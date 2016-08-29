Додано: Нед 18 бер, 2018 13:58

ЛАД написав: FairyPrince написав: ....................

Не знаю як там в понеділок, а на найближчі місяці цілком імовірна наступна картинка, а то цей коридор в якому бовтаємось останні кілька років, стає занадто очевидним. Дно з кожним роком піднімається що раз вище, хоча цього разу дно ми побачили якось зашвидко, тому слабо віриться що далі будемо рости (хоч і зигзагом) аж до зими, це занадто банально, мусить бути якийсь винос з цього коридору бо не вірю що чувачками які встигли затаритись доляром дадуть отак заробити, нерви полоскочуть це 100%. Цей рік буде дещо інший.

........... ....................Не знаю як там в понеділок, а на найближчі місяці цілком імовірна наступна картинка, а то цей коридор в якому бовтаємось останні кілька років, стає занадто очевидним. Дно з кожним роком піднімається що раз вище, хоча цього разу дно ми побачили якось зашвидко, тому слабо віриться що далі будемо рости (хоч і зигзагом) аж до зими, це занадто банально, мусить бути якийсь винос з цього коридору бо не вірю що чувачками які встигли затаритись доляром дадуть отак заробити, нерви полоскочуть це 100%. Цей рік буде дещо інший............

А в то, что "дадуть отак заробити" "чувачкам", кот. вышли в гривню, верите? (В том числе и "инвесторам", кот. вошли в наши ОВГЗ под очень приличные проценты).

Те, кто "встигли затаритись доляром" сидят в нём давно и прочно и рассматривают это "сидение" не как заработок, а как сохранение заработанного.

А в "вынос из коридора" могу поверить, но скорее вверх. причём момент этого выноса может быть совершенно неожиданным. А в то, что "дадуть отак заробити" "чувачкам", кот. вышли в гривню, верите? (В том числе и "инвесторам", кот. вошли в наши ОВГЗ под очень приличные проценты).Те, кто "встигли затаритись доляром" сидят в нём давно и прочно и рассматривают это "сидение" не как заработок, а как сохранение заработанного.А в "вынос из коридора" могу поверить, но скорее вверх. причём момент этого выноса может быть совершенно неожиданным.

Ув. ЛАД не забывайте ,что есть две катигории:1. Кто вышел в гривну на верхах .2. Кто вышел в гривну на низах .Как вы думаете кому из этих двух категорий "комфортнее"? Первой так ведь.И это не плохо выход вовремя в гривну с доллара.А теперь вторые .Как сейчас заставить сливших доллар на 25.9-26 покупать по 26.60?Они не будут покупать ,так как тренд южный. В случае если бы это был август ,многие бы откупали даже с потерей на курсе ,зная что однозначно будет дороже осень-зима.