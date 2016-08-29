Перес де Куэльяр написав:Многие озвучили ожидание 25-25.5 по курсу на лето,в 27.5 с трудом верю на июль,тогда какой курс на осень?если рости начнем от 27.5.Но по максимальному пику курса доллара скажу ,что он будет отличатся от предыдущих двух зим .Возможно всех по памяти попытаются высадить до 29,а залетим на 30+.Все нужно анализировать в процессе ,будет ли транш от МВФ,торговый баланс,инвестиции итд.
Вообще озвученные ожидания ничего не стоят.Анализировать в процессе - ключевая фраза.Могут сложиться обстоятельства гривнеукрепляжа, как мы и наблюдали несмотря на многие озвученные ожидания(и мои в т ч).Но генеральная линия на север пока непокобелима, нет факторов объективного гривнеукрепляжа, только искусственные.
Ожидания большенства приводят к действиям , которые мы анализируем по ситуации предполагаемого результата , то есть цифра(курс доллара) . Зная ,что гривнеукрепляж искусственный , тем не менее действия большенства в ожидании например 25 ,вынуждают на моменте нас играть в игру на опережение , сегодня гривна в приоритете а завтра доллар .
Востаннє редагувалось Перес де Куэльяр в Нед 18 бер, 2018 01:50, всього редагувалось 1 раз.
Долярчик написав:чи розвернемось ми наступного тижня?
Тю! Ну немного отскочим копеек на 20-30,но тренд в любом случае вниз и надо не забывать,что первую мартовскую часть мы выплатили,но осталась вторая-в конце марта и нбу не даст никому ненужному сильно подрости и аграрии на подходе и потом если среди факторов укрепления гривны вспоминалось 8 марта- типа обмен валюты на подарки,то следуя логике на пасху тоже будет укрепление гривны,ведь приедут заробитчане с кучей никому ненужных и продавят курс! Так что вангую 25,5 на пасху должны увидеть! Имхо конечно!
На якому підході аграрії?Ви аграрій?Ви б за свою професію написали б?Аграріі зараз на печі сидять і дивляться на катаклізми погоди...І не буде на Пасху ніяких 25,50.
А если 45,28? : ) И самое смешное будет если эта шутка ненароком превратится в реальность. Но тогда конечно все "подвадцатьпять" резко исчезнут, или перекрасятся по-быстренькому : ))
Також було б цікаво таку ситуацію подивитись...Вова бердичівський у такому б випадку самозабанився б,чи віщав би з іншої колокольні?А взагалі то слухаючи людей про стан їхнього бізнесу і дивлячись які об'єкти виставлені вже на продаж,думаю,що нічого хорошого нас не чекає.Ну і відповідно народ вимирає і покидає нашу неньку...Інфраструктура в невеликих містах,в першу чергу дороги,просто перестає існувати.Прийняте рішення про монетизацію пільг на громадський транспорт за рахунок місцевих бюджетів зробить банкротами ті бюджети.Приклад - місто з 43тисячами населення має 17000 пільговиків...В місяць 30 поїздок по 5гривень = 150 на людину.На все місто 2550000гривень,на рік 30600000гривень.Результат побудови викривленого соціального суспільства!
А если 45,28? : ) И самое смешное будет если эта шутка ненароком превратится в реальность. Но тогда конечно все "подвадцатьпять" резко исчезнут, или перекрасятся по-быстренькому : ))
Також було б цікаво таку ситуацію подивитись...Вова бердичівський у такому б випадку самозабанився б,чи віщав би з іншої колокольні?А взагалі то слухаючи людей про стан їхнього бізнесу і дивлячись які об'єкти виставлені вже на продаж,думаю,що нічого хорошого нас не чекає.Ну і відповідно народ вимирає і покидає нашу неньку...Інфраструктура в невеликих містах,в першу чергу дороги,просто перестає існувати.Прийняте рішення про монетизацію пільг на громадський транспорт за рахунок місцевих бюджетів зробить банкротами ті бюджети.Приклад - місто з 43тисячами населення має 17000 пільговиків...В місяць 30 поїздок по 5гривень = 150 на людину.На все місто 2550000гривень,на рік 30600000гривень.Результат побудови викривленого соціального суспільства!
Насчет обьектов на продажу в точку, по-крайней мере в отношении торговых помещений сейчас действительно на продажу стали выставлять обьекты в очень интересных местах. Два примера по прошлому году, в первом случае человек сам вел бизнес более 20 лет - место раскрученное купили сетевеки, у второго примерно столько же времени был один единственный арендатор, который сейчас закрылся не выдержав конкурениции, в конечном итоги оба уезжают к детям за кордон...
Qwerty написав:Курс знизився...Де ж зменшення цін?Сьогодні дружина брала свиняче м'ясо по 170 гривень за кіло.Молоду яловичину на базарі продають,якщо раніше замовив у продавця...І ціна її 250 гривень кіло.
А свинью растили, кормили, довезли до магазина по какому курсу? Или эта свинья чудесным образом сама откуда-то взялась, как только доллар упал? Если честно, меня вот поражают такие вопросы. Года через пол, думаю, можно будет нащупать реальное снижение цены. Но там уже и зима не за горами, а значит опять рост доллара.
Якщо чесно,мене вражають такі відповіді...А за той час,що свиню ростили,кормили і довезли до базару курс долара був весь час на своєму піку?Чи влітку,коли курс був на мінімумі,ці процеси припиняли?Що ви думаєте це не важливо,враховуючи як ви це робите.Особливо,що через півроку вже зима буде...Це ви по погоді визначили?