не спится ? :wink: БОЛЬШиНСТВО мабуть уже спит.... :oops:

Да есть такое . Libo не спят ?


Я не могу одного понять. Курс "долляра" Вас интересует чисто для "масовки"? Поддержать разговор и быть интересным собеседником на форуме?
w_bufett
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