Долярчик написав:чи розвернемось ми наступного тижня?
Тю! Ну немного отскочим копеек на 20-30,но тренд в любом случае вниз и надо не забывать,что первую мартовскую часть мы выплатили,но осталась вторая-в конце марта и нбу не даст никому ненужному сильно подрости и аграрии на подходе и потом если среди факторов укрепления гривны вспоминалось 8 марта- типа обмен валюты на подарки,то следуя логике на пасху тоже будет укрепление гривны,ведь приедут заробитчане с кучей никому ненужных и продавят курс! Так что вангую 25,5 на пасху должны увидеть! Имхо конечно!
На якому підході аграрії?Ви аграрій?Ви б за свою професію написали б?Аграріі зараз на печі сидять і дивляться на катаклізми погоди...І не буде на Пасху ніяких 25,50.
Ну скоро катаклизмы закончатся и аграрии приступят к работе! На пасху посмотрим на курс,но сдаётся мне что папа не пустит ниже 25,8-а зря! Я бы вообще на месте папы погнал бы поезд на станцию 20 и затарился бы подешёвке никому ненужным,но у папы свои планы!
Востаннє редагувалось bub-har в Нед 18 бер, 2018 10:13, всього редагувалось 1 раз.
Qwerty написав:А взагалі то слухаючи людей про стан їхнього бізнесу і дивлячись які об'єкти виставлені вже на продаж,
Шановний пане Кверті а не могли-б ви навести приклад що там таке розчудове виставлено на продаж, а то щось нічого толкового не бачу. Магазинчики за 70т$ з виторгом в день в 500 грн. ? Чи контейнери на ринку ? При тому що добра третина контейнерів вже демонтована і продається за ціною металолому ?
Qwerty написав:.Інфраструктура в невеликих містах,в першу чергу дороги,просто перестає існувати.Прийняте рішення про монетизацію пільг на громадський транспорт за рахунок місцевих бюджетів зробить банкротами ті бюджети.Приклад - місто з 43тисячами населення має 17000 пільговиків...В місяць 30 поїздок по 5гривень = 150 на людину.На все місто 2550000гривень,на рік 30600000гривень.Результат побудови викривленого соціального суспільства!
Ситуація з ямамами на дорогах звична для такої пори року. Десь ближче до кінця літа їх залатають і десь у жовтні, перед снігом навіть намалюють розмітку. Все як кожного року. Може замість латання ям понакладають ще "лежачих поліцейських". Видно багато грошей. Нічого нового. Стосовно мільону євро на рік на перевозку пенсіонерів -мені важко уявити що трапиться, якщо перевізники ці гроші отримають. З огляду на те що по місту їздить з два десятка розвалених газелей загальною ціною мабуть разів в 10 меншою від названої суми, за такі гроші будете кататися як у Канадах, з кондиціонерами та стюардесами. Шуткую звісно.