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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 46124613461446154616>

Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.1 5 743
1. Нет сбережений в валюте
10%
78
2. до 20%
6%
44
3. от 20% до 50%
7%
54
4. от 50% до 75%
13%
99
5. более 75%
63%
468
Всього голосів : 743
Повідомлення Додано: Нед 18 бер, 2018 10:09

  Qwerty написав:
  bub-har написав:
  Долярчик написав:чи розвернемось ми наступного тижня?
Тю! Ну немного отскочим копеек на 20-30,но тренд в любом случае вниз и надо не забывать,что первую мартовскую часть мы выплатили,но осталась вторая-в конце марта и нбу не даст никому ненужному сильно подрости и аграрии на подходе и потом если среди факторов укрепления гривны вспоминалось 8 марта- типа обмен валюты на подарки,то следуя логике на пасху тоже будет укрепление гривны,ведь приедут заробитчане с кучей никому ненужных и продавят курс! Так что вангую 25,5 на пасху должны увидеть! Имхо конечно!

На якому підході аграрії?Ви аграрій?Ви б за свою професію написали б?Аграріі зараз на печі сидять і дивляться на катаклізми погоди...І не буде на Пасху ніяких 25,50.

Ну скоро катаклизмы закончатся и аграрии приступят к работе! На пасху посмотрим на курс,но сдаётся мне что папа не пустит ниже 25,8-а зря! Я бы вообще на месте папы погнал бы поезд на станцию 20 и затарился бы подешёвке никому ненужным,но у папы свои планы!
Востаннє редагувалось bub-har в Нед 18 бер, 2018 10:13, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Нед 18 бер, 2018 10:12

  Qwerty написав:На якому підході аграрії?Ви аграрій?Ви б за свою професію написали б?Аграріі зараз на печі сидять і дивляться на катаклізми погоди...І не буде на Пасху ніяких 25,50.

а скільки буде на паску, ваша думка?

*Відправлено з Чату
Senkiv
 
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Повідомлення Додано: Нед 18 бер, 2018 10:13

  Ukrainian написав:
  Qwerty написав:
  somilitark написав:https://coub.com/view/aly71


по крайней мере не навредит это точно и затормозит рост цен,или вы считаете,что курс эффективнее и быстрее 30+ "поможет"?

Ну тогда у меня больше для вас ответов нет.)))

Курс знизився...Де ж зменшення цін?Сьогодні дружина брала свиняче м'ясо по 170 гривень за кіло.Молоду яловичину на базарі продають,якщо раніше замовив у продавця...І ціна її 250 гривень кіло.

140 грн кіло тут[/quote]
Ми купляємо в себе на базарі,вже років з п'ятнадцять у однієї і тієї ж жіночки.[/quote]



я по 140 гривень беру на базаре телятину, но наши депусраты готовят нам свыню - запрет на забой и торговлю частникам с 20 года...
edvardd
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Повідомлення Додано: Нед 18 бер, 2018 10:14

  Senkiv написав:
  Qwerty написав:На якому підході аграрії?Ви аграрій?Ви б за свою професію написали б?Аграріі зараз на печі сидять і дивляться на катаклізми погоди...І не буде на Пасху ніяких 25,50.

а скільки буде на паску, ваша думка?

*Відправлено з Чату

на паску должно быть 25, да и на майские тоже
Автобот
 
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Повідомлення Додано: Нед 18 бер, 2018 10:31

  Qwerty написав:А взагалі то слухаючи людей про стан їхнього бізнесу і дивлячись які об'єкти виставлені вже на продаж,

Шановний пане Кверті а не могли-б ви навести приклад що там таке розчудове виставлено на продаж, а то щось нічого толкового не бачу. Магазинчики за 70т$ з виторгом в день в 500 грн. ? Чи контейнери на ринку ? При тому що добра третина контейнерів вже демонтована і продається за ціною металолому ?
  Qwerty написав:.Інфраструктура в невеликих містах,в першу чергу дороги,просто перестає існувати.Прийняте рішення про монетизацію пільг на громадський транспорт за рахунок місцевих бюджетів зробить банкротами ті бюджети.Приклад - місто з 43тисячами населення має 17000 пільговиків...В місяць 30 поїздок по 5гривень = 150 на людину.На все місто 2550000гривень,на рік 30600000гривень.Результат побудови викривленого соціального суспільства!

