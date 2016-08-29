RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Валютный рынок в контексте

Валютный рынок в контексте
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 4611461246134614>

Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.1 5 743
1. Нет сбережений в валюте
10%
78
2. до 20%
6%
44
3. от 20% до 50%
7%
54
4. от 50% до 75%
13%
99
5. более 75%
63%
468
Всього голосів : 743
Повідомлення Додано: Нед 18 бер, 2018 00:04

Цікаві суми відшкодування ПДВ для дипмісій. Відшкодовують усі ... . Безлад ... .
https://www.gp.gov.ua/ua/news.html?_m=publications&_c=view&_t=rec&id=225891
“A people that elect corrupt politicians, imposters, thieves and traitors are not victims... but accomplices”
― George Orwell
centurionus
 
Повідомлень: 651
З нами з: 07.10.09
Подякував: 220 раз.
Подякували: 165 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 18 бер, 2018 01:39

  Vitl написав:
  Перес де Куэльяр написав:Многие озвучили ожидание 25-25.5 по курсу на лето,в 27.5 с трудом верю на июль,тогда какой курс на осень?если рости начнем от 27.5.Но по максимальному пику курса доллара скажу ,что он будет отличатся от предыдущих двух зим .Возможно всех по памяти попытаются высадить до 29,а залетим на 30+.Все нужно анализировать в процессе ,будет ли транш от МВФ,торговый баланс,инвестиции итд.


Вообще озвученные ожидания ничего не стоят.Анализировать в процессе - ключевая фраза.Могут сложиться обстоятельства гривнеукрепляжа, как мы и наблюдали несмотря на многие озвученные ожидания(и мои в т ч).Но генеральная линия на север пока непокобелима, нет факторов объективного гривнеукрепляжа, только искусственные.

Ожидания большенства приводят к действиям , которые мы анализируем по ситуации предполагаемого результата , то есть цифра(курс доллара) . Зная ,что гривнеукрепляж искусственный , тем не менее действия большенства в ожидании например 25 ,вынуждают на моменте нас играть в игру на опережение , сегодня гривна в приоритете а завтра доллар .
Востаннє редагувалось Перес де Куэльяр в Нед 18 бер, 2018 01:50, всього редагувалось 1 раз.
Перес де Куэльяр
Аватар користувача
 
Повідомлень: 956
З нами з: 06.01.17
Подякував: 202 раз.
Подякували: 236 раз.
 
Профіль
1
1
Повідомлення Додано: Нед 18 бер, 2018 01:42

Перес де Куэльяр
Амиго тоже не спится ? :wink: БОЛЬШиНСТВО мабуть уже спит.... :oops:
дарий
Аватар користувача
 
Повідомлень: 332
З нами з: 21.01.17
Подякував: 85 раз.
Подякували: 14 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 18 бер, 2018 01:54

  дарий написав:Перес де Куэльяр
Амиго тоже не спится ? :wink: БОЛЬШиНСТВО мабуть уже спит.... :oops:

Да есть такое . Libo не спят ?
Перес де Куэльяр
Аватар користувача
 
Повідомлень: 956
З нами з: 06.01.17
Подякував: 202 раз.
Подякували: 236 раз.
 
Профіль
1
1
Повідомлення Додано: Нед 18 бер, 2018 02:04

Перес де Куэльяр Либо спят... :lol:
дарий
Аватар користувача
 
Повідомлень: 332
З нами з: 21.01.17
Подякував: 85 раз.
Подякували: 14 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 18 бер, 2018 08:29

  Перес де Куэльяр написав:
  дарий написав:Перес де Куэльяр
Амиго тоже не спится ? :wink: БОЛЬШиНСТВО мабуть уже спит.... :oops:

Да есть такое . Libo не спят ?


Я не могу одного понять. Курс "долляра" Вас интересует чисто для "масовки"? Поддержать разговор и быть интересным собеседником на форуме?
w_bufett
Аватар користувача
 
Повідомлень: 155
З нами з: 21.11.14
Подякував: 7 раз.
Подякували: 14 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 18 бер, 2018 09:01

  bub-har написав:
  Долярчик написав:чи розвернемось ми наступного тижня?
Тю! Ну немного отскочим копеек на 20-30,но тренд в любом случае вниз и надо не забывать,что первую мартовскую часть мы выплатили,но осталась вторая-в конце марта и нбу не даст никому ненужному сильно подрости и аграрии на подходе и потом если среди факторов укрепления гривны вспоминалось 8 марта- типа обмен валюты на подарки,то следуя логике на пасху тоже будет укрепление гривны,ведь приедут заробитчане с кучей никому ненужных и продавят курс! Так что вангую 25,5 на пасху должны увидеть! Имхо конечно!

На якому підході аграрії?Ви аграрій?Ви б за свою професію написали б?Аграріі зараз на печі сидять і дивляться на катаклізми погоди...І не буде на Пасху ніяких 25,50.
Qwerty
 
Повідомлень: 1644
З нами з: 25.02.15
Подякував: 181 раз.
Подякували: 247 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 18 бер, 2018 09:16

  Вовка-тренер написав:
  w_bufett написав: А если будет 28,45?

