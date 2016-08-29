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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 4611461246134614

Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.1 5 743
1. Нет сбережений в валюте
10%
78
2. до 20%
6%
44
3. от 20% до 50%
7%
54
4. от 50% до 75%
13%
99
5. более 75%
63%
468
Всього голосів : 743
Повідомлення Додано: Нед 18 бер, 2018 09:56

  Василь-Рівне написав:
  Qwerty написав:Сьогодні дружина брала свиняче м'ясо по 170 гривень за кіло.Молоду яловичину на базарі продають,якщо раніше замовив у продавця...І ціна її 250 гривень кіло.

Встречаются два ``новых русских``. Один другому:
- Гля, галстук купил! Штуку двести баксов отдал!
- Дурак ты - вон за углом такие же по штуке пятьсот!

А звідкіля той перший новий русскій вас знає?
Qwerty
 
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Повідомлення Додано: Нед 18 бер, 2018 09:59

Комерційна нерухомість. Яке місто? По яких цінах продали?
athena1
 
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Повідомлення Додано: Нед 18 бер, 2018 10:01

  Ukrainian написав:
  Qwerty написав:
  somilitark написав:https://coub.com/view/aly71


по крайней мере не навредит это точно и затормозит рост цен,или вы считаете,что курс эффективнее и быстрее 30+ "поможет"?

Ну тогда у меня больше для вас ответов нет.)))

Курс знизився...Де ж зменшення цін?Сьогодні дружина брала свиняче м'ясо по 170 гривень за кіло.Молоду яловичину на базарі продають,якщо раніше замовив у продавця...І ціна її 250 гривень кіло.

140 грн кіло тут[/quote]
Ми купляємо в себе на базарі,вже років з п'ятнадцять у однієї і тієї ж жіночки.
Qwerty
 
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Повідомлення Додано: Нед 18 бер, 2018 10:09

  Qwerty написав:
  bub-har написав:
  Долярчик написав:чи розвернемось ми наступного тижня?
Тю! Ну немного отскочим копеек на 20-30,но тренд в любом случае вниз и надо не забывать,что первую мартовскую часть мы выплатили,но осталась вторая-в конце марта и нбу не даст никому ненужному сильно подрости и аграрии на подходе и потом если среди факторов укрепления гривны вспоминалось 8 марта- типа обмен валюты на подарки,то следуя логике на пасху тоже будет укрепление гривны,ведь приедут заробитчане с кучей никому ненужных и продавят курс! Так что вангую 25,5 на пасху должны увидеть! Имхо конечно!

На якому підході аграрії?Ви аграрій?Ви б за свою професію написали б?Аграріі зараз на печі сидять і дивляться на катаклізми погоди...І не буде на Пасху ніяких 25,50.

Ну скоро катаклизмы закончатся и аграрии приступят к работе! На пасху посмотрим на курс,но сдаётся мне что папа не пустит ниже 25,8-а зря! Я бы вообще на месте папы погнал бы поезд на станцию 20 и затарился бы подешёвке никому ненужным,но у папы свои планы!
Востаннє редагувалось bub-har в Нед 18 бер, 2018 10:13, всього редагувалось 1 раз.
bub-har
 
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Повідомлення Додано: Нед 18 бер, 2018 10:12

  Qwerty написав:На якому підході аграрії?Ви аграрій?Ви б за свою професію написали б?Аграріі зараз на печі сидять і дивляться на катаклізми погоди...І не буде на Пасху ніяких 25,50.

а скільки буде на паску, ваша думка?

*Відправлено з Чату
Senkiv
 
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Повідомлення Додано: Нед 18 бер, 2018 10:13

  Ukrainian написав:
  Qwerty написав:
  somilitark написав:https://coub.com/view/aly71


по крайней мере не навредит это точно и затормозит рост цен,или вы считаете,что курс эффективнее и быстрее 30+ "поможет"?

Ну тогда у меня больше для вас ответов нет.)))

Курс знизився...Де ж зменшення цін?Сьогодні дружина брала свиняче м'ясо по 170 гривень за кіло.Молоду яловичину на базарі продають,якщо раніше замовив у продавця...І ціна її 250 гривень кіло.

140 грн кіло тут[/quote]
Ми купляємо в себе на базарі,вже років з п'ятнадцять у однієї і тієї ж жіночки.[/quote]



я по 140 гривень беру на базаре телятину, но наши депусраты готовят нам свыню - запрет на забой и торговлю частникам с 20 года...
edvardd
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Повідомлення Додано: Нед 18 бер, 2018 10:31

  Qwerty написав:А взагалі то слухаючи людей про стан їхнього бізнесу і дивлячись які об'єкти виставлені вже на продаж,

Шановний пане Кверті а не могли-б ви навести приклад що там таке розчудове виставлено на продаж, а то щось нічого толкового не бачу. Магазинчики за 70т$ з виторгом в день в 500 грн. ? Чи контейнери на ринку ? При тому що добра третина контейнерів вже демонтована і продається за ціною металолому ?
  Qwerty написав:.Інфраструктура в невеликих містах,в першу чергу дороги,просто перестає існувати.Прийняте рішення про монетизацію пільг на громадський транспорт за рахунок місцевих бюджетів зробить банкротами ті бюджети.Приклад - місто з 43тисячами населення має 17000 пільговиків...В місяць 30 поїздок по 5гривень = 150 на людину.На все місто 2550000гривень,на рік 30600000гривень.Результат побудови викривленого соціального суспільства!

Ситуація з ямамами на дорогах звична для такої пори року. Десь ближче до кінця літа їх залатають і десь у жовтні, перед снігом навіть намалюють розмітку.
Все як кожного року.
Може замість латання ям понакладають ще "лежачих поліцейських". Видно багато грошей. Нічого нового.
Стосовно мільону євро на рік на перевозку пенсіонерів -мені важко уявити що трапиться, якщо перевізники ці гроші отримають. З огляду на те що по місту їздить з два десятка розвалених газелей загальною ціною мабуть разів в 10 меншою від названої суми, за такі гроші будете кататися як у Канадах, з кондиціонерами та стюардесами.
Шуткую звісно. :oops:
es77
 
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