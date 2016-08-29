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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 4613461446154616>

Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.1 5 743
1. Нет сбережений в валюте
10%
78
2. до 20%
6%
44
3. от 20% до 50%
7%
54
4. от 50% до 75%
13%
99
5. более 75%
63%
468
Всього голосів : 743
Повідомлення Додано: Нед 18 бер, 2018 12:59

  ребе Нок написав:
  ЛАД написав:
  ЛАД написав:Кратковременное укрепление до 25,5 или даже ниже на торгбаланс особо не повлияет.

Я допускаю цифры 25+ на очень короткое время - до недели-двух.

А вот если кто, с инсайдом, в этот момент импорта на год выкупит? Например пальмовое масло проплатить, а потом сладеньким демпинговать с форбовскими прибылями.

Усім вдалого дня!
А якщо без інсайду викупить, то все буде не так?
Так викупіть. Та "заваліться" "потом сладеньким ...с форбовскими прибылями" :)
Надо идти вперед, все вперед, с жизнью, которая никогда не останавливается. (Эмиль Золя)
Karp
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Повідомлення Додано: Нед 18 бер, 2018 13:13

  Перес де Куэльяр написав:Всем добра.Какие мысли на понедельник господа по безналичному доллару ?На выходных ЧР отторговался 55/65 и драйвером вверх может быть только рост на межбанке в ином случае летим к 26.Думаю ,если "ЯША" хочет накосить более значимый обьем ,то безнал. нужно попустить еще не много вверх,без фанатизма под присмотром.

Не знаю як там в понеділок, а на найближчі місяці цілком імовірна наступна картинка, а то цей коридор в якому бовтаємось останні кілька років, стає занадто очевидним. Дно з кожним роком піднімається що раз вище, хоча цього разу дно ми побачили якось зашвидко, тому слабо віриться що далі будемо рости (хоч і зигзагом) аж до зими, це занадто банально, мусить бути якийсь винос з цього коридору бо не вірю що чувачками які встигли затаритись доляром дадуть отак заробити, нерви полоскочуть це 100%. Цей рік буде дещо інший.
Зображення
FairyPrince
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Повідомлення Додано: Нед 18 бер, 2018 13:15

  Долярчик написав:чи розвернемось ми наступного тижня?
Тю! Ну немного отскочим копеек на 20-30,но тренд в любом случае вниз и надо не забывать,что первую мартовскую часть мы выплатили,но осталась вторая-в конце марта и нбу не даст никому ненужному сильно подрости и аграрии на подходе и потом если среди факторов укрепления гривны вспоминалось 8 марта- типа обмен валюты на подарки,то следуя логике на пасху тоже будет укрепление гривны,ведь приедут заробитчане с кучей никому ненужных и продавят курс! Так что вангую 25,5 на пасху должны увидеть! Имхо конечно![/quote]
На якому підході аграрії?Ви аграрій?Ви б за свою професію написали б?Аграріі зараз на печі сидять і дивляться на катаклізми погоди...І не буде на Пасху ніяких 25,50.[/quote]
Ну скоро катаклизмы закончатся и аграрии приступят к работе! На пасху посмотрим на курс,но сдаётся мне что папа не пустит ниже 25,8-а зря! Я бы вообще на месте папы погнал бы поезд на станцию 20 и затарился бы подешёвке никому ненужным,но у папы свои планы![/quote]

Как-то черезчур оптимистично... :roll:
дарий
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Повідомлення Додано: Нед 18 бер, 2018 13:19

Re: Валютный рынок в контексте

  Перес де Куэльяр написав:Какие мысли на понедельник господа по безналичному доллару
По идее в понедельник ещё подрастём,а со вторника,среды вниз,но у папы по подстрижке аленей могут быть другие апетиты и не удивлюсь,если доедем до 27 на межбанке!
Востаннє редагувалось bub-har в Нед 18 бер, 2018 13:20, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Нед 18 бер, 2018 13:19

Re: Валютный рынок в контексте

  Перес де Куэльяр написав:Re: Валютный рынок в контексте
Всем добра.Какие мысли на понедельник господа по безналичному доллару ?На выходных ЧР отторговался 55/65 и драйвером вверх может быть только рост на межбанке в ином случае летим к 26.Думаю ,если "ЯША" хочет накосить более значимый обьем ,то безнал. нужно попустить еще не много вверх,без фанатизма под присмотром.

Согласен.
дарий
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Повідомлення Додано: Нед 18 бер, 2018 13:20

Karp может и "завалится", при некоторых условиях.
ДС мне друг, но истина дороже
ребе Нок
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Повідомлення Додано: Нед 18 бер, 2018 13:22

  дарий написав:
Как-то черезчур оптимистично... :roll:

Угу.
Даже погода намекает что все будет не как обычно.
По аграриям -те что я вижу -в элеваторах почти пусто, все давно продано, куплен посевматериал, ЗЗР, топливо. Готовы в поле.
Так что ждать там уже особо нечего...
es77
 
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Повідомлення Додано: Нед 18 бер, 2018 13:26

  Vitl написав:
Чтобы ответить, нужно каждому разобраться и определиться со своей стратегией и целями.Есть кратко, средне и долго сроки.


Не только. Инвестор еще должен заглядывать в будущее. Глубинно и широко. Видеть его. Реально. Не в катаклизьматических тонах, как у вас принято. Тогда сразу становится понятно как и с какими инвестициями к этому будущему идти.
8) 8) 8)
Libo
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Повідомлення Додано: Нед 18 бер, 2018 13:28

  es77 написав:
  ЛАД написав:О политике я уже писал. Мне кажется, что полит. пертурбации почти потеряли влияние на курс. Мы приобрели к ним неабияку устойчивость. Я уже даже не знаю, какие нужны полит. события, чтобы серьёзно и долговременно повлиять на курс.

Как думаете, если-бы получилось то в чем обвиняют Савченко (гранатометами да по ВР) что было-бы с курсом ?
И от власти сейчас хотят непопулярных решений взамен на очередной транш.
Как думаете, нужно им перед выборами повышать цены на газ, открывать рынок земли, прикрывать 3-категорию единаков ?
И ведь за предстоящий год перед выборами число провокаций будет нарастать, согласитесь.
И кого в результате выберут ?
Как на этот выбор отреагируют разные регионы (Восток и Запад) ?

Если бы получилось то, что хотела (?) Надя, боюсь, курс нас волновал бы в последнюю очередь.
А выборы, повышение цен на газ (думаю, состоится) и пр. то мелочи.
А вот серьёзная приватизация, рынок земли относятся к тому, что я писал об оптимистических прогнозах (надеждах?) orest"а. В этом случае возможно значительное укрепление гривни. Но это события зкономические, хотя и связаны с политическими решениями.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Нед 18 бер, 2018 13:29

  w_bufett написав:
  Перес де Куэльяр написав:
  дарий написав:Перес де Куэльяр
Амиго тоже не спится ? :wink: БОЛЬШиНСТВО мабуть уже спит.... :oops:

Да есть такое . Libo не спят ?


Я не могу одного понять. Курс "долляра" Вас интересует чисто для "масовки"? Поддержать разговор и быть интересным собеседником на форуме?


Как Вам сказать.... 20 лет стажа командира неторгов в колхозе и 25 валютных спекуляций... Может и для массовки... 8)
дарий
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