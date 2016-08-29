Перес де Куэльяр написав:Всем добра.Какие мысли на понедельник господа по безналичному доллару ?На выходных ЧР отторговался 55/65 и драйвером вверх может быть только рост на межбанке в ином случае летим к 26.Думаю ,если "ЯША" хочет накосить более значимый обьем ,то безнал. нужно попустить еще не много вверх,без фанатизма под присмотром.
Не знаю як там в понеділок, а на найближчі місяці цілком імовірна наступна картинка, а то цей коридор в якому бовтаємось останні кілька років, стає занадто очевидним. Дно з кожним роком піднімається що раз вище, хоча цього разу дно ми побачили якось зашвидко, тому слабо віриться що далі будемо рости (хоч і зигзагом) аж до зими, це занадто банально, мусить бути якийсь винос з цього коридору бо не вірю що чувачками які встигли затаритись доляром дадуть отак заробити, нерви полоскочуть це 100%. Цей рік буде дещо інший.
Долярчик написав:чи розвернемось ми наступного тижня?
Тю! Ну немного отскочим копеек на 20-30,но тренд в любом случае вниз и надо не забывать,что первую мартовскую часть мы выплатили,но осталась вторая-в конце марта и нбу не даст никому ненужному сильно подрости и аграрии на подходе и потом если среди факторов укрепления гривны вспоминалось 8 марта- типа обмен валюты на подарки,то следуя логике на пасху тоже будет укрепление гривны,ведь приедут заробитчане с кучей никому ненужных и продавят курс! Так что вангую 25,5 на пасху должны увидеть! Имхо конечно![/quote] На якому підході аграрії?Ви аграрій?Ви б за свою професію написали б?Аграріі зараз на печі сидять і дивляться на катаклізми погоди...І не буде на Пасху ніяких 25,50.[/quote] Ну скоро катаклизмы закончатся и аграрии приступят к работе! На пасху посмотрим на курс,но сдаётся мне что папа не пустит ниже 25,8-а зря! Я бы вообще на месте папы погнал бы поезд на станцию 20 и затарился бы подешёвке никому ненужным,но у папы свои планы![/quote]
Перес де Куэльяр написав:Re: Валютный рынок в контексте Всем добра.Какие мысли на понедельник господа по безналичному доллару ?На выходных ЧР отторговался 55/65 и драйвером вверх может быть только рост на межбанке в ином случае летим к 26.Думаю ,если "ЯША" хочет накосить более значимый обьем ,то безнал. нужно попустить еще не много вверх,без фанатизма под присмотром.
Угу. Даже погода намекает что все будет не как обычно. По аграриям -те что я вижу -в элеваторах почти пусто, все давно продано, куплен посевматериал, ЗЗР, топливо. Готовы в поле. Так что ждать там уже особо нечего...
Vitl написав: Чтобы ответить, нужно каждому разобраться и определиться со своей стратегией и целями.Есть кратко, средне и долго сроки.
Не только. Инвестор еще должен заглядывать в будущее. Глубинно и широко. Видеть его. Реально. Не в катаклизьматических тонах, как у вас принято. Тогда сразу становится понятно как и с какими инвестициями к этому будущему идти.
ЛАД написав:О политике я уже писал. Мне кажется, что полит. пертурбации почти потеряли влияние на курс. Мы приобрели к ним неабияку устойчивость. Я уже даже не знаю, какие нужны полит. события, чтобы серьёзно и долговременно повлиять на курс.
Как думаете, если-бы получилось то в чем обвиняют Савченко (гранатометами да по ВР) что было-бы с курсом ? И от власти сейчас хотят непопулярных решений взамен на очередной транш. Как думаете, нужно им перед выборами повышать цены на газ, открывать рынок земли, прикрывать 3-категорию единаков ? И ведь за предстоящий год перед выборами число провокаций будет нарастать, согласитесь. И кого в результате выберут ? Как на этот выбор отреагируют разные регионы (Восток и Запад) ?
Если бы получилось то, что хотела (?) Надя, боюсь, курс нас волновал бы в последнюю очередь. А выборы, повышение цен на газ (думаю, состоится) и пр. то мелочи. А вот серьёзная приватизация, рынок земли относятся к тому, что я писал об оптимистических прогнозах (надеждах?) orest"а. В этом случае возможно значительное укрепление гривни. Но это события зкономические, хотя и связаны с политическими решениями.