Перес де Куэльяр написав:Всем добра.Какие мысли на понедельник господа по безналичному доллару ?На выходных ЧР отторговался 55/65 и драйвером вверх может быть только рост на межбанке в ином случае летим к 26.Думаю ,если "ЯША" хочет накосить более значимый обьем ,то безнал. нужно попустить еще не много вверх,без фанатизма под присмотром.
лично я жду только роста , чтобы продать по дороже
Перес де Куэльяр написав:Какие мысли на понедельник господа по безналичному доллару
По идее в понедельник ещё подрастём,а со вторника,среды вниз,но у папы по подстрижке аленей могут быть другие апетиты и не удивлюсь,если доедем до 27 на межбанке!
То ,что развязка загона на следующей неделе,это понятно.Если обрубит в понедельник,то смысл этого отскока для "ЯШИ"?Ну выкупит назад свои слитые $90лям , разгон вниз маленький,а вот согласен с вами от 27,уже подключатся к сливу больше игроков и более существенный обьем будет откуплен НБУ. Например в два этапа сделать провал и $300-500лям в закрома.
FairyPrince написав:.................... Не знаю як там в понеділок, а на найближчі місяці цілком імовірна наступна картинка, а то цей коридор в якому бовтаємось останні кілька років, стає занадто очевидним. Дно з кожним роком піднімається що раз вище, хоча цього разу дно ми побачили якось зашвидко, тому слабо віриться що далі будемо рости (хоч і зигзагом) аж до зими, це занадто банально, мусить бути якийсь винос з цього коридору бо не вірю що чувачками які встигли затаритись доляром дадуть отак заробити, нерви полоскочуть це 100%. Цей рік буде дещо інший. ...........
А в то, что "дадуть отак заробити" "чувачкам", кот. вышли в гривню, верите? (В том числе и "инвесторам", кот. вошли в наши ОВГЗ под очень приличные проценты). Те, кто "встигли затаритись доляром" сидят в нём давно и прочно и рассматривают это "сидение" не как заработок, а как сохранение заработанного. А в "вынос из коридора" могу поверить, но скорее вверх. причём момент этого выноса может быть совершенно неожиданным.
ЛАД Чувакам сильно много заработать не дадут...(разве шо избранным). Про нестандартность этого года еще в середине января начал писать.. Фишка во временной неопределенности процессов (а как бы хотелось знать!) Интрига почти по биткоиновски
FairyPrince написав:.................... Не знаю як там в понеділок, а на найближчі місяці цілком імовірна наступна картинка, а то цей коридор в якому бовтаємось останні кілька років, стає занадто очевидним. Дно з кожним роком піднімається що раз вище, хоча цього разу дно ми побачили якось зашвидко, тому слабо віриться що далі будемо рости (хоч і зигзагом) аж до зими, це занадто банально, мусить бути якийсь винос з цього коридору бо не вірю що чувачками які встигли затаритись доляром дадуть отак заробити, нерви полоскочуть це 100%. Цей рік буде дещо інший. ...........
А в то, что "дадуть отак заробити" "чувачкам", кот. вышли в гривню, верите? (В том числе и "инвесторам", кот. вошли в наши ОВГЗ под очень приличные проценты). Те, кто "встигли затаритись доляром" сидят в нём давно и прочно и рассматривают это "сидение" не как заработок, а как сохранение заработанного. А в "вынос из коридора" могу поверить, но скорее вверх. причём момент этого выноса может быть совершенно неожиданным.
Ув. ЛАД не забывайте ,что есть две катигории: 1. Кто вышел в гривну на верхах . 2. Кто вышел в гривну на низах . Как вы думаете кому из этих двух категорий "комфортнее"? Первой так ведь.И это не плохо выход вовремя в гривну с доллара. А теперь вторые .Как сейчас заставить сливших доллар на 25.9-26 покупать по 26.60?Они не будут покупать ,так как тренд южный. В случае если бы это был август ,многие бы откупали даже с потерей на курсе ,зная что однозначно будет дороже осень-зима.
Востаннє редагувалось Перес де Куэльяр в Нед 18 бер, 2018 14:09, всього редагувалось 1 раз.
Глава представництва Світового банку в Білорусі, Молдові та Україні Сату Кахконен вважає, що економіка України може зрости за рахунок відкладеного зростання. Про це вона повідомила в інтерв'ю НВ. "Одна зі сфер, яка може серйозно сприяти зростанню, – сільське господарство. Вас називали житницею Європи. Але потенціал вашого сільського господарства ще не реалізований. Перш за все через відсутність ринку землі", - заявила вона. "Звичайно, потрібно ще зробити так, щоб в країну повірили інвестори. Це стосується і Світового банку. Ринок необхідний для того, щоб ми почали інвестувати в сільське господарство: транспортну інфраструктуру, зрошення тощо", - зазначила Кахконен. За її словами, через кризу 2014-2015 років ВВП країни значно знизився. Зараз економіка відновилася, але економічне зростання поки скромний, на рівні 2%. Це, на її думку, означає, що рівень доходів населення ще не повернувся на докризовий рівень. "У країни є потенціал для того, щоб рости швидше світової економіки, але тільки за умови продовження реформ", – додала вона. Раніше Кахконен заявила, що 2% фірм контролюють понад 20% загального обігу і понад чверть активів усіх українських компаній.https://www.epravda.com.ua/news/2018/03/18/635085/
Надо идти вперед, все вперед, с жизнью, которая никогда не останавливается. (Эмиль Золя)
Перес де Куэльяр написав:................ Ув. ЛАД не забывайте ,что есть две катигории: 1. Кто вышел в гривну на верхах . 2. Кто вышел в гривну на низах . Как вы думаете кому из этих двух категорий "комфортнее"? Первой так ведь.И это не плохо выход вовремя в гривну с доллара. А теперь вторые .Как сейчас заставить сливших доллар на 25.9-26 покупать по 26.60?Они не будут покупать ,так как тренд южный. В случае если бы это был август ,многие бы откупали бы с потерей.
Не забываю и, в общем, согласен с Вами. Но если поднять до 27+, а потом опуститься к 26,6 откупать начнут. Но я писал не об этом, а всего лишь возразил против вероятности выхода из коридора вниз, о кот. писал(а) FairyPrince. И, кстати, при походе на юг сейчас сразу, неизвестно, начнут ли откупать и при 26. Будут ждать 20.
Востаннє редагувалось ЛАД в Нед 18 бер, 2018 14:15, всього редагувалось 1 раз.