А если 45,28? : ) И самое смешное будет если эта шутка ненароком превратится в реальность. Но тогда конечно все "подвадцатьпять" резко исчезнут, или перекрасятся по-быстренькому : ))

Також було б цікаво таку ситуацію подивитись...Вова бердичівський у такому б випадку самозабанився б,чи віщав би з іншої колокольні?А взагалі то слухаючи людей про стан їхнього бізнесу і дивлячись які об'єкти виставлені вже на продаж,думаю,що нічого хорошого нас не чекає.Ну і відповідно народ вимирає і покидає нашу неньку...Інфраструктура в невеликих містах,в першу чергу дороги,просто перестає існувати.Прийняте рішення про монетизацію пільг на громадський транспорт за рахунок місцевих бюджетів зробить банкротами ті бюджети.Приклад - місто з 43тисячами населення має 17000 пільговиків...В місяць 30 поїздок по 5гривень = 150 на людину.На все місто 2550000гривень,на рік 30600000гривень.Результат побудови викривленого соціального суспільства!
Qwerty
 
Повідомлень: 1644
З нами з: 25.02.15
Подякував: 181 раз.
Подякували: 247 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 18 бер, 2018 09:49

  Qwerty написав:
  Вовка-тренер написав:
  w_bufett написав: А если будет 28,45?

А если 45,28? : ) И самое смешное будет если эта шутка ненароком превратится в реальность. Но тогда конечно все "подвадцатьпять" резко исчезнут, или перекрасятся по-быстренькому : ))

Також було б цікаво таку ситуацію подивитись...Вова бердичівський у такому б випадку самозабанився б,чи віщав би з іншої колокольні?А взагалі то слухаючи людей про стан їхнього бізнесу і дивлячись які об'єкти виставлені вже на продаж,думаю,що нічого хорошого нас не чекає.Ну і відповідно народ вимирає і покидає нашу неньку...Інфраструктура в невеликих містах,в першу чергу дороги,просто перестає існувати.Прийняте рішення про монетизацію пільг на громадський транспорт за рахунок місцевих бюджетів зробить банкротами ті бюджети.Приклад - місто з 43тисячами населення має 17000 пільговиків...В місяць 30 поїздок по 5гривень = 150 на людину.На все місто 2550000гривень,на рік 30600000гривень.Результат побудови викривленого соціального суспільства!


Насчет обьектов на продажу в точку, по-крайней мере в отношении торговых помещений сейчас действительно на продажу стали выставлять обьекты в очень интересных местах. Два примера по прошлому году, в первом случае человек сам вел бизнес более 20 лет - место раскрученное купили сетевеки, у второго примерно столько же времени был один единственный арендатор, который сейчас закрылся не выдержав конкурениции, в конечном итоги оба уезжают к детям за кордон...
"... раньше врали намного честнее и намного изящнее крали"©
antikkristall
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1130
З нами з: 21.03.14
Подякував: 5 раз.
Подякували: 319 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 18 бер, 2018 09:54

  sailed написав:
  Qwerty написав:Курс знизився...Де ж зменшення цін?Сьогодні дружина брала свиняче м'ясо по 170 гривень за кіло.Молоду яловичину на базарі продають,якщо раніше замовив у продавця...І ціна її 250 гривень кіло.


А свинью растили, кормили, довезли до магазина по какому курсу? Или эта свинья чудесным образом сама откуда-то взялась, как только доллар упал? Если честно, меня вот поражают такие вопросы. Года через пол, думаю, можно будет нащупать реальное снижение цены. Но там уже и зима не за горами, а значит опять рост доллара.

Якщо чесно,мене вражають такі відповіді...А за той час,що свиню ростили,кормили і довезли до базару курс долара був весь час на своєму піку?Чи влітку,коли курс був на мінімумі,ці процеси припиняли?Що ви думаєте це не важливо,враховуючи як ви це робите.Особливо,що через півроку вже зима буде...Це ви по погоді визначили?
Qwerty
 
Повідомлень: 1644
З нами з: 25.02.15
Подякував: 181 раз.
Подякували: 247 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 4611461246134614>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Вкладчик1234 і 6 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Криптовалюты , рынок криптовалют 1 ... 1069, 1070, 1071
Искатель » Пон 27 лют, 2017 17:04
10706 1130012
Переглянути останнє повідомлення
Нед 18 бер, 2018 05:47
phantom_systems
Валютный рынок в мире 1 ... 607, 608, 609
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15
6088 1294156
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 16 бер, 2018 12:02
ЛОБ
Наличный (Готівковий) рынок валют 1, 2, 3, 4
Модератор » Пон 29 сер, 2016 15:08
38 34848
Переглянути останнє повідомлення
Вів 29 сер, 2017 16:17
Оранжевое настроение
реклама

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (54660)
18.03.2018 10:29
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.