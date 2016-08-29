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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 4613461446154616

Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.1 5 743
1. Нет сбережений в валюте
10%
78
2. до 20%
6%
44
3. от 20% до 50%
7%
54
4. от 50% до 75%
13%
99
5. более 75%
63%
468
Всього голосів : 743
Повідомлення Додано: Нед 18 бер, 2018 13:31

  Перес де Куэльяр написав:Всем добра.Какие мысли на понедельник господа по безналичному доллару ?На выходных ЧР отторговался 55/65 и драйвером вверх может быть только рост на межбанке в ином случае летим к 26.Думаю ,если "ЯША" хочет накосить более значимый обьем ,то безнал. нужно попустить еще не много вверх,без фанатизма под присмотром.

лично я жду только роста , чтобы продать по дороже :D
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Повідомлення Додано: Нед 18 бер, 2018 13:34

  bub-har написав:
  Перес де Куэльяр написав:Какие мысли на понедельник господа по безналичному доллару
По идее в понедельник ещё подрастём,а со вторника,среды вниз,но у папы по подстрижке аленей могут быть другие апетиты и не удивлюсь,если доедем до 27 на межбанке!
То ,что развязка загона на следующей неделе,это понятно.Если обрубит в понедельник,то смысл этого отскока для "ЯШИ"?Ну выкупит назад свои слитые $90лям , разгон вниз маленький,а вот согласен с вами от 27,уже подключатся к сливу больше игроков и более существенный обьем будет откуплен НБУ. Например в два этапа сделать провал и $300-500лям в закрома.
Перес де Куэльяр
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Повідомлення Додано: Нед 18 бер, 2018 13:37

  FairyPrince написав:....................
Не знаю як там в понеділок, а на найближчі місяці цілком імовірна наступна картинка, а то цей коридор в якому бовтаємось останні кілька років, стає занадто очевидним. Дно з кожним роком піднімається що раз вище, хоча цього разу дно ми побачили якось зашвидко, тому слабо віриться що далі будемо рости (хоч і зигзагом) аж до зими, це занадто банально, мусить бути якийсь винос з цього коридору бо не вірю що чувачками які встигли затаритись доляром дадуть отак заробити, нерви полоскочуть це 100%. Цей рік буде дещо інший.
...........

А в то, что "дадуть отак заробити" "чувачкам", кот. вышли в гривню, верите? (В том числе и "инвесторам", кот. вошли в наши ОВГЗ под очень приличные проценты).
Те, кто "встигли затаритись доляром" сидят в нём давно и прочно и рассматривают это "сидение" не как заработок, а как сохранение заработанного.
А в "вынос из коридора" могу поверить, но скорее вверх. причём момент этого выноса может быть совершенно неожиданным.
ЛАД
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