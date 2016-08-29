Додано: Нед 18 бер, 2018 13:15

Долярчик написав: чи розвернемось ми наступного тижня? чи розвернемось ми наступного тижня?

Тю! Ну немного отскочим копеек на 20-30,но тренд в любом случае вниз и надо не забывать,что первую мартовскую часть мы выплатили,но осталась вторая-в конце марта и нбу не даст никому ненужному сильно подрости и аграрии на подходе и потом если среди факторов укрепления гривны вспоминалось 8 марта- типа обмен валюты на подарки,то следуя логике на пасху тоже будет укрепление гривны,ведь приедут заробитчане с кучей никому ненужных и продавят курс! Так что вангую 25,5 на пасху должны увидеть! Имхо конечно![/quote]На якому підході аграрії?Ви аграрій?Ви б за свою професію написали б?Аграріі зараз на печі сидять і дивляться на катаклізми погоди...І не буде на Пасху ніяких 25,50.[/quote]Ну скоро катаклизмы закончатся и аграрии приступят к работе! На пасху посмотрим на курс,но сдаётся мне что папа не пустит ниже 25,8-а зря! Я бы вообще на месте папы погнал бы поезд на станцию 20 и затарился бы подешёвке никому ненужным,но у папы свои планы![/quote]Как-то черезчур оптимистично...