Ситуація з ямамами на дорогах звична для такої пори року. Десь ближче до кінця літа їх залатають і десь у жовтні, перед снігом навіть намалюють розмітку.
Все як кожного року.
Може замість латання ям понакладають ще "лежачих поліцейських". Видно багато грошей. Нічого нового.
Стосовно мільону євро на рік на перевозку пенсіонерів -мені важко уявити що трапиться, якщо перевізники ці гроші отримають. З огляду на те що по місту їздить з два десятка розвалених газелей загальною ціною мабуть разів в 10 меншою від названої суми, за такі гроші будете кататися як у Канадах, з кондиціонерами та стюардесами.
Шуткую звісно. :oops:
es77
 
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Повідомлення Додано: Нед 18 бер, 2018 11:12

Re: Валютный рынок в контексте

Всем добра.Какие мысли на понедельник господа по безналичному доллару ?На выходных ЧР отторговался 55/65 и драйвером вверх может быть только рост на межбанке в ином случае летим к 26.Думаю ,если "ЯША" хочет накосить более значимый обьем ,то безнал. нужно попустить еще не много вверх,без фанатизма под присмотром.
Перес де Куэльяр
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Повідомлення Додано: Нед 18 бер, 2018 12:03

  Перес де Куэльяр написав:Всем добра.Какие мысли на понедельник господа по безналичному доллару ?

Да какие могут быть мысли? Теханализ показывает одно, экономика говорит другое, а НБУ считает по своему. Как посчитают нужным, так и сделают. Кто то угадает с форумчан, кто то нет, потом начнут тролить друг друга...Одним словом, как говорят в народе, гадание на кофейной гуще. Вот и все мысли...
Doctor
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Повідомлення Додано: Нед 18 бер, 2018 12:03

Re: Валютный рынок в контексте

Доброго дня!
Хто мав стосунки з банком ПАТ "БАНК АЛЬЯНС" , зокрема по депо ?
http://alliancebank.org.ua/ru/privatnim-kliyentam/
Vadim V
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Повідомлення Додано: Нед 18 бер, 2018 12:15

  bub-har написав:А моё мнение нбу настоящий спекулянт,ведь это очень заметно! Например:Сначало заложили в бюджет 29,3,загнали в январе курс почти до 29 и зная,что многие сидели на чемоданах и ждали курс 29, за неделю подняли учётную ставку и вдруг недоходя до 29 появились серъёзные дяди и пошёл резкий разворот поезда,тем самым обломав ждунов па 29 и выше! Круто папа делает свою работу,загоняя оленей на 29 и стрижёт,зарабатывая сумасшедшие деньги! Почему он тогда в конце года не делал свою работу,а просто наблюдал?

Хочу повторити свій пост, за який мене забанили на тиждень, а потім за "пошуки справедливості" ще на тиждень:
"Тут не зовсім та ситуація - якраз наприкінці (з закінченням на початку
наступного) року йде інтенсивний розпил бюджетних коштів, і
"правильним пацанам" не дуже відіграє роль, по якому курсу
виводити "чесно зароблене" - вони "заробили" це без
надзусиль."
Це саме наступного дня написав "сомік" (його не стертий поки що пост Валютный рынок в контексте).
Та і Б.Данилишин (хоча хто він такий? - "всьго-навсього" голова Ради НБУ) вчора, виправдовуючи Яшу, говорив, що одним з драйверів росту долара було надходження на валютний ринок коштів, списаних з ЄКР наприкінці року.
Свідомо повторюю цей пост, так як він, на мою думку, нічого крамольного не містить і дійсно важливий для розуміння ситуації -для цього і існують форуми, щоб людина, почитавши думки інших людей, зробила для себе якийсь висновок. Якщо мене знову забанять, наперед прощаюся з форумчанами і "емігрую", не дотянувши до 10 років перебування на форумі, тому що істина народжується якраз в дискусії, а якщо дискусії нема, а є тільки "лінія партії", то і час тратити не варто.
L
 
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Повідомлення Додано: Нед 18 бер, 2018 12:57

Re: Валютный рынок в контексте

Кто то на ветке ,недавно ,описывал тактику "пятнашки" ,играть на две "кучки".Хочу добавить ,что это более спокойная "тема" заработка,главное правильно определить параметр коридора колебаний по курсу.
Перес де Куэльяр